VIDEO: Satu gol dan dua assist! Betapa luar biasanya Lionel Messi mencatat sejarah dengan menjadi pemain ke-100 di MLS

Lionel Messi terus memecahkan rekor-rekor di Amerika Utara, dengan penampilan gemilang yang membawa Inter Miami meraih kemenangan 4-2 atas Toronto FC. Bintang asal Argentina itu sekali lagi menjadi motor di balik segala serangan, memastikan penonton yang memadati BMO Field menyaksikan penampilan individu yang luar biasa dan bersejarah.

  • Penampilan gemilang Messi di Toronto

    Seperti yang telah menjadi hal yang berulang sejak kedatangannya di Amerika Serikat, Messi kembali memecahkan rekor Major League Soccer pada akhir pekan ini. Dengan mencetak satu gol dan memberikan dua assist di BMO Field, kapten Inter Miami ini menjadi pemain tercepat dalam sejarah liga yang mencapai 100 kontribusi gol. Pemain legendaris bernomor punggung 10 ini hanya membutuhkan 64 pertandingan untuk mencapai angka 100, sebuah pencapaian yang menegaskan dominasi mutlaknya atas sepak bola Amerika Utara.

    Statistik sang pemain berusia 38 tahun ini sungguh mengagumkan, dengan 59 gol dan 41 assist sejak debutnya bersama Herons pada Juli 2023. Dengan mencapai angka tiga digit dalam 64 penampilan, ia menghancurkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh ikon Toronto FC, Sebastian Giovinco, yang membutuhkan 95 pertandingan untuk mencapai tonggak yang sama. Pemain hebat liga lainnya seperti Robbie Keane (96 pertandingan) dan Carlos Vela (98 pertandingan) juga telah tertinggal jauh oleh laju Messi yang tak kenal lelah.

  • Mencetak rekor baru di MLS

    Prestasi terbaru ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pencapaian yang diraih Messi selama masa transformatifnya di Florida Selatan. Pemain asal Argentina ini telah mengukuhkan statusnya sebagai legenda liga, dengan menjadi pemain pertama dalam sejarah MLS yang meraih penghargaan MVP dua kali berturut-turut pada tahun 2024 dan 2025. Penampilannya tahun lalu sangatlah bersejarah, karena ia berhasil meraih Golden Boot dan mencetak rekor dalam satu musim dengan 62 kontribusi gol sepanjang musim reguler dan babak playoff.

    Selain penghargaan individu, kehadiran Messi secara langsung membawa gelar juara bagi Inter Miami. Ia telah membawa klub ini meraih gelar MLS Cup, Leagues Cup, dan Supporters' Shield, sehingga menambah koleksi trofinya menjadi 47 gelar sepanjang kariernya untuk klub dan negara, sebuah rekor dunia. Dampaknya telah mengubah arah franchise ini secara mendasar, mengubah tim yang sedang kesulitan menjadi kekuatan utama di divisi ini.

    Tidak ada tanda-tanda akan melambat pada tahun 2026

    Meskipun telah memenangkan semua trofi utama yang ada di Amerika Serikat, hasrat Messi untuk meraih kesuksesan tetap tak terpuaskan pada tahun 2026. Di awal musim ini, ia mencapai angka fantastis 900 gol sepanjang kariernya dalam laga Concacaf Champions Cup melawan Nashville SC. Ia kemudian menjadi pemain tercepat yang mencatatkan 20 gol dan 20 assist di kompetisi MLS, mencatatkan prestasi tersebut hanya dalam 26 pertandingan.

    Setelah 12 pertandingan di musim ini, penyerang veteran ini sekali lagi menjadi sorotan dalam perebutan Sepatu Emas. Dengan sembilan gol dalam 11 penampilan sebagai starter, ia menunjukkan ketajaman dalam menyelesaikan peluang yang telah menjadi ciri khas kariernya selama dua dekade. Selain itu, dua penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan yang diraihnya tahun ini membuatnya menyamai rekor Jeff Cunningham (14) sebagai pemain dengan perolehan terbanyak kedua dalam sejarah liga, hanya tertinggal dari Landon Donovan (19) dalam kategori tersebut.

