VIDEO: Seorang penggemar bertopeng mencabut kabel monitor VAR untuk menghentikan wasit menonton insiden penalti dalam adegan aneh di Jerman

Setelah kekalahan 2-1 di kandang, Preussen Munster segera menanggapi insiden keamanan yang membuat tim wasit kebingungan. Dalam pernyataan resmi klub, tuan rumah mengonfirmasi sifat sengaja dari tindakan tersebut: "Seorang penonton bertopeng dari sektor suporter aktif secara ilegal memasuki lapangan dan mencabut peralatan teknis. Preussen Munster menyesali insiden ini dan akan melakukan segala upaya untuk mengidentifikasi dan membawa pelaku ke pengadilan."

Klub juga menyiratkan bahwa gangguan tersebut bukan tindakan gila yang acak, melainkan protes terencana terhadap penerapan VAR dalam pertandingan. Klub menambahkan: "Selain itu, langkah-langkah segera telah diambil untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Temuan awal menunjukkan bahwa ini adalah tindakan terencana - sebuah spanduk dengan pesan tersebut ditampilkan di sektor tuan rumah segera setelah gangguan teknis."

Aksi terencana yang disebutkan oleh klub menjadi jelas ketika media lokal melaporkan bahwa spanduk ditampilkan di sektor tuan rumah segera setelah layar menjadi gelap. Pesan di spanduk tersebut dilaporkan berbunyi: "Matikan VAR," membuat niat para pendukung menjadi jelas bagi semua orang di dalam stadion. Insiden ini menandai eskalasi signifikan dalam ketegangan yang sedang berlangsung antara pendukung tradisional yang hadir di pertandingan di Jerman dan penggunaan teknologi yang semakin meningkat dalam sepak bola.