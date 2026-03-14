VIDEO: 'Saya seperti dibantai' - Pep Guardiola menirukan gerakan seolah-olah ditembak saat manajer Man City itu membela taktiknya dengan penuh semangat

Guardiola menyoroti bahwa karena pengalamannya yang panjang di kompetisi tersebut, ia sering mendapat kritikan tajam setiap kali City gagal di panggung terbesar, sambil mencatat bahwa media selalu menyerangnya jika ada yang salah. “Sudah 17 tahun saya melatih di kompetisi itu, dan setiap kali saya kalah, boom, astaga. Pew, pew, pew,” katanya, menirukan suara tembakan. “Saya dihujani kritik. Dengarkan, saya bermain di final Liga Champions tanpa Fernandinho dan Rodri sebagai gelandang bertahan melawan Chelsea. Apakah menurut Anda itu normal? Tidak, jujur saja. [Ilkay] Gundogan bermain saat itu. Saya hancur. Saya tahu bagaimana Rodri bermain dan Fernandinho bermain, itu bukan Rodri yang kami temui setelahnya, dan di posisi lain seringkali banyak keputusan yang diambil karena banyak, banyak, banyak alasan, terkait cara Anda menangani tekanan dan hal-hal lainnya. Saya bisa menjelaskannya, tapi apakah itu akan meyakinkan Anda untuk kali berikutnya?”