Trabzonspor tidak membiarkan kemenangan berharga yang diraihnya atas Besiktas pada hari Senin ini, di bawah pimpinan bintang Mesir Mohamed Salah, berlalu tanpa menyulut sumbu kehebohan sepak bola lewat pesan-pesan bernada keras.
Trabzonspor mengalahkan Besiktas 2-0 melalui gol Ozan Tufan dan Mohamed Salah, sehingga tim terus bersinar di bawah arahan direktur teknik asal Jerman, Thomas Reis.
Besiktas sebelumnya telah melakukan negosiasi resmi dengan Mohamed Salah pada musim panas lalu sebelum Trabzonspor, namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Presiden klub kemudian melontarkan pernyataan kontroversial, di mana ia mengatakan bahwa mereka memang tidak menginginkan Salah sejak awal, seraya menegaskan bahwa direktur teknik Vincenzo Italiano tidak berminat merampungkan transfer tersebut.