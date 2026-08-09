Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Inter Miami CF v CF Monterrey - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Rodrigo De Paul memberi penghormatan kepada Lionel Messi setelah ayahnya, Jorge, meninggal dunia lewat selebrasi emosional di Leagues Cup

L. Messi
R. De Paul
Inter Miami CF
Monterrey
Leagues Cup

Rodrigo De Paul menghadirkan momen magis di atas lapangan dan gestur menyentuh di luar lapangan saat Inter Miami menghadapi Monterrey dalam laga Leagues Cup baru-baru ini. Gelandang itu memanfaatkan momen golnya untuk mengirim pesan dukungan yang kuat kepada sahabat dekat sekaligus rekan setimnya, Lionel Messi, di tengah periode sulit bagi pemenang Ballon d'Or delapan kali itu.

  • Sebuah penghormatan spesial di Chase Stadium

    Kabar meninggalnya Jorge Messi pada usia 68 tahun sangat memengaruhi Inter Miami dan tim nasional Argentina. Messi harus segera meninggalkan pemusatan latihan Inter Miami untuk mengurus urusan keluarga. Kapten berusia 39 tahun itu tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan melawan Monterrey di Leagues Cup. Bintang Argentina itu langsung pergi ke kampung halamannya untuk bersama saudara-saudaranya dan ibunya dalam masa berkabung ini. Ia menempuh perjalanan secepat mungkin setelah menerima kabar duka dari Sanatorio Centro di Rosario.

    Setelah mencetak gol pembuka untuk Inter, De Paul tidak melakukan selebrasi seperti biasa dan memilih mengirimkan pesan persaudaraan serta penghiburan kepada kaptennya. Gol itu lahir dari permainan tim yang diawali oleh pemain Brasil berpengalaman, Casemiro, yang menemukan De Paul di tepi area penalti. Pemain Argentina itu tidak ragu dan melepaskan tembakan akurat yang bersarang di gawang untuk membuat skor menjadi 1-0. Segera setelah mencetak gol, De Paul melepas jerseinya untuk memperlihatkan bahwa ia mengenakan jersey ikonik bernomor 10 milik Lionel Messi di baliknya. Namun, Inter harus mengakui daya juang lawannya, yang berhasil membalikkan keadaan dan membuat Inter Miami menelan kekalahan 2-1.

    • Iklan

  • Saksikan klipnya



  • Kehilangan tragis bagi keluarga Messi

    Jorge meninggal dunia pada Jumat di kota kelahirannya, Rosario, setelah mengalami gangguan kesehatan serius dalam periode yang cukup lama. Messi, didampingi istri dan anak-anaknya, kembali ke Argentina pada Sabtu untuk memberikan penghormatan terakhir dan mendukung ibunya, Celia Cuccittini, serta saudara-saudaranya di masa yang sangat sulit bagi keluarga ini.

    Konfirmasi kabar tersebut datang melalui pernyataan menyentuh dari Newell's Old Boys, klub tempat Lionel memulai perjalanannya dan tempat Jorge menjadi pendukung setia seumur hidup. Klub itu menyampaikan duka mendalam mereka, seraya mengakui peran vital Jorge dalam karier peraih Ballon d'Or delapan kali tersebut. Meski penyebab spesifik kematiannya belum diungkap secara resmi, diketahui bahwa ia telah berada di bawah pengawasan medis selama beberapa bulan ketika kondisinya memburuk.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Jorge MessiGetty Images

    Warisan di balik layar

    Jorge jauh lebih dari sekadar orang tua bagi Lionel; ia adalah arsitek kerajaan bisnis dan infrastruktur profesional yang memungkinkan putranya fokus sepenuhnya pada sepak bolanya. Dari masa-masa awal saat menegosiasikan kontrak pertama Lionel di Barcelona di atas serbet kertas hingga mengelola kepindahan-kepindahan besarnya pada fase akhir kariernya, Jorge tetap menjadi sosok yang paling dipercaya di lingkar dalam sang pemain. Ketidakhadirannya akan sangat dirasakan bukan hanya oleh keluarganya, tetapi juga oleh seluruh komunitas olahraga yang menyaksikan kemitraan antara ayah dan anak itu.

    Saat Messi mengambil cuti untuk bersama orang-orang terkasihnya di Rosario, ucapan duka mulai berdatangan dari seluruh dunia. Mantan rekan setim, klub-klub rival, dan badan-badan pengatur semuanya telah mengirimkan pesan belasungkawa kepada keluarga Messi.

Leagues Cup
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Leon crest
Leon
LEO
Leagues Cup
Monterrey crest
Monterrey
MON
Nashville SC crest
Nashville SC
NSC