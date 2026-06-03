VIDEO: Reaksi Jordan Henderson saat ditanya soal nama-nama besar yang tidak masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia

Dengan beberapa bintang ternama yang gagal masuk dalam daftar 26 pemain pilihan Tuchel untuk turnamen yang diikuti 48 tim ini, seperti Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer, dan Trent Alexander-Arnold, pemain berusia 35 tahun itu ditanya pendapatnya mengenai para pemain yang tidak terpilih. Berbicara dari markas latihan tim di Florida, Henderson mengakui adanya perdebatan yang terus berlanjut seputar pilihan manajer asal Jerman tersebut.

“Saya tahu semua orang suka membicarakan pemain yang tidak ada di sini,” aku Henderson. “Sayangnya, hal itu terjadi pada setiap skuad Inggris. Ada begitu banyak pemain bagus, begitu banyak talenta. Namun bagi kami sebagai skuad di sini, yang terpenting adalah kebersamaan. Kami ada di sini karena suatu alasan.”

“Ini tentang mewujudkan hal itu – menjadi versi terbaik diri sendiri, menjadi yang terbaik secara individu dan kolektif. Bekerja setiap hari untuk mewujudkan impian kami.”