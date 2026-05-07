VIDEO: Saksikan momen canggung saat Jamie Carragher terpaksa menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada pelatih PSG, Luis Enrique, dalam wawancara langsung di televisi

"Luis, saya ingin meminta maaf atas perilaku saya di Dortmund, saat pertandingan semifinal," kata mantan pemain Liverpool itu saat menyapa manajer PSG. "Saya memang memakai syal Dortmund, tapi kadang-kadang, seperti yang kita semua tahu, setelah minum-minum, kita bisa sedikit terbawa suasana. Jadi, saya minta maaf. Kami sangat menyukai tim Anda, apa yang mereka lakukan tahun lalu, dan Anda benar-benar menyenangkan untuk ditonton selama dua tahun terakhir di Liga Champions. Selamat telah kembali ke final, kerja bagus, Pak."

Enrique, menunjukkan bahwa ia tidak menyimpan dendam meski pernah diabaikan sebelumnya, menerima gestur tersebut dengan anggun. "Terima kasih, terima kasih," jawab mantan bos Barcelona itu. "Anda tidak perlu meminta maaf. Kami sangat bahagia, itu wajar."

Sumber ketegangan ini bermula dari semifinal 2024 antara Borussia Dortmund dan PSG, saat Carragher terkenal melepas jas dan dasinya untuk bergabung dengan ultras raksasa Bundesliga. Selama siaran, ia mengaku telah menenggak delapan gelas bir sambil berdiri di 'Yellow Wall' sebelum melakukan wawancara yang terkenal cadel dengan Jadon Sancho.

Kiper legendaris Denmark, Peter Schmeichel, mengungkapkan saat itu bahwa Enrique sebenarnya telah masuk ke zona media, melihat Carragher mengenakan syal tim lawan, dan langsung pergi. Petugas humas Dortmund juga dilaporkan sangat marah karena sang pakar telah melanggar protokol resmi untuk mendekati Sancho guna berbincang. Carragher secara bercanda dimasukkan ke dalam "sin bin" oleh rekan-rekannya karena telah membuat hampir semua orang di Westfalenstadion kesal.