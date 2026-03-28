VIDEO: Saksikan dua gol menakjubkan Florian Wirtz untuk Jerman saat gelandang Liverpool itu tampil gemilang dalam laga seru berujung tujuh gol melawan Swiss

Dalam pertandingan yang berlangsung seru sejak peluit pembuka, Jerman mengandalkan kehebatan individu Wirtz untuk mengalahkan tim Swiss yang gigih. Tuan rumah memimpin lebih dulu lewat gol Dan Ndoye, namun respons Jerman dipimpin oleh Wirtz, yang melepaskan umpan lambung yang memungkinkan Jonathan Tah mencetak gol.
Meskipun Breel Embolo kembali membawa Swiss unggul, Wirtz kembali berperan sebagai pemberi umpan pada masa tambahan waktu babak pertama. Sebuah umpan indah menemukan Serge Gnabry, memastikan tim asuhan Julian Nagelsmann masuk ke ruang ganti dengan skor imbang 2-2 setelah babak pertama yang menegangkan.