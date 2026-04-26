Di pekan di mana pembicaraan di luar lapangan hampir mengaburkan kontribusinya di lapangan, Marcus Rashford memberikan respons terbaik di Estadio Coliseum. Pemain internasional Inggris itu menjadi pahlawan saat itu, mencetak gol kedua yang spektakuler untuk memastikan Barcelona memanfaatkan kegagalan terbaru Real Madrid. Gol tersebut sendiri mengingatkan kita pada performa terbaik sang penyerang. Saat Getafe terus menekan untuk mencari gol penyeimbang, Rashford melesat melewati pertahanan tuan rumah untuk menyambut umpan panjang ke depan sebelum menyelesaikannya dengan tenang. Itu adalah gol ke-13 dalam masa peminjamannya yang produktif, atau yang ketiga dalam empat pertandingan terakhir.
Gol kilat Rashford membungkam para pengkritik
Ketidakpastian seputar transfer semakin mengkhawatirkan
Gol tersebut tercipta di saat yang sensitif bagi Rashford, dengan sejumlah laporan yang menyebutkan bahwa Barcelona ragu-ragu untuk mempermanenkan statusnya. Meskipun ia tampil impresif di bawah asuhan Flick, petinggi klub, termasuk direktur olahraga Deco, dilaporkan khawatir akan implikasi finansial dari pemicu klausul pelepasan sebesar £26 juta ($35 juta).
Telah disarankan bahwa Blaugrana enggan berkomitmen pada biaya transfer dan paket gaji Rashford yang besar, yang berpotensi mengubah arah masa depannya. Namun, penampilan seperti yang ditunjukkan saat melawan Getafe pasti akan memberikan banyak bahan pertimbangan bagi dewan direksi Barca saat mereka mempertimbangkan opsi-opsi mereka untuk jendela transfer musim panas.
Gelar sudah di ujung jari
Sementara Rashford bersinar di Spanyol, klub induknya, Manchester United, menghadapi tantangan tersendiri di Liga Premier. Tim asuhan Michael Carrick saat ini tengah berjuang keras untuk lolos ke kompetisi Eropa, dengan posisi yang hanya unggul selisih gol dari rival sekota mereka, Liverpool. Sementara itu, kemenangan Barcelona, ditambah dengan Real Madrid yang kehilangan poin, telah menempatkan raksasa Catalan itu di posisi yang dominan dengan hanya tersisa 15 poin yang diperebutkan. Blaugrana berpotensi mengunci gelar juara pada 10 Mei, saat mereka menjamu rival abadi mereka di Camp Nou dalam laga Clasico yang sangat krusial.