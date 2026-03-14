Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

VIDEO: 'Saya seperti dibantai' - Pep Guardiola menirukan gerakan seolah-olah ditembak saat manajer Man City itu membela taktiknya dengan penuh semangat

Pep Guardiola secara mengejutkan menyatakan bahwa ia telah "dihujat habis-habisan" atas keputusan taktisnya setelah kekalahan memalukan 3-0 Manchester City di Liga Champions dari Real Madrid. Pelatih asal Catalunya itu, yang jelas-jelas merasa tertekan setelah kekalahan di leg pertama di Bernabeu, memberikan tanggapan panjang selama empat menit menanggapi pertanyaan tentang susunan pemainnya, bahkan sampai-sampai menirukan suara tembakan dengan jarinya untuk menggambarkan gelombang kritik online yang ia hadapi.

  • Kekalahan yang memicu gelombang analisis taktis

    Ambisi City di Liga Champions kini berada di ujung tanduk setelah Real Madrid menghancurkan tim tamu dengan kemenangan telak 3-0. Taktik dan pemilihan pemain Guardiola menjadi sorotan setelah pertandingan. Meskipun menguasai bola, formasi eksperimental 4-2-2-2 yang diterapkan sang pelatih asal Spanyol itu gagal membuahkan hasil, sehingga memicu gelombang kritik taktis. Menanggapi dampak kekalahan di Spanyol tersebut, manajer City itu menyatakan bahwa ia hanya dipuji sebagai jenius taktis ketika risiko yang diambilnya membuahkan hasil. Ia kemudian menggunakan jari-jarinya untuk menirukan suara tembakan, seolah-olah ia terus-menerus mendapat kecaman dari media setiap kali timnya gagal tampil maksimal di panggung besar.

  • Guardiola sudah terbiasa dijadikan kambing hitam

    Guardiola menyoroti bahwa karena pengalamannya yang panjang di kompetisi tersebut, ia sering mendapat kritikan tajam setiap kali City gagal di panggung terbesar, sambil mencatat bahwa media selalu menyerangnya jika ada yang salah. “Sudah 17 tahun saya melatih di kompetisi itu, dan setiap kali saya kalah, boom, astaga. Pew, pew, pew,” katanya, menirukan suara tembakan. “Saya dihujani kritik. Dengarkan, saya bermain di final Liga Champions tanpa Fernandinho dan Rodri sebagai gelandang bertahan melawan Chelsea. Apakah menurut Anda itu normal? Tidak, jujur saja. [Ilkay] Gundogan bermain saat itu. Saya hancur. Saya tahu bagaimana Rodri bermain dan Fernandinho bermain, itu bukan Rodri yang kami temui setelahnya, dan di posisi lain seringkali banyak keputusan yang diambil karena banyak, banyak, banyak alasan, terkait cara Anda menangani tekanan dan hal-hal lainnya. Saya bisa menjelaskannya, tapi apakah itu akan meyakinkan Anda untuk kali berikutnya?”

    Perhatian kini beralih ke perebutan gelar Liga Premier

    Terlepas dari hasil mengecewakan di ajang Eropa, Guardiola memiliki kesempatan untuk segera membalas kekecewaan tersebut dalam perebutan gelar domestik melawan West Ham. Pelatih City itu baru-baru ini dinobatkan sebagai Manajer Terbaik Bulan Februari di Liga Premier, penghargaan pertamanya sejak akhir 2021, berkat performa tim yang konsisten. Ia sadar tak ada ruang untuk kesalahan saat City terus mengejar Arsenal di puncak klasemen.

