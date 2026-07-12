VIDEO: Tak ada tanda-tanda cedera pergelangan kaki Kylian Mbappé saat bintang Prancis itu bercanda dengan Thierry Henry dan Michael Olise menjelang laga semifinal Piala Dunia melawan Spanyol

Saat Prancis bersiap menghadapi Spanyol pada Selasa nanti, Mbappé berada di ambang pencapaian bersejarah lainnya. Ia telah menjadi pemain pertama dalam sejarah Prancis yang terlibat dalam 100 gol internasional, dengan catatan 64 gol dan 36 assist untuk negaranya. Delapan golnya di turnamen ini membuatnya sejajar dengan Lionel Messi dalam perebutan Sepatu Emas.

Selain berbagi canda tawa di hotel tim, Henry juga mengunjungi ruang ganti Prancis segera setelah kemenangan di perempat final. Pemenang Piala Dunia 1998 ini memuji performa tim yang terus berlanjut, namun memperingatkan para bintang saat ini bahwa pekerjaan masih jauh dari selesai.

Ia berkata kepada para pemain: “Melihat antusiasme seperti itu sungguh luar biasa. Semoga hal ini bertahan lama. Hal ini benar-benar menghangatkan hati, terutama melihat tim seperti ini. Tapi hei, kita baru sampai di babak semifinal. Ini indah, jangan salah paham! Tapi ketika saya mengatakan 'kita baru sampai di babak semifinal,' itu karena kita ingin melaju hingga akhir." Dengan Mbappé yang tampaknya dalam kondisi prima dan tampil gemilang, impian untuk mencapai final tiga kali berturut-turut masih sangat terbuka lebar.