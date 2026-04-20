VIDEO: 'Tak ada manusia yang bisa tahan!' - Neymar yang marah berlari pergi sambil menutup telinganya saat para pendukung Santos tanpa ampun mencemooh bintang Brasil itu

Suasana di Vila Belmiro menjadi memanas pada hari Minggu ketika para pendukung meluapkan kekecewaan mereka setelah tim mengalami kekalahan di menit-menit akhir melawan Fluminense. Meskipun Neymar merupakan sosok legendaris di klub tersebut, para pendukung tuan rumah tidak menahan diri, dan menyambut sang penyerang dengan sorakan dan cemoohan saat peluit akhir dibunyikan.

Terlihat jelas sangat kesal, sang veteran terekam kamera sedang bergegas menuju terowongan dengan jari-jarinya di telinga untuk menghalangi suara-suara permusuhan tersebut. Tak lama setelah pertandingan, ia mengunggah di media sosial untuk mengungkapkan ketidakpercayaannya atas sambutan kasar para penggemar, dengan menulis: “Hari ini telah tiba saatnya aku harus menjelaskan mengapa aku menggaruk telinga! Teman-teman, jujur saja, kalian terlalu keras dan sudah melewati batas… Sangat menyedihkan harus menghadapi ini. Tidak ada manusia yang bisa menanggungnya.”

Meskipun Neymar sangat penting bagi kelangsungan hidup Santos musim lalu, musim ini terbukti jauh lebih sulit. Meskipun berhasil mencetak empat gol dan tiga assist dalam sembilan penampilan, upaya individunya tidak dapat menutupi performa buruk tim yang hanya meraih tiga kemenangan dalam 12 pertandingan liga, sehingga klub ini berada di posisi ke-15, hanya satu poin di atas zona degradasi yang saat ini ditempati oleh rival mereka, Corinthians.