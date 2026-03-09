Insiden tersebut terjadi ketika Bickel ingin meninjau pelanggaran yang dilakukan oleh Niko Koulis dari Munster terhadap Michael Cuisance dari Hertha di monitor di sisi lapangan, namun layar tetap kosong. Bickel menunggu sekitar satu menit agar monitor kembali menyala, namun pada akhirnya harus menyerahkan keputusan kepada wasit asisten video Katrin Rafalski. Bickel diperintahkan untuk memberikan tendangan penalti kepada Hertha Berlin meskipun ia tidak dapat melihat monitor. Fabian Reese berhasil mengonversi penalti tersebut untuk memberikan Hertha keunggulan 1-0 pada babak pertama. Adegan aneh tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan stadion dan protes yang semakin meningkat terhadap wasit modern di Jerman.
VIDEO: Seorang penggemar bertopeng mencabut kabel monitor VAR untuk menghentikan wasit menonton insiden penalti dalam adegan aneh di Jerman
Sabotase di Bundesliga 2
Munster mengeluarkan pernyataan resmi.
Setelah kekalahan 2-1 di kandang, Preussen Munster segera menanggapi insiden keamanan yang membuat tim wasit kebingungan. Dalam pernyataan resmi klub, tuan rumah mengonfirmasi sifat sengaja dari tindakan tersebut: "Seorang penonton bertopeng dari sektor suporter aktif secara ilegal memasuki lapangan dan mencabut peralatan teknis. Preussen Munster menyesali insiden ini dan akan melakukan segala upaya untuk mengidentifikasi dan membawa pelaku ke pengadilan."
Klub juga menyiratkan bahwa gangguan tersebut bukan tindakan gila yang acak, melainkan protes terencana terhadap penerapan VAR dalam pertandingan. Klub menambahkan: "Selain itu, langkah-langkah segera telah diambil untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Temuan awal menunjukkan bahwa ini adalah tindakan terencana - sebuah spanduk dengan pesan tersebut ditampilkan di sektor tuan rumah segera setelah gangguan teknis."Aksi terencana yang disebutkan oleh klub menjadi jelas ketika media lokal melaporkan bahwa spanduk ditampilkan di sektor tuan rumah segera setelah layar menjadi gelap. Pesan di spanduk tersebut dilaporkan berbunyi: "Matikan VAR," membuat niat para pendukung menjadi jelas bagi semua orang di dalam stadion. Insiden ini menandai eskalasi signifikan dalam ketegangan yang sedang berlangsung antara pendukung tradisional yang hadir di pertandingan di Jerman dan penggunaan teknologi yang semakin meningkat dalam sepak bola.
DFB akan menyelidiki insiden tersebut.
Hasil pertandingan sepenuhnya tertutupi oleh kelalaian keamanan. Saat Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) bersiap untuk menyelidiki insiden tersebut, Preussen Munster berisiko menghadapi sanksi akibat kegagalan mereka dalam melindungi area teknis. Insiden ini menjadi pengingat yang jelas tentang hubungan yang rentan antara beberapa basis penggemar dan kemajuan modern dalam olahraga sepak bola.