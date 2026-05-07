Getty Images
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Saksikan momen canggung saat Jamie Carragher terpaksa menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada pelatih PSG, Luis Enrique, dalam wawancara langsung di televisi
Enrique akhirnya mengakhiri kebijakannya untuk tidak memberikan pernyataan kepada media CBS
Setelah kemenangan agregat Paris Saint-Germain atas Bayern Munich, mantan bek Manchester City dan pakar CBS Sports, Micah Richards, menyarankan bahwa pelatih asal Spanyol itu sengaja menghindari mikrofon mereka karena perilaku Carragher di masa lalu. Titik baliknya terjadi ketika presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, bertindak sebagai penengah selama wawancara yang dilakukannya. Setelah sedikit bujukan, Enrique akhirnya bergabung dalam siaran tersebut, yang disambut sorak-sorai meriah dari studio. Pembawa acara Kate Scott mencatat bahwa tim tersebut khawatir mereka telah "kehilangan persahabatan Anda," yang memicu momen penyesalan dari legenda Liverpool tersebut.
Tonton klipnya
Permintaan maaf Carragher atas tingkah lakunya di Dortmund
"Luis, saya ingin meminta maaf atas perilaku saya di Dortmund, saat pertandingan semifinal," kata mantan pemain Liverpool itu saat menyapa manajer PSG. "Saya memang memakai syal Dortmund, tapi kadang-kadang, seperti yang kita semua tahu, setelah minum-minum, kita bisa sedikit terbawa suasana. Jadi, saya minta maaf. Kami sangat menyukai tim Anda, apa yang mereka lakukan tahun lalu, dan Anda benar-benar menyenangkan untuk ditonton selama dua tahun terakhir di Liga Champions. Selamat telah kembali ke final, kerja bagus, Pak."
Enrique, menunjukkan bahwa ia tidak menyimpan dendam meski pernah diabaikan sebelumnya, menerima gestur tersebut dengan anggun. "Terima kasih, terima kasih," jawab mantan bos Barcelona itu. "Anda tidak perlu meminta maaf. Kami sangat bahagia, itu wajar."
Sumber ketegangan ini bermula dari semifinal 2024 antara Borussia Dortmund dan PSG, saat Carragher terkenal melepas jas dan dasinya untuk bergabung dengan ultras raksasa Bundesliga. Selama siaran, ia mengaku telah menenggak delapan gelas bir sambil berdiri di 'Yellow Wall' sebelum melakukan wawancara yang terkenal cadel dengan Jadon Sancho.
Kiper legendaris Denmark, Peter Schmeichel, mengungkapkan saat itu bahwa Enrique sebenarnya telah masuk ke zona media, melihat Carragher mengenakan syal tim lawan, dan langsung pergi. Petugas humas Dortmund juga dilaporkan sangat marah karena sang pakar telah melanggar protokol resmi untuk mendekati Sancho guna berbincang. Carragher secara bercanda dimasukkan ke dalam "sin bin" oleh rekan-rekannya karena telah membuat hampir semua orang di Westfalenstadion kesal.
- AFP
PSG bertekad mencetak sejarah saat menghadapi Arsenal
Setelah perselisihan itu resmi diselesaikan, Enrique kini dapat memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada final Liga Champions, di mana PSG akan berhadapan dengan Arsenal. Raksasa Prancis ini bertekad mempertahankan gelar juara mereka dan mengukuhkan statusnya sebagai kekuatan dominan di Eropa setelah mengalahkan Bayern Munich dalam laga dramatis dengan agregat 6-5.
Tim asal Paris ini telah menjadi salah satu tim paling menghibur di kompetisi tersebut di bawah bimbingan Enrique, sebuah fakta yang ingin ditekankan oleh Carragher dalam permintaan maafnya. Meskipun tim pakar kemungkinan akan menjauhi keran bir kali ini, semua mata akan tertuju pada apakah PSG dapat meraih gelar juara berturut-turut pada akhir bulan ini.