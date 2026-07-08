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VIDEO: 'Saya terlalu emosional' - Pelatih Argentina Lionel Scaloni meninggalkan wawancara siaran langsung TV saat ia berusaha menahan air mata setelah kemenangan comeback yang luar biasa di Piala Dunia
Scaloni menangis di siaran langsung TV
Pelatih kepala Argentina kehabisan kata-kata saat berbicara dengan stasiun televisi tuan rumah, TyC Sports, di pinggir lapangan setelah pertandingan usai. Timnya baru saja mencatatkan salah satu kebangkitan paling luar biasa dalam sejarah Piala Dunia, nyaris terhindar dari tersingkirnya yang mengejutkan—yang akan membuat mereka menjadi juara bertahan pertama yang tersingkir di babak 16 besar sejak 1986.
Manajer yang terkejut itu tak bisa menahan emosinya saat ia menyeka matanya secara langsung di siaran televisi, lalu meminta maaf sebelum meninggalkan lapangan. Ia menggelengkan kepalanya dan segera pergi untuk mencoba memahami momen Piala Dunia yang benar-benar bersejarah ini, kemudian mengakui: "Saya menangis karena terlalu emosional. Namun memang benar bahwa tim ini tidak akan pernah mengecewakan rakyat Argentina."
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Kembalinya yang tak terlupakan
Argentina tertinggal 2-0 dengan sisa waktu lebih dari 11 menit di waktu normal sebelum sundulan Cristian Romero memicu kebangkitan dramatis. Lionel Messi menyamakan kedudukan empat menit kemudian, lalu Enzo Fernandez mencetak gol ketiga yang luar biasa melalui sundulan pada menit ke-93 untuk memastikan tempat mereka di perempat final.
Menyikapi ketegangan dalam pertandingan tersebut, Scaloni menjelaskan ikatan yang mendalam dengan tim nasional. “Saya menderita sama seperti para penggemar, tetapi itulah mengapa saya menjadi pelatih, untuk mencintai momen-momen seperti ini. Dan itulah yang saya bicarakan dengan staf kepelatihan saya. Bagi kami semua yang bermain sepak bola, emosi-emosi ini sungguh luar biasa,” tambahnya, sambil mengakui bahwa para pemainnya sering memanggilnya “si cengeng” secara bercanda karena sering menunjukkan emosi yang meluap-luap.
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Messi ikut merayakan momen yang penuh emosi itu
Scaloni bukanlah satu-satunya yang meneteskan air mata pada malam bersejarah itu. Kaptennya, Messi, yang menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam enam pertandingan sistem gugur Piala Dunia berturut-turut, juga meneteskan air mata setelah peluit akhir dibunyikan.
Kemenangan ini menjaga harapan Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia tetap hidup saat mereka melaju ke perempat final untuk menghadapi Swiss. Scaloni mengakhiri refleksinya pasca-pertandingan dengan memuji pemain andalan bernomor punggung 10-nya: "Saya yakin dia bermain sepak bola untuk momen-momen seperti ini. Sulit dijelaskan bagaimana perasaannya saat mengalami emosi ini di tahap kariernya saat ini. Itu adalah momen yang tak terlupakan."
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