Didorong murni oleh impuls, Zidane dengan jenaka mengakui bahwa ia nyaris tidak mengenali reaksinya sendiri di tengah panasnya momen. Terdorong untuk menendang bola dalam tindakan yang dengan ringan ia akui agak konyol, ia pada akhirnya menepis luapan emosi itu, tanpa terusik oleh hilangnya ketenangan untuk sesaat di hadapan momen yang begitu spektakuler.

Merefleksikan luapan emosi yang tidak biasa itu, Zidane mengakui bahwa ia benar-benar larut dalam kualitas permainan tersebut. "Saya bahkan tidak tahu apa yang saya lakukan, sebenarnya! Yang pasti adalah saya mengikuti aksi Michael karena saya merasa dia mulai menggiring bolanya. Dan dia melakukan aksi yang luar biasa. Lalu saya melihat bolanya, saya terpaksa menendangnya, sedikit konyol, tapi tidak masalah," jelas mantan pelatih Real Madrid itu.