Saliba-Arsenal-West Ham-fans
VIDEO: Saksikan momen ketika para pendukung West Ham yang marah mengusir 'pendukung Arsenal' dari London Stadium setelah mereka merayakan di tribun tuan rumah

Ketegangan mencapai puncaknya di London Stadium pada hari Minggu setelah beredar rekaman yang memperlihatkan para pendukung West Ham mengusir paksa para pendukung yang diduga sebagai pendukung Arsenal dari tribun tuan rumah. Insiden tersebut terjadi selama pertandingan Liga Premier yang sangat krusial, di mana The Gunners semakin memperkuat posisi mereka dalam perebutan gelar juara berkat kemenangan 1-0, sementara The Hammers semakin terpuruk dalam zona degradasi.

  • Keributan meletus di tribun tuan rumah

    Suasana di London Stadium menjadi memanas pada Minggu sore, saat serangkaian video yang direkam oleh para suporter memperlihatkan bentrokan kekerasan di sektor suporter West Ham United. Sekelompok kecil pria terlihat didorong dan ditendang di tangga oleh sekelompok pendukung tuan rumah, yang menghujani mereka dengan kata-kata kasar sambil memaksa mereka menuju pintu keluar - seperti yang dilaporkan The Sun. Perkelahian fisik itu pecah setelah gol penting yang dicetak oleh Leandro Trossard untuk tim tamu, yang tampaknya membuat para pendukung rival yang duduk di bagian yang salah menjadi marah.

    Diketahui bahwa beberapa pendukung Arsenal berhasil mendapatkan tiket di area yang diperuntukkan bagi West Ham di stadion tersebut. Meskipun banyak dari mereka yang tetap tidak teridentifikasi sepanjang babak pertama, lika-liku emosi dalam pertandingan tersebut akhirnya membuat keberadaan mereka terungkap. Petugas keamanan dan steward terlihat bergegas ke lokasi untuk menengahi, berupaya keras menjaga ketertiban saat kerumunan tuan rumah yang marah mengalihkan perhatian mereka dari lapangan untuk menghadapi para penyusup tersebut.

  • Kebuntuan terpecahkan di tengah memanasnya suasana

    Pertandingan itu sendiri berlangsung ketat hingga sepuluh menit terakhir, saat Trossard mencetak gol pada waktu yang tepat untuk memecah kebuntuan pada menit ke-83. Gol pemain asal Belgia itu membuat tribun suporter tim tamu bersorak gembira, namun tampaknya hal itu juga memicu perayaan di tribun tuan rumah yang memicu insiden pengusiran yang disertai kekerasan.

    Hasil ini membuat Arsenal hanya butuh dua kemenangan lagi untuk merebut trofi Liga Premier pertama mereka dalam lebih dari dua dekade. Namun, kemenangan ini tidak tanpa pengorbanan, karena tim asuhan Mikel Arteta harus melewati sore yang sulit, terutama setelah kehilangan Ben White akibat cedera lutut serius di babak pertama. Meskipun mengalami kendala personel, tim asal London utara ini menunjukkan ketangguhan pertahanan yang dibutuhkan untuk tetap berada di puncak klasemen.



  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kontroversi VAR semakin memperkeruh suasana

    Jika gol Trossard menjadi pemicu, keputusan VAR yang dramatis di masa tambahan waktu membuat stadion bergemuruh. Callum Wilson mengira ia telah mencuri satu poin berharga bagi The Hammers pada menit ke-95, namun wasit Chris Kavanagh menganulir gol tersebut setelah melakukan tinjauan yang cukup lama. Penjelasan resmi menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap David Raya sebelum bola melewati garis gawang, sebuah keputusan yang membuat bangku cadangan tuan rumah dan para pemain benar-benar terkejut.

    Kapten West Ham, Jarrod Bowen, melancarkan serangan pedas terhadap standar wasit setelah penundaan yang berlangsung sekitar lima menit. Bintang The Hammers itu tampak sangat kecewa, dengan berpendapat bahwa kurangnya konsistensi dalam keputusan subjektif merusak integritas kompetisi, terutama selama minggu-minggu terakhir musim yang sangat penting di mana setiap poin sangat berarti bagi mereka yang berjuang menghindari degradasi.

