Pemain pengatur serangan itu berperan penting dalam dominasi City atas The Blues pada babak kedua, dengan memberikan dua umpan kunci yang memastikan tiga poin di Stamford Bridge. Ia pertama kali memberikan umpan kepada Nico O’Reilly untuk gol pembuka pada menit ke-51, sebelum memberikan umpan kepada Marc Guehi untuk menggandakan keunggulan tim tamu. Rekaman aksi membalik botolnya muncul saat pertandingan dihentikan sementara karena seorang pemain sedang mendapat perawatan, yang terjadi jauh sebelum ia digantikan oleh Phil Foden pada menit ke-76.
VIDEO: Rekaman yang belum pernah dipublikasikan dari seorang penggemar memperlihatkan Rayan Cherki sedang bermain permainan BOTTLE-FLIP saat Man City mengalahkan Chelsea
Cherki menjadi bintang dalam kemenangan telak Bridge
Kreativitas kelas atas
Penampilan mengesankan Cherki di London Barat membuat catatan musimnya kini menjadi 10 assist dan tiga gol dalam 26 penampilan di Liga Premier. Pemain asal Prancis ini kini telah mencatatkan setidaknya dua assist dalam tiga pertandingan berbeda musim ini, sebuah prestasi yang hanya disamai oleh Bruno Fernandes dari Manchester United di semua kompetisi. Kreativitas tingkat elit ini sangat penting bagi tim City yang saat ini tertinggal enam poin dari Arsenal, namun memiliki keunggulan satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan rival mereka dari London Utara.
- Getty Images Sport
Pertarungan perebutan gelar semakin mendekat
Pasukan Pep Guardiola sedang membangun momentum yang kuat menjelang laga 'penentu' musim ini melawan Arsenal di Etihad Stadium pada 19 April. Dengan selisih poin yang berpotensi semakin menyempit, kemampuan Cherki dalam membongkar pertahanan lawan akan menjadi sorotan saat City berusaha membalikkan keunggulan The Gunners di fase akhir musim. Mempertahankan performa yang tak kenal ampun ini sangat penting, karena satu kesalahan saja bisa secara efektif menyerahkan gelar Premier League kepada tim asuhan Mikel Arteta.