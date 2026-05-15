VIDEO: Sorakan nyaring dari para pendukung Real Madrid menunjukkan kepada Kylian Mbappé apa yang mereka pikirkan, saat ‘Galactico’ asal Prancis itu dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman mengenai masa depannya di Santiago Bernabéu

Suasana di Santiago Bernabeu menjadi memanas pada Kamis malam ketika Mbappe disambut dengan siulan keras dari sebagian penonton Real Madrid. Kapten timnas Prancis itu sebelumnya absen karena cedera otot paha belakang, namun kembali masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-68. Alih-alih sambutan hangat, sang penyerang justru disambut dengan sorakan dan siulan dari tribun penonton.

Reaksi tersebut muncul setelah kontroversi seputar liburan Mbappe baru-baru ini di Sardinia saat ia seharusnya sedang dalam masa pemulihan. Perjalanan tersebut menuai kritik lebih lanjut karena bertepatan dengan kekalahan Madrid 2-0 dari Barcelona dalam El Clasico.