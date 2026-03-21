Sanchez telah melakukan beberapa kesalahan fatal musim ini dan sempat membuat penonton deg-degan di awal pertandingan ketika ia terlalu lama menguasai bola sehingga Beto nyaris memanfaatkannya. Kiper tersebut berhasil menyelamatkan situasi, namun kemudian justru memberikan gol kedua bagi The Toffees pada menit ke-60. Beto mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini melalui tendangan yang seharusnya bisa dihentikan oleh Sanchez, namun entah bagaimana bola itu lolos di antara kakinya dan melewati garis gawang. Everton akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 3-0, dengan Iliman Ndiaye mencetak gol ketiga yang brilian untuk mengunci kemenangan.
VIDEO: Robert Sanchez kembali melakukan kesalahan fatal! Kiper Chelsea memberi Everton gol lewat kesalahan yang berakibat fatal
Sanchez kembali menjadi sorotan
Kekalahan ini semakin memperburuk pekan yang suram bagi Chelsea
Kekalahan dari Everton semakin memperparah pekan yang menyedihkan bagi Chelsea. Mereka tersingkir dari Liga Champions pada pertengahan pekan oleh Paris Saint-Germain, kalah dengan agregat 8-2 dari juara bertahan di babak 16 besar. The Blues juga dijatuhi sanksi larangan mendaftarkan pemain akademi selama sembilan bulan serta denda sebesar £10,75 juta ($13,7 juta) karena melanggar peraturan kompetisi saat Roman Abramovich masih menjadi pemilik klub.
Rosenior mengakui sebelum pertandingan bahwa ini adalah pekan yang berat. Ia mengatakan kepada wartawan: "Ketika Anda kalah dalam pertandingan, selalu ada konsekuensi yang menyertainya. Ada juga saya, saya sedang belajar tentang tim, diri saya sendiri, staf saya, dan klub. Saya banyak belajar minggu ini. Ada ketangguhan dan tekad untuk memperbaiki keadaan dari tim dan saya. Kita akan lihat dalam beberapa pekan ke depan apa yang terjadi, dan saya sangat yakin akan hal itu.
"Tantangan yang berbeda, setiap manajer pasti mengalami momen seperti ini, minggu-minggu yang sulit. Saya pernah mengalami masa-masa sulit sebelumnya. Di Strasbourg, kami kalah dalam pertandingan. Namun, saya selalu menemukan cara untuk melewatinya. Kami berada di titik itu lagi. Sebagai sebuah kelompok, kami perlu menemukan cara untuk berjuang dan melewati masa sulit ini."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Chelsea menghadapi masalah serius di posisi penjaga gawang dengan Sanchez dan Filip Jorgensen. Rosenior memutuskan untuk mencadangkan Sanchez dan memberi Jorgensen kesempatan sebagai starter pada leg pertama melawan PSG, namun kiper tersebut melakukan kesalahan yang membuat PSG unggul 3-2 di Parc des Princes. Sejak itu, Jorgensen telah menjalani operasi kecil akibat cedera pangkal paha dan akan absen selama beberapa minggu, sehingga Sanchez tampaknya akan tetap menjadi pilihan utama untuk sementara waktu meskipun baru saja melakukan kesalahan fatal lainnya.