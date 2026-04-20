VIDEO: Seorang suporter Man City yang 'berani' kembali mengejek Arsenal dengan kejam saat ia 'mengumpulkan' air mata para pendukung Arsenal dalam aksi perayaan barunya usai kemenangan besar di Liga Premier

Para penggemar Man City menikmati setiap momen dominasi mereka atas Arsenal, dan seorang suporter secara khusus telah menjadi ikon dari upaya ejekan klub tersebut. Suporter tersebut, yang pertama kali menjadi terkenal di internet saat City menghancurkan Chelsea 3-0, kembali terlihat di Stadion Etihad membawa ejekannya ke tingkat kejiwaan yang baru. Sebelumnya terekam sedang memegang botol air bertema Arsenal di bibirnya dalam sebuah foto viral yang menyebar luas di media sosial, pendukung tersebut kini telah mengembangkan cara merayakannya. Saat City meningkatkan tekanan dalam perebutan gelar Liga Premier, ia terlihat melakukan aksi di mana ia menirukan gerakan mengumpulkan air mata para penggemar Arsenal ke dalam botolnya yang terkenal itu, yang memicu gelombang reaksi baru di X dan Instagram.