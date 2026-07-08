Pelatih kepala Argentina kehabisan kata-kata saat berbicara dengan stasiun televisi tuan rumah, TyC Sports, di pinggir lapangan setelah pertandingan usai. Timnya baru saja mencatatkan salah satu kebangkitan paling luar biasa dalam sejarah Piala Dunia, nyaris terhindar dari tersingkirnya yang mengejutkan—yang akan membuat mereka menjadi juara bertahan pertama yang tersingkir di babak 16 besar sejak 1986.

Manajer yang terkejut itu tak bisa menahan emosinya saat ia menyeka matanya secara langsung di siaran televisi, lalu meminta maaf sebelum meninggalkan lapangan. Ia menggelengkan kepalanya dan segera pergi untuk mencoba memahami momen Piala Dunia yang benar-benar bersejarah ini, kemudian mengakui: "Saya menangis karena terlalu emosional. Namun memang benar bahwa tim ini tidak akan pernah mengecewakan rakyat Argentina."



