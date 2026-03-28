Goal.com
Live
FBL-FRIENDLY-SUI-GERAFP
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Saksikan dua gol menakjubkan Florian Wirtz untuk Jerman saat gelandang Liverpool itu tampil gemilang dalam laga seru berujung tujuh gol melawan Swiss

F. Wirtz
Germany
Switzerland vs Germany
Switzerland
Friendlies
Liverpool
Premier League

Florian Wirtz menampilkan performa gemilang yang membawa Jerman meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Swiss. Gelandang serang Liverpool itu berperan penting di setiap momen krusial, mencetak dua gol dan memberikan dua assist dalam laga persahabatan internasional yang berlangsung sengit.

  • Wirtz yang memegang kendali di Basel

    Dalam pertandingan yang berlangsung seru sejak peluit pembuka, Jerman mengandalkan kehebatan individu Wirtz untuk mengalahkan tim Swiss yang gigih. Tuan rumah memimpin lebih dulu lewat gol Dan Ndoye, namun respons Jerman dipimpin oleh Wirtz, yang melepaskan umpan lambung yang memungkinkan Jonathan Tah mencetak gol.

    Meskipun Breel Embolo kembali membawa Swiss unggul, Wirtz kembali berperan sebagai pemberi umpan pada masa tambahan waktu babak pertama. Sebuah umpan indah menemukan Serge Gnabry, memastikan tim asuhan Julian Nagelsmann masuk ke ruang ganti dengan skor imbang 2-2 setelah babak pertama yang menegangkan.

  • Tonton klip-klipnya

  • Keajaiban dari tepi kotak

    Babak kedua menjadi milik pemain Liverpool itu, yang beralih peran dari pengatur serangan menjadi pencetak gol untuk membawa Jerman memimpin untuk pertama kalinya malam itu. Setelah Swiss terlambat bereaksi terhadap tendangan sudut pendek, pemain berusia 22 tahun itu menguasai bola di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan melengkung yang luar biasa dengan kaki kanan ke sudut jauh gawang.

    Swiss menolak menyerah di hadapan pendukung tuan rumah dan berhasil menyamakan kedudukan. Joel Monteiro menemukan ruang kosong 20 yard dari gawang dan melepaskan tendangan akurat yang mengalahkan Oliver Baumann.

    Namun, momentum kembali berpihak pada tim tamu di menit-menit akhir. Dengan hanya lima menit tersisa, Wirtz memastikan kemenangan dengan gol keduanya malam itu. Jerman menggerakkan bola dengan cepat di sayap kanan, menemukan gelandang tersebut di ruang kosong, dan ia dengan tenang memilih sudut untuk melengkungkan bola ke gawang dan mengunci kemenangan 4-3.

  • FBL-FRIENDLY-SUI-GERAFP

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Setelah pertandingan ini, Jerman akan mengalihkan fokusnya ke pertandingan hari Senin melawan Ghana. Wirtz sekali lagi akan berusaha memberikan kontribusi besar bagi negaranya. Di Piala Dunia 2026, Jerman tergabung dalam Grup E bersama Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador.