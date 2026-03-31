Lamine Yamal Kylian MbappeGetty
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Ricardo Quaresma memilih Lamine Yamal daripada Kylian Mbappe dan Erling Haaland saat ia memilih di antara para pemain terbaik dunia

Pahlawan legendaris Portugal, Ricardo Quaresma, telah mengungkapkan pandangannya secara tegas terkait perdebatan mengenai siapa pemain terbaik di dunia saat ini. Mantan pemain sayap tersebut mengabaikan ikon-ikon ternama seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappé, dan justru memilih bintang muda Barcelona, Lamine Yamal.

  • Dominasi awal sang mesin gol asal Norwegia

    Saat berbincang dengan GOAL dalam acara Peluncuran Seragam NYC, yang diselenggarakan bersama PUMA Football, Quaresma diajak mengikuti kuis "pemenang tetap bertahan" yang menampilkan para pemain elit sepak bola dunia. Awalnya, striker Manchester City, Haaland, menjadi raja tak terbantahkan dalam daftar tersebut. Pemain asal Portugal yang terkenal dengan sentuhan teknisnya itu secara konsisten memilih penuntas peluang paling tajam di Liga Premier itu daripada beberapa rekan sekelasnya yang juga berkelas dunia.

    Rekor Haaland tampak tak terpatahkan saat ia mengalahkan ikon Liverpool, Mohamed Salah, serta duo Real Madrid, Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Bahkan pemain kreatif seperti Pedri dan Florian Wirtz pun tak mampu menggoyahkan kesetiaan Quaresma kepada penyerang nomor sembilan yang produktif itu selama babak-babak awal kuis tersebut.

  • Quaresma menempatkan Yamal di urutan teratas

    Momentum dalam diskusi itu berubah begitu Yamal ikut terlibat. Dihadapkan pada pilihan antara Haaland dan pemain sayap Barcelona berusia 18 tahun itu, Quaresma tak ragu-ragu menobatkan pemenang baru.

    "Lamine," jawab Quaresma. Ia tetap pada pendiriannya bahkan ketika Mbappe diperkenalkan menjelang akhir video. Tanpa ragu-ragu, mantan pemain Porto itu menegaskan pilihannya: "Oh, Lamine." Yamal terus mendominasi sisa kompetisi, dipilih di atas Luka Modric, Jamal Musiala, Michael Olise, dan Christian Pulisic.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Yamal kembali menjadi sosok kunci dalam skuad Barcelona asuhan Hansi Flick musim ini, dengan mencetak 21 gol dan menyumbang 16 assist dalam 40 penampilan di semua kompetisi. Kini ia menargetkan gelar ganda La Liga dan Liga Champions bersama Blaugrana, yang saat ini unggul empat poin atas Real Madrid di puncak klasemen liga domestik dan telah memastikan diri melaju ke perempat final Liga Champions untuk menghadapi Atlético Madrid.