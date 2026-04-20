Para penggemar Man City menikmati setiap momen dominasi mereka atas Arsenal, dan seorang suporter secara khusus telah menjadi ikon dari upaya ejekan klub tersebut. Suporter tersebut, yang pertama kali menjadi terkenal di internet saat City menghancurkan Chelsea 3-0, kembali terlihat di Stadion Etihad membawa ejekannya ke tingkat kejiwaan yang baru. Sebelumnya terekam sedang memegang botol air bertema Arsenal di bibirnya dalam sebuah foto viral yang menyebar luas di media sosial, pendukung tersebut kini telah mengembangkan cara merayakannya. Saat City meningkatkan tekanan dalam perebutan gelar Liga Premier, ia terlihat melakukan aksi di mana ia menirukan gerakan mengumpulkan air mata para penggemar Arsenal ke dalam botolnya yang terkenal itu, yang memicu gelombang reaksi baru di X dan Instagram.
VIDEO: Seorang suporter Man City yang 'berani' kembali mengejek Arsenal dengan kejam saat ia 'mengumpulkan' air mata para pendukung Arsenal dalam aksi perayaan barunya usai kemenangan besar di Liga Premier
Kembalinya sensasi viral
Botol-botol Arsenal dijual di Etihad
Canda tawa itu tak hanya ditujukan pada satu orang saja, karena suasana di sekitar stadion memuncak menjelang kick-off. Dalam aksi yang sangat berani, para pedagang ulet di luar Etihad Stadium terlihat menjual botol air minum berlabel Arsenal kepada para pendukung tuan rumah. Hal ini terjadi setelah serangkaian hasil buruk yang dialami The Gunners, termasuk kekalahan telak dari Bournemouth akhir pekan lalu yang memungkinkan City memperkecil selisih poin. Dengan tim asuhan Pep Guardiola yang memiliki satu pertandingan lebih sedikit dan momentum yang lebih baik, para pendukung setia Etihad menggunakan aksi botol air tersebut sebagai representasi fisik dari narasi bahwa Arsenal sedang runtuh di bawah tekanan besar dalam perburuan gelar.
Dominasi City atas Arsenal terus berlanjut
Cemoohan dari tribun penonton didukung oleh performa gemilang City di lapangan. Di luar persaingan di Liga Premier, Man City telah memupus harapan Arsenal untuk meraih trofi musim ini, setelah mengalahkan mereka dengan meyakinkan di final Carabao Cup. Rekor kandang mereka saat menghadapi The Gunners juga sangat mengesankan, mengingat tim asal London Utara itu belum pernah menang di kandang pasukan Guardiola sejak 2015.