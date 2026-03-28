VIDEO: Saksikan dua gol menakjubkan Florian Wirtz untuk Jerman saat gelandang Liverpool itu tampil gemilang dalam laga seru berujung tujuh gol melawan Swiss

Babak kedua menjadi milik pemain Liverpool itu, yang beralih peran dari pengatur serangan menjadi pencetak gol untuk membawa Jerman memimpin untuk pertama kalinya malam itu. Setelah Swiss terlambat bereaksi terhadap tendangan sudut pendek, pemain berusia 22 tahun itu menguasai bola di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan melengkung yang luar biasa dengan kaki kanan ke sudut jauh gawang.

Swiss menolak menyerah di hadapan pendukung tuan rumah dan berhasil menyamakan kedudukan. Joel Monteiro menemukan ruang kosong 20 yard dari gawang dan melepaskan tendangan akurat yang mengalahkan Oliver Baumann.

Namun, momentum kembali berpihak pada tim tamu di menit-menit akhir. Dengan hanya lima menit tersisa, Wirtz memastikan kemenangan dengan gol keduanya malam itu. Jerman menggerakkan bola dengan cepat di sayap kanan, menemukan gelandang tersebut di ruang kosong, dan ia dengan tenang memilih sudut untuk melengkungkan bola ke gawang dan mengunci kemenangan 4-3.