VIDEO: Satu gol dan dua assist! Betapa luar biasanya Lionel Messi mencatat sejarah dengan menjadi pemain ke-100 di MLS

Seperti yang telah menjadi hal yang berulang sejak kedatangannya di Amerika Serikat, Messi kembali memecahkan rekor Major League Soccer pada akhir pekan ini. Dengan mencetak satu gol dan memberikan dua assist di BMO Field, kapten Inter Miami ini menjadi pemain tercepat dalam sejarah liga yang mencapai 100 kontribusi gol. Pemain legendaris bernomor punggung 10 ini hanya membutuhkan 64 pertandingan untuk mencapai angka 100, sebuah pencapaian yang menegaskan dominasi mutlaknya atas sepak bola Amerika Utara.

Statistik sang pemain berusia 38 tahun ini sungguh mengagumkan, dengan 59 gol dan 41 assist sejak debutnya bersama Herons pada Juli 2023. Dengan mencapai angka tiga digit dalam 64 penampilan, ia menghancurkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh ikon Toronto FC, Sebastian Giovinco, yang membutuhkan 95 pertandingan untuk mencapai tonggak yang sama. Pemain hebat liga lainnya seperti Robbie Keane (96 pertandingan) dan Carlos Vela (98 pertandingan) juga telah tertinggal jauh oleh laju Messi yang tak kenal lelah.