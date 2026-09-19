Brighton mempermalukan tamunya Arsenal dengan tiga gol tanpa balas, setelah mempermainkan lini pertahanan sang juara Liga Primer Inggris dan memaksakan pertandingan berjalan sepihak, Sabtu, pada pekan kelima Premier League, sehingga menjatuhkan kekalahan pertama mereka musim ini dan menghentikan awal sempurna di angka 4 kemenangan beruntun.

Kekalahan itu bukan sekadar kegagalan dalam skor, setelah Arsenal tampil sangat lemah baik dari sisi pertahanan maupun fisik, sementara lini tengah dan lini belakang mereka kesulitan menghadapi kecepatan dan pergerakan para pemain Brighton, yang tampil lebih agresif dan terorganisir, serta memanfaatkan ruang dan kesalahan secara berulang.