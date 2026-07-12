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VIDEO: Tak ada tanda-tanda cedera pergelangan kaki Kylian Mbappé saat bintang Prancis itu bercanda dengan Thierry Henry dan Michael Olise menjelang laga semifinal Piala Dunia melawan Spanyol
Mbappe menanggapi dengan santai kekhawatiran soal cederanya
Kekhawatiran bahwa penampilan Mbappé di Piala Dunia 2026 bisa terganggu akibat cedera kini mereda, setelah sang penyerang tertangkap kamera sedang bercanda dengan striker legendaris Prancis, Thierry Henry, di hotel tim. Pemain berusia 27 tahun itu terlihat tertawa bersama Michael Olise dan Jean-Philippe Mateta, tanpa menunjukkan tanda-tanda jelas ketidaknyamanan pada pergelangan kakinya yang menyebabkan ia ditarik keluar di menit-menit akhir saat kemenangan melawan Maroko.
Sikap optimis sang kapten ini menjadi dorongan yang signifikan bagi manajer Didier Deschamps, yang berupaya membawa Les Bleus ke final Piala Dunia ketiga berturut-turut. Mbappe tampil luar biasa sepanjang turnamen ini, dan kini telah mencetak total 20 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia.
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Deschamps menjelaskan alasan mundurnya timnya dari babak perempat final
Tanda-tanda peringatan pertama kali muncul ketika Mbappe terlihat mengenakan kompres es di pergelangan kaki kanannya setelah ditarik keluar pada menit ke-77 dalam kemenangan 2-0 atas Maroko. Saat berbicara kepada media pasca-pertandingan, Deschamps memberikan kabar terbaru mengenai situasi tersebut. "Kylian mengalami sedikit masalah pada pergelangan kakinya; dia merasakan sedikit rasa sakit," kata sang pelatih mengenai kondisi kebugaran kaptennya. Menurut Forbes, Mbappe kemudian mengatakan kepada para wartawan bahwa ia memang mengalami "cedera pergelangan kaki ringan", tetapi menegaskan bahwa ia "baik-baik saja" saat mempersiapkan diri untuk pertandingan semifinal di Dallas.
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Sejarah menanti kapten timnas Prancis
Saat Prancis bersiap menghadapi Spanyol pada Selasa nanti, Mbappé berada di ambang pencapaian bersejarah lainnya. Ia telah menjadi pemain pertama dalam sejarah Prancis yang terlibat dalam 100 gol internasional, dengan catatan 64 gol dan 36 assist untuk negaranya. Delapan golnya di turnamen ini membuatnya sejajar dengan Lionel Messi dalam perebutan Sepatu Emas.
Selain berbagi canda tawa di hotel tim, Henry juga mengunjungi ruang ganti Prancis segera setelah kemenangan di perempat final. Pemenang Piala Dunia 1998 ini memuji performa tim yang terus berlanjut, namun memperingatkan para bintang saat ini bahwa pekerjaan masih jauh dari selesai.
Ia berkata kepada para pemain: “Melihat antusiasme seperti itu sungguh luar biasa. Semoga hal ini bertahan lama. Hal ini benar-benar menghangatkan hati, terutama melihat tim seperti ini. Tapi hei, kita baru sampai di babak semifinal. Ini indah, jangan salah paham! Tapi ketika saya mengatakan 'kita baru sampai di babak semifinal,' itu karena kita ingin melaju hingga akhir." Dengan Mbappé yang tampaknya dalam kondisi prima dan tampil gemilang, impian untuk mencapai final tiga kali berturut-turut masih sangat terbuka lebar.
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