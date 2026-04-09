VIDEO: Saksikan sikap mulia dari gelandang PSG, Vitinha, yang 'menunggu selama 20 menit' untuk bertukar jersey dengan pemain muda Liverpool, Trey Nyoni

Meskipun sikap sportifnya menjadi sorotan utama setelah pertandingan, Vitinha bisa dibilang merupakan pemain paling berpengaruh selama 90 menit pertandingan. Gelandang ini mengendalikan tempo pertandingan, menyelesaikan 133 umpan dengan tingkat akurasi yang mengesankan sebesar 96 persen. Kemampuannya mengendalikan lini tengah membuat Liverpool terus-menerus tertekan sepanjang pertandingan, sehingga memberikan landasan bagi PSG untuk mengamankan keunggulan 2-0 pada leg pertama. Namun, manajer PSG Luis Enrique tetap bersikap perfeksionis, mengakui bahwa ia merasa "sayang sekali" timnya tidak mencetak lebih banyak gol untuk memastikan keunggulan yang tak terkejar. Meskipun ada peluang yang terlewatkan, juara Prancis ini akan bertandang ke Anfield sebagai favorit kuat untuk melaju ke babak semifinal.