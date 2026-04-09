VIDEO: Saksikan sikap mulia dari gelandang PSG, Vitinha, yang 'menunggu selama 20 menit' untuk bertukar jersey dengan pemain muda Liverpool, Trey Nyoni

Dalam momen yang menggambarkan rasa hormat yang terjalin antara para pemain elit dan generasi penerus, Vitinha terlihat menunggu di pinggir lapangan selama 20 menit untuk bertukar jersey dengan pemain muda berbakat Liverpool, Trey Nyoni. Gelandang PSG itu dilaporkan telah berjanji kepada pemain berusia 18 tahun itu untuk memberikan jersey-nya di tengah-tengah pertandingan perempat final Liga Champions, dan ia bertekad untuk memastikan dirinya tidak masuk ke ruang ganti tanpa menepati janji tersebut. Rekaman yang diambil oleh jurnalis Julien Laurens memperlihatkan mantan pemain Wolves itu berdiri dengan sabar sementara para pemain cadangan Liverpool menyelesaikan latihan kebugaran pasca-pertandingan sebelum akhirnya bertukar jersey dengan Nyoni.
Vitinha menepati janjinya
Tonton klipnya
Dominasi di lapangan
Meskipun sikap sportifnya menjadi sorotan utama setelah pertandingan, Vitinha bisa dibilang merupakan pemain paling berpengaruh selama 90 menit pertandingan. Gelandang ini mengendalikan tempo pertandingan, menyelesaikan 133 umpan dengan tingkat akurasi yang mengesankan sebesar 96 persen. Kemampuannya mengendalikan lini tengah membuat Liverpool terus-menerus tertekan sepanjang pertandingan, sehingga memberikan landasan bagi PSG untuk mengamankan keunggulan 2-0 pada leg pertama. Namun, manajer PSG Luis Enrique tetap bersikap perfeksionis, mengakui bahwa ia merasa "sayang sekali" timnya tidak mencetak lebih banyak gol untuk memastikan keunggulan yang tak terkejar. Meskipun ada peluang yang terlewatkan, juara Prancis ini akan bertandang ke Anfield sebagai favorit kuat untuk melaju ke babak semifinal.
Semua mata tertuju pada leg kedua di Anfield
Pertukaran jersey ini menunjukkan betapa dihormatinya Nyoni, bahkan oleh lawan-lawannya di level tertinggi sepak bola. Bagi Vitinha, gestur tersebut semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu sosok paling profesional dan rendah hati di ruang ganti PSG. Ia kini akan berusaha mengulangi penampilannya yang gemilang saat kedua tim bertemu lagi di tanah Inggris pekan depan. Leg kedua diprediksi akan menjadi laga krusial di mana Liverpool harus mengerahkan keajaiban Anfield yang terkenal untuk menjaga impian Eropa mereka tetap hidup.