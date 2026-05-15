Goal.com
LiveTiket
Live Scores, Stats, and the Latest News
mbappeGetty Images
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Sorakan nyaring dari para pendukung Real Madrid menunjukkan kepada Kylian Mbappé apa yang mereka pikirkan, saat ‘Galactico’ asal Prancis itu dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman mengenai masa depannya di Santiago Bernabéu

K. Mbappe
Real Madrid
Real Madrid vs Real Oviedo
Real Oviedo
LaLiga

Kylian Mbappe mendapat sambutan yang tidak ramah di Santiago Bernabeu saat para pendukung Real Madrid meluapkan kemarahan mereka. Penyerang asal Prancis itu disambut dengan siulan keras setelah masuk sebagai pemain pengganti, menyusul kontroversi seputar kunjungannya ke Sardinia baru-baru ini selama masa pemulihan cedera.

  • Penonton di Bernabeu menyoraki Mbappe setelah insiden terjatuh yang kontroversial

    Suasana di Santiago Bernabeu menjadi memanas pada Kamis malam ketika Mbappe disambut dengan siulan keras dari sebagian penonton Real Madrid. Kapten timnas Prancis itu sebelumnya absen karena cedera otot paha belakang, namun kembali masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-68. Alih-alih sambutan hangat, sang penyerang justru disambut dengan sorakan dan siulan dari tribun penonton.

    Reaksi tersebut muncul setelah kontroversi seputar liburan Mbappe baru-baru ini di Sardinia saat ia seharusnya sedang dalam masa pemulihan. Perjalanan tersebut menuai kritik lebih lanjut karena bertepatan dengan kekalahan Madrid 2-0 dari Barcelona dalam El Clasico.

    • Iklan

  • Tonton klipnya



  • Mbappe menanggapi sambutan yang tidak ramah dengan tenang

    Saat berbicara setelah pertandingan, Mbappe menegaskan bahwa ia memahami reaksi para pendukung dan mengatakan bahwa tekanan semacam itu memang tak terhindarkan saat bermain untuk Real Madrid.

    "Saya pikir begitulah hidup, kita tidak bisa mengubah pendapat orang saat mereka marah. Itu adalah cara mereka untuk berbicara, untuk mengekspresikan diri, dan saya pikir Anda tidak boleh menganggapnya secara pribadi," katanya kepada para wartawan. "Itulah kehidupan seorang pemain Real Madrid dan kehidupan seorang pemain terkenal seperti saya."

  • arbeloaGetty Images

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Dengan Los Blancos yang dipastikan akan menutup musim tanpa gelar, fokus klub kini beralih ke persiapan untuk bursa transfer musim panas. Manajer akan menjadi sorotan, dengan Jose Mourinho disebut-sebut sebagai kandidat terkuat. Sementara itu, masa depan para pemain seperti Dani Carvajal, Dani Ceballos, David Alaba, dan Antonio Rudiger juga masih belum pasti.

LaLiga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
LaLiga
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA