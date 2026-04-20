Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
VIDEO: 'Tak ada manusia yang bisa tahan!' - Neymar yang marah berlari pergi sambil menutup telinganya saat para pendukung Santos tanpa ampun mencemooh bintang Brasil itu

Kembalinya Neymar ke Santos berakhir dengan pahit setelah ikon sepak bola Brasil itu terus-menerus dicemooh oleh para pendukungnya sendiri usai kekalahan menyakitkan 3-2 dari Fluminense. Pemain berusia 34 tahun itu terlihat meninggalkan lapangan sambil menutup telinganya dengan jari-jarinya, sebelum kemudian mengunggah pesan emosional di media sosial untuk para pengkritiknya.

  • Mimpi buruk di Vila Belmiro

    Suasana di Vila Belmiro menjadi memanas pada hari Minggu ketika para pendukung meluapkan kekecewaan mereka setelah tim mengalami kekalahan di menit-menit akhir melawan Fluminense. Meskipun Neymar merupakan sosok legendaris di klub tersebut, para pendukung tuan rumah tidak menahan diri, dan menyambut sang penyerang dengan sorakan dan cemoohan saat peluit akhir dibunyikan.

    Terlihat jelas sangat kesal, sang veteran terekam kamera sedang bergegas menuju terowongan dengan jari-jarinya di telinga untuk menghalangi suara-suara permusuhan tersebut. Tak lama setelah pertandingan, ia mengunggah di media sosial untuk mengungkapkan ketidakpercayaannya atas sambutan kasar para penggemar, dengan menulis: “Hari ini telah tiba saatnya aku harus menjelaskan mengapa aku menggaruk telinga! Teman-teman, jujur saja, kalian terlalu keras dan sudah melewati batas… Sangat menyedihkan harus menghadapi ini. Tidak ada manusia yang bisa menanggungnya.”

    Meskipun Neymar sangat penting bagi kelangsungan hidup Santos musim lalu, musim ini terbukti jauh lebih sulit. Meskipun berhasil mencetak empat gol dan tiga assist dalam sembilan penampilan, upaya individunya tidak dapat menutupi performa buruk tim yang hanya meraih tiga kemenangan dalam 12 pertandingan liga, sehingga klub ini berada di posisi ke-15, hanya satu poin di atas zona degradasi yang saat ini ditempati oleh rival mereka, Corinthians.

    • Iklan

  • Ketegangan memuncak saat menghadapi Fluminense

    Pertandingan itu sendiri bagaikan rollercoaster emosi yang berakhir dengan kekecewaan bagi tuan rumah. Santos sempat dua kali memimpin lewat gol-gol dari Gabigol dan Alvaro Barreal, namun mereka tak mampu mempertahankan keunggulan tersebut. Titik balik terjadi di akhir babak kedua ketika Neymar gagal memanfaatkan peluang emas untuk mengamankan kemenangan, yang pada akhirnya berujung pada gol penentu kemenangan John Kennedy pada menit ke-85 untuk tim tamu. Para penggemar juga menyuarakan ketidakpuasan mereka atas kegagalan sebuah aksi skill di masa tambahan waktu, yang oleh banyak orang dianggap tidak perlu dalam upaya mengejar gol penyama kedudukan di menit-menit akhir.

    Kekalahan ini berarti Santos kini hanya memenangkan dua dari 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Ketidakkonsistenan ini telah memberikan tekanan besar pada skuad, dengan pemain paling terkenal di klub, Neymar, menjadi sasaran kritik.

    Nasib impian Piala Dunia berada di ujung tanduk

    Di luar drama internal, situasi Neymar saat ini memunculkan pertanyaan besar mengenai masa depannya di level internasional. Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti tetap membuka peluang bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tersebut, asalkan ia mampu menjaga kebugaran dan ritme permainannya. Namun, perjuangannya saat ini untuk kembali ke performa terbaik serta lingkungan yang tidak bersahabat di level klub dapat mempersulit keputusan pelatih Selecao.

    Neymar belum tampil untuk tim nasional sejak mengalami cedera parah pada Oktober 2023 saat pertandingan kualifikasi melawan Uruguay. Meskipun ia tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil, jalannya kembali ke seragam kuning kini tampak lebih suram dari sebelumnya. Jika ia tidak dapat menyelesaikan perselisihan di Santos dan mengembalikan ketajamannya, salah satu karier terhebat dalam sejarah Brasil ini bisa berakhir dengan kesimpulan yang tak terduga dan pahit.