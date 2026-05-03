Sheffield United menutup musim mereka dengan kemenangan 2-1 yang penuh perjuangan atas Derby County, berkat penampilan gemilang dari Thomas Cannon dan Sydie Peck. Namun, hal yang paling menjadi perbincangan di luar lapangan adalah video viral yang memperlihatkan para pendukung Sheffield United mengejek Tottenham. Dengan Spurs yang sedang terpuruk di Liga Premier dan menghadapi ancaman degradasi yang mengejutkan, para pendukung setia Sheffield United terekam sedang menyanyikan lagu yang sangat pedas tentang klub asal London Utara tersebut. Lagu-lagu tersebut mengejek kejatuhan Tottenham, dengan para pendukung yang jelas-jelas menikmati prospek menghadapi raksasa Liga Premier itu di Championship musim depan. Mereka menyanyikan, "Kami akan ke Championship, Tottenham, kalian juga!"
VIDEO: Suporter Sheffield United mengolok-olok Tottenham dengan lagu yang pedas menjelang degradasi mereka dari Liga Premier
Para penggemar Blades mengincar Tottenham yang sedang terpuruk
Pertandingan penutup musim bagi kedua klub
Hasil ini membuat Sheffield United mengakhiri musim dengan 60 poin, sebuah perolehan yang menempatkan mereka di papan tengah klasemen namun tetap optimis untuk upaya promosi yang lebih konsisten tahun depan. Bagi Derby, kegagalan meraih tiket play-off setelah menjalani musim yang solid tentu menjadi pil pahit yang harus ditelan, terutama karena mereka kehilangan keunggulan di kandang sendiri pada laga penutup musim ini.
Manajer Chris Wilder dan para pemainnya merayakan kemenangan ini dengan relatif sederhana di lapangan. "Stadion penuh hari ini, dan saya katakan kepada para pemain - 'mereka [para penggemar] telah mengikuti kalian ke seluruh penjuru negeri, dan jika ada kelompok pendukung yang pantas mendapatkannya setelah musim yang sangat menantang, mereka lah yang pantas,'" kata Wilder seperti dikutip BBC Sport.
"Dan kami berhasil melewatinya dengan raihan poin yang lumayan, yaitu 60. Kami ingin keluar dari posisi terbawah divisi [di mana Blades berada saat Wilder ditunjuk kembali], dan kami berhasil melakukannya, lalu kami ingin membawa klub naik ke posisi yang lebih tinggi, dan kami berhasil melakukannya."
Konsistensi adalah kunci untuk musim depan
Sheffield United mengakhiri musim di peringkat ke-13, posisi yang mencerminkan musim transisi pasca kembalinya Wilder pada bulan September. Meskipun ada beberapa momen gemilang di Pride Park, terutama lewat gol-gol dari Cannon dan Peck, sang manajer telah mengidentifikasi kebugaran dan mental sebagai dua aspek kunci yang harus ditingkatkan oleh The Blades selama jeda musim mendatang.
"Saya sudah tahu apa yang harus kami lakukan, dan kami sedang dalam perjalanan untuk melakukannya. Dan kami akan menjadi lebih baik karenanya, dan semoga kami bisa bermain dalam pertandingan seperti ini menjelang akhir tahun depan, seperti yang dilakukan Derby County hari ini."