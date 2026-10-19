Usai pertandingan kedua tim hari ini, dan penampilan kuat tim yang dipimpin Salah, Trabzon mengirimkan dua pesan kepada Besiktas.

Pesan pertama datang melalui sebuah video di mana seseorang membawa koper dan mendatangi seorang petugas resepsionis yang berdiri di depan logo Trabzon, lalu petugas tersebut berkata kepadanya bahwa "uangmu tidak ada nilainya", sebelum orang lain menukar koper pria yang tampaknya mewakili Besiktas itu, sebagai isyarat atas penolakan kepindahan ke klub tersebut pada musim panas.

Setelah ia pergi dan menaiki mobilnya, ia membuka koper dan menemukan di dalamnya jersey Trabzon dengan sebuah pesan yang bertuliskan hasil pertandingan (2-0) disertai kalimat "tiga poin akan tetap di sini", sebelum kamera kembali ke petugas resepsionis yang melepas topeng wajah hingga terlihat bahwa ia adalah Mohamed Salah!

Pada akhirnya muncul kalimat "permainan telah dimulai" sebelum dicoret dan diganti dengan "permainan telah berakhir"

Dalam cuitan lain, Trabzon memublikasikan foto Salah dengan mahkota kerajaan di kepalanya, berdiri di atas papan catur di bawah pesan yang berbunyi "skak mat".









Dengan hasil ini, Trabzonspor naik ke peringkat keempat klasemen Liga Turki dengan 16 poin, sementara Besiktas turun ke peringkat kelima setelah perolehan poinnya terhenti di angka 15.

Perlu dicatat bahwa gol yang dicetak Mohamed Salah dalam pertandingan tersebut membuatnya memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Liga Turki pada musim ini secara sendirian dengan 8 gol.