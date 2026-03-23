Goal.com
Live
Pep Guardiola Rayan Cherki Man City Arsenal Carabao Cup 2026

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Rekaman yang belum pernah dipublikasikan tampaknya memperlihatkan perubahan sikap Pep Guardiola terkait aksi juggling bola Rayan Cherki yang kontroversial saat Man City mengalahkan Arsenal di final Carabao Cup

Sebuah video baru memperlihatkan Pep Guardiola memeluk Rayan Cherki setelah sang penyerang diganti menjelang akhir pertandingan final Carabao Cup yang dimenangkan Manchester City atas Arsenal pada Minggu sore. Pemain internasional Prancis itu mendapat kritikan dari beberapa pihak karena melakukan trik juggling bola saat timnya sudah unggul 2-0, sementara manajer Guardiola terlihat menggelengkan kepala sebagai respons atas aksi tersebut.

  • Cherki dikritik karena melakukan juggling bola saat kemenangan City

    Arsenal menjadi favorit menjelang final hari Minggu, setelah berhasil membangun keunggulan besar di puncak klasemen Liga Premier. Namun, penantian mereka untuk meraih trofi pertama sejak kemenangan di Piala FA 2020 harus ditunda untuk saat ini setelah mereka dikalahkan 2-0 oleh City di Stadion Wembley, dengan Nico O'Reilly mencetak dua gol sundulan di babak kedua.

    Meskipun penampilan mereka layak mendapatkan kemenangan, tidak semua orang terkesan dengan setiap aspek penampilan The Cityzens. Cherki menjadi sorotan saat ia mengontrol umpan dengan dadanya dan kemudian menggiring bola tiga kali dengan kakinya. Aksi tersebut memicu sorakan antusias dari para pendukung City, namun manajer Guardiola tampaknya kurang terkesan saat itu, sambil menggelengkan kepalanya di pinggir lapangan. Bek Arsenal, Ben White, juga tidak melihat sisi lucunya dan segera memanfaatkan kesempatan untuk menabrak mantan bintang Lyon tersebut.

    Namun, rekaman baru menunjukkan bahwa mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munich itu tidak marah terlalu lama kepada penyerang yang lincah itu, karena keduanya saling berpelukan dengan antusias saat Cherki ditarik keluar dari lapangan.

  • Tonton klipnya

  • Cherki bergabung dengan para bintang yang dikritik karena 'perilaku tidak sportif'

    Cherki bukanlah satu-satunya pemain yang dikritik karena melakukan trik menggiring bola. Pemain seperti Richarlison, Antony, dan Neymar sebelumnya juga pernah melakukan trik menggiring bola dalam pertandingan di mana tim mereka sudah hampir pasti menang, dan mereka pun mendapat kecaman atas hal itu. Beberapa wasit bahkan pernah memberikan kartu kuning atas tindakan semacam itu, karena menganggapnya sebagai perilaku tidak sportif yang tidak menghormati permainan.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Cherki akan tampil dalam laga persahabatan Prancis menjelang Piala Dunia 2026

    Setelah berhasil meraih trofi pertamanya sejak bergabung dengan City musim panas lalu, Cherki mungkin tidak akan terlalu peduli dengan keributan seputar aksi juggling bolanya. Sebaliknya, ia akan terbang ke Amerika Serikat untuk membela Prancis dalam laga persahabatan melawan Brasil dan Kolombia selama jeda internasional.

    Pemain berusia 22 tahun ini telah masuk dalam skuad Les Bleus final pilihan Didier Deschamps menjelang Piala Dunia 2026 dan akan berusaha keras untuk memberikan kesan yang baik agar ia kembali masuk dalam skuad yang akan terbang ke Amerika Utara pada musim panas mendatang.

FA Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Liverpool crest
Liverpool
LIV
FA Cup
Southampton crest
Southampton
SOU
Arsenal crest
Arsenal
ARS