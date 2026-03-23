VIDEO: Rekaman yang belum pernah dipublikasikan tampaknya memperlihatkan perubahan sikap Pep Guardiola terkait aksi juggling bola Rayan Cherki yang kontroversial saat Man City mengalahkan Arsenal di final Carabao Cup

Arsenal menjadi favorit menjelang final hari Minggu, setelah berhasil membangun keunggulan besar di puncak klasemen Liga Premier. Namun, penantian mereka untuk meraih trofi pertama sejak kemenangan di Piala FA 2020 harus ditunda untuk saat ini setelah mereka dikalahkan 2-0 oleh City di Stadion Wembley, dengan Nico O'Reilly mencetak dua gol sundulan di babak kedua.

Meskipun penampilan mereka layak mendapatkan kemenangan, tidak semua orang terkesan dengan setiap aspek penampilan The Cityzens. Cherki menjadi sorotan saat ia mengontrol umpan dengan dadanya dan kemudian menggiring bola tiga kali dengan kakinya. Aksi tersebut memicu sorakan antusias dari para pendukung City, namun manajer Guardiola tampaknya kurang terkesan saat itu, sambil menggelengkan kepalanya di pinggir lapangan. Bek Arsenal, Ben White, juga tidak melihat sisi lucunya dan segera memanfaatkan kesempatan untuk menabrak mantan bintang Lyon tersebut.

Namun, rekaman baru menunjukkan bahwa mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munich itu tidak marah terlalu lama kepada penyerang yang lincah itu, karena keduanya saling berpelukan dengan antusias saat Cherki ditarik keluar dari lapangan.