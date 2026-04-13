VIDEO: Rekaman yang belum pernah dipublikasikan dari seorang penggemar memperlihatkan Rayan Cherki sedang bermain permainan BOTTLE-FLIP saat Man City mengalahkan Chelsea

Penampilan mengesankan Cherki di London Barat membuat catatan musimnya kini menjadi 10 assist dan tiga gol dalam 26 penampilan di Liga Premier. Pemain asal Prancis ini kini telah mencatatkan setidaknya dua assist dalam tiga pertandingan berbeda musim ini, sebuah prestasi yang hanya disamai oleh Bruno Fernandes dari Manchester United di semua kompetisi. Kreativitas tingkat elit ini sangat penting bagi tim City yang saat ini tertinggal enam poin dari Arsenal, namun memiliki keunggulan satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan rival mereka dari London Utara.