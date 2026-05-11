Suasana di London Stadium menjadi memanas pada Minggu sore, saat serangkaian video yang direkam oleh para suporter memperlihatkan bentrokan kekerasan di sektor suporter West Ham United. Sekelompok kecil pria terlihat didorong dan ditendang di tangga oleh sekelompok pendukung tuan rumah, yang menghujani mereka dengan kata-kata kasar sambil memaksa mereka menuju pintu keluar - seperti yang dilaporkan The Sun. Perkelahian fisik itu pecah setelah gol penting yang dicetak oleh Leandro Trossard untuk tim tamu, yang tampaknya membuat para pendukung rival yang duduk di bagian yang salah menjadi marah.

Diketahui bahwa beberapa pendukung Arsenal berhasil mendapatkan tiket di area yang diperuntukkan bagi West Ham di stadion tersebut. Meskipun banyak dari mereka yang tetap tidak teridentifikasi sepanjang babak pertama, lika-liku emosi dalam pertandingan tersebut akhirnya membuat keberadaan mereka terungkap. Petugas keamanan dan steward terlihat bergegas ke lokasi untuk menengahi, berupaya keras menjaga ketertiban saat kerumunan tuan rumah yang marah mengalihkan perhatian mereka dari lapangan untuk menghadapi para penyusup tersebut.