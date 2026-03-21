VIDEO: Robert Sanchez kembali melakukan kesalahan fatal! Kiper Chelsea memberi Everton gol lewat kesalahan yang berakibat fatal

Kekalahan dari Everton semakin memperparah pekan yang menyedihkan bagi Chelsea. Mereka tersingkir dari Liga Champions pada pertengahan pekan oleh Paris Saint-Germain, kalah dengan agregat 8-2 dari juara bertahan di babak 16 besar. The Blues juga dijatuhi sanksi larangan mendaftarkan pemain akademi selama sembilan bulan serta denda sebesar £10,75 juta ($13,7 juta) karena melanggar peraturan kompetisi saat Roman Abramovich masih menjadi pemilik klub.

Rosenior mengakui sebelum pertandingan bahwa ini adalah pekan yang berat. Ia mengatakan kepada wartawan: "Ketika Anda kalah dalam pertandingan, selalu ada konsekuensi yang menyertainya. Ada juga saya, saya sedang belajar tentang tim, diri saya sendiri, staf saya, dan klub. Saya banyak belajar minggu ini. Ada ketangguhan dan tekad untuk memperbaiki keadaan dari tim dan saya. Kita akan lihat dalam beberapa pekan ke depan apa yang terjadi, dan saya sangat yakin akan hal itu.

"Tantangan yang berbeda, setiap manajer pasti mengalami momen seperti ini, minggu-minggu yang sulit. Saya pernah mengalami masa-masa sulit sebelumnya. Di Strasbourg, kami kalah dalam pertandingan. Namun, saya selalu menemukan cara untuk melewatinya. Kami berada di titik itu lagi. Sebagai sebuah kelompok, kami perlu menemukan cara untuk berjuang dan melewati masa sulit ini."