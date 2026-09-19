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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Sang juara bertahan tidak hadir! Brighton beri Arsenal pelajaran pahit

Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Brighton & Hove Albion
Arsenal
Premier League
Inggris

Kekalahan telak yang memicu pertanyaan seputar tim Arteta!

Brighton mempermalukan tamunya Arsenal dengan tiga gol tanpa balas, setelah mempermainkan lini pertahanan sang juara Liga Primer Inggris dan memaksakan pertandingan berjalan sepihak, Sabtu, pada pekan kelima Premier League, sehingga menjatuhkan kekalahan pertama mereka musim ini dan menghentikan awal sempurna di angka 4 kemenangan beruntun.

Kekalahan itu bukan sekadar kegagalan dalam skor, setelah Arsenal tampil sangat lemah baik dari sisi pertahanan maupun fisik, sementara lini tengah dan lini belakang mereka kesulitan menghadapi kecepatan dan pergerakan para pemain Brighton, yang tampil lebih agresif dan terorganisir, serta memanfaatkan ruang dan kesalahan secara berulang.

  • Kekacauan yang nyata: Arsenal menderita hebat

    Pascal Gross membuka keunggulan Brighton pada menit ke-31, lewat tendangan dari luar kotak penalti, ketika ia menerima bola dan bersiap melepaskan tembakan tanpa tekanan atau gangguan dari para bek Arsenal yang mundur di hadapannya.



    Kemudian Charalampos Kostoulas "19 tahun" menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-45, sehingga Brighton mengakhiri babak pertama dengan unggul dua gol tanpa balas, setelah Arsenal kesulitan mengimbangi tempo pertandingan dan kehilangan efektivitas di lini tengah serta lini depan.



    Brighton melanjutkan dominasinya seusai jeda, dan Diego Coppola menambahkan gol ketiga pada menit ke-57, sehingga posisi Arsenal semakin sulit dan menjauh dari peluang untuk kembali ke pertandingan.


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  • Arsenal menguasai bola, Brighton mengancam

    Mikel Arteta mencoba mengubah wajah timnya dengan melakukan beberapa pergantian. Ia memasukkan Viktor Gyokeres menggantikan Martin Odegaard pada menit ke-73, lalu menurunkan Eberechi Eze menggantikan Christos Tzolis, sebelum akhirnya Max Dowman masuk menggantikan Bukayo Saka pada menit ke-81.

    Meski Arsenal menguasai bola (62 persen) sejak awal babak kedua, mereka gagal mengubahnya menjadi ancaman yang nyata.

    Kai Havertz nyaris memperkecil ketertinggalan pada menit ke-78 setelah lolos berhadapan dengan gawang usai menerima umpan dari Gyokeres, tetapi tendangannya yang lemah mampu ditepis Bart Verbruggen.

    Sebaliknya, Brighton terus mengancam gawang Arsenal, dan nyaris menambah gol keempat ketika David Raya menepis tendangan Matt O'Riley pada menit ke-87, sebelum tendangan Malick Yalcouye membentur mistar gawang beberapa saat kemudian.

  • Brighton pertahankan kemenangannya

    Arsenal tak mampu mengubah hasil pertandingan kendati menekan di menit-menit akhir, sementara Brighton berhasil mempertahankan gawangnya tetap bersih hingga peluit panjang, sehingga meraih kemenangan yang layak dengan skor 3-0 dan menyuguhkan penampilan yang mengungkap kesulitan Arsenal secara fisik, teknis, dan defensif.

    Brighton menambah koleksi poinnya menjadi 10 dan menempati peringkat ketiga untuk sementara, sementara poin Arsenal terhenti di angka 12 pada peringkat kedua, di bawah Manchester City berdasarkan selisih gol.

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