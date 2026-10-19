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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: "Skakmat" dan topeng Salah, Trabzonspor cambuk Besiktas dengan pesan-pesan pedas

Trabzonspor vs Besiktas
Trabzonspor
Besiktas
Super Lig
M. Salah
Turki
Mesir

Permainan telah usai

Trabzonspor tidak membiarkan kemenangan berharga yang diraihnya atas Besiktas pada hari Senin ini, di bawah pimpinan bintang Mesir Mohamed Salah, berlalu tanpa menyulut sumbu kehebohan sepak bola lewat pesan-pesan bernada keras.

Trabzonspor mengalahkan Besiktas 2-0 melalui gol Ozan Tufan dan Mohamed Salah, sehingga tim terus bersinar di bawah arahan direktur teknik asal Jerman, Thomas Reis.

Besiktas sebelumnya telah melakukan negosiasi resmi dengan Mohamed Salah pada musim panas lalu sebelum Trabzonspor, namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Presiden klub kemudian melontarkan pernyataan kontroversial, di mana ia mengatakan bahwa mereka memang tidak menginginkan Salah sejak awal, seraya menegaskan bahwa direktur teknik Vincenzo Italiano tidak berminat merampungkan transfer tersebut.

  • Usai pertandingan kedua tim hari ini, dan penampilan kuat tim yang dipimpin Salah, Trabzon mengirimkan dua pesan kepada Besiktas.

    Pesan pertama datang melalui sebuah video di mana seseorang membawa koper dan mendatangi seorang petugas resepsionis yang berdiri di depan logo Trabzon, lalu petugas tersebut berkata kepadanya bahwa "uangmu tidak ada nilainya", sebelum orang lain menukar koper pria yang tampaknya mewakili Besiktas itu, sebagai isyarat atas penolakan kepindahan ke klub tersebut pada musim panas.

    Setelah ia pergi dan menaiki mobilnya, ia membuka koper dan menemukan di dalamnya jersey Trabzon dengan sebuah pesan yang bertuliskan hasil pertandingan (2-0) disertai kalimat "tiga poin akan tetap di sini", sebelum kamera kembali ke petugas resepsionis yang melepas topeng wajah hingga terlihat bahwa ia adalah Mohamed Salah!

    Pada akhirnya muncul kalimat "permainan telah dimulai" sebelum dicoret dan diganti dengan "permainan telah berakhir"

    Dalam cuitan lain, Trabzon memublikasikan foto Salah dengan mahkota kerajaan di kepalanya, berdiri di atas papan catur di bawah pesan yang berbunyi "skak mat".



    Dengan hasil ini, Trabzonspor naik ke peringkat keempat klasemen Liga Turki dengan 16 poin, sementara Besiktas turun ke peringkat kelima setelah perolehan poinnya terhenti di angka 15.

    Perlu dicatat bahwa gol yang dicetak Mohamed Salah dalam pertandingan tersebut membuatnya memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Liga Turki pada musim ini secara sendirian dengan 8 gol.

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