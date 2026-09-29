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Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

VIDEO: Selebrasi heboh Zinedine Zidane di tepi lapangan setelah Michael Olise menyelamatkan Prancis melawan Belgia

Z. Zidane
France
Belgium
UEFA Nations League A

Pelatih kepala Prancis Zinedine Zidane tak mampu menyembunyikan kegembiraannya setelah kontribusi penentu Michael Olise dalam kemenangan tipis atas Belgia. Sosok legendaris itu terlihat merayakan dengan penuh semangat di tepi lapangan saat winger muda tersebut memastikan tiga poin penuh di UEFA Nations League.

  • Zizou kehilangan ketenangannya di pinggir lapangan

    Zidane membuktikan bahwa hasratnya terhadap permainan ini tetap seintens sebelumnya dalam laga terbaru Prancis di UEFA Nations League. Saat Olise memulai aksi individu memukau untuk mencetak gol kemenangan pada menit ke-88, bos Prancis itu terlihat mengikuti pergerakan sang pemain dengan panik dari area teknisnya. Perayaan itu berubah menjadi kocak ketika pemenang Piala Dunia 1998 tersebut menendang bola yang tergeletak di dekat bangku cadangan dengan keras, dan nyaris mengalami cedera akibat ulahnya sendiri dalam momen yang penuh emosi.

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  • Momen emosi yang tak tersaring

    Didorong murni oleh impuls, Zidane dengan jenaka mengakui bahwa ia nyaris tidak mengenali reaksinya sendiri di tengah panasnya momen. Terdorong untuk menendang bola dalam tindakan yang dengan ringan ia akui agak konyol, ia pada akhirnya menepis luapan emosi itu, tanpa terusik oleh hilangnya ketenangan untuk sesaat di hadapan momen yang begitu spektakuler.

    Merefleksikan luapan emosi yang tidak biasa itu, Zidane mengakui bahwa ia benar-benar larut dalam kualitas permainan tersebut. "Saya bahkan tidak tahu apa yang saya lakukan, sebenarnya! Yang pasti adalah saya mengikuti aksi Michael karena saya merasa dia mulai menggiring bolanya. Dan dia melakukan aksi yang luar biasa. Lalu saya melihat bolanya, saya terpaksa menendangnya, sedikit konyol, tapi tidak masalah," jelas mantan pelatih Real Madrid itu.

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  • Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport

    Prancis ambil alih kendali grup

    Hasil ini menempatkan Prancis dalam posisi yang sangat menguntungkan menjelang laga besar mereka melawan Italia pada Jumat. Kemenangan di Belgia juga memiliki implikasi signifikan terhadap posisi Prancis di Nations League. Dengan mengamankan kemenangan ini, Prancis naik ke puncak grup mereka dengan enam poin, yang menempatkan mereka dalam posisi kuat untuk lolos ke fase akhir kompetisi. Sementara itu, tim Belgia yang dipimpin Mark van Bommel menelan kekalahan pertama mereka dalam kampanye ini dan kini tertinggal dari Prancis dan Italia dalam perebutan posisi teratas klasemen.

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