VIDEO: Suporter Sheffield United mengolok-olok Tottenham dengan lagu yang pedas menjelang degradasi mereka dari Liga Premier

Hasil ini membuat Sheffield United mengakhiri musim dengan 60 poin, sebuah perolehan yang menempatkan mereka di papan tengah klasemen namun tetap optimis untuk upaya promosi yang lebih konsisten tahun depan. Bagi Derby, kegagalan meraih tiket play-off setelah menjalani musim yang solid tentu menjadi pil pahit yang harus ditelan, terutama karena mereka kehilangan keunggulan di kandang sendiri pada laga penutup musim ini.

Manajer Chris Wilder dan para pemainnya merayakan kemenangan ini dengan relatif sederhana di lapangan. "Stadion penuh hari ini, dan saya katakan kepada para pemain - 'mereka [para penggemar] telah mengikuti kalian ke seluruh penjuru negeri, dan jika ada kelompok pendukung yang pantas mendapatkannya setelah musim yang sangat menantang, mereka lah yang pantas,'" kata Wilder seperti dikutip BBC Sport.

"Dan kami berhasil melewatinya dengan raihan poin yang lumayan, yaitu 60. Kami ingin keluar dari posisi terbawah divisi [di mana Blades berada saat Wilder ditunjuk kembali], dan kami berhasil melakukannya, lalu kami ingin membawa klub naik ke posisi yang lebih tinggi, dan kami berhasil melakukannya."