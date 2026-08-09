Kabar meninggalnya Jorge Messi pada usia 68 tahun sangat memengaruhi Inter Miami dan tim nasional Argentina. Messi harus segera meninggalkan pemusatan latihan Inter Miami untuk mengurus urusan keluarga. Kapten berusia 39 tahun itu tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan melawan Monterrey di Leagues Cup. Bintang Argentina itu langsung pergi ke kampung halamannya untuk bersama saudara-saudaranya dan ibunya dalam masa berkabung ini. Ia menempuh perjalanan secepat mungkin setelah menerima kabar duka dari Sanatorio Centro di Rosario.

Setelah mencetak gol pembuka untuk Inter, De Paul tidak melakukan selebrasi seperti biasa dan memilih mengirimkan pesan persaudaraan serta penghiburan kepada kaptennya. Gol itu lahir dari permainan tim yang diawali oleh pemain Brasil berpengalaman, Casemiro, yang menemukan De Paul di tepi area penalti. Pemain Argentina itu tidak ragu dan melepaskan tembakan akurat yang bersarang di gawang untuk membuat skor menjadi 1-0. Segera setelah mencetak gol, De Paul melepas jerseinya untuk memperlihatkan bahwa ia mengenakan jersey ikonik bernomor 10 milik Lionel Messi di baliknya. Namun, Inter harus mengakui daya juang lawannya, yang berhasil membalikkan keadaan dan membuat Inter Miami menelan kekalahan 2-1.