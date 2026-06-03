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England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Reaksi Jordan Henderson saat ditanya soal nama-nama besar yang tidak masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia

J. Henderson
England
World Cup

Jordan Henderson angkat bicara untuk membela keputusan kontroversial Thomas Tuchel terkait pemilihan pemain, saat timnas Inggris memulai persiapan Piala Dunia di Amerika Serikat. Gelandang berpengalaman tersebut, yang kehadirannya sendiri sempat dipertanyakan, menanggapi reaksi keras publik terkait absennya beberapa bintang ternama Liga Premier dari daftar 26 pemain akhir.

  • Henderson menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang canggung mengenai skuad

    Dengan beberapa bintang ternama yang gagal masuk dalam daftar 26 pemain pilihan Tuchel untuk turnamen yang diikuti 48 tim ini, seperti Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer, dan Trent Alexander-Arnold, pemain berusia 35 tahun itu ditanya pendapatnya mengenai para pemain yang tidak terpilih. Berbicara dari markas latihan tim di Florida, Henderson mengakui adanya perdebatan yang terus berlanjut seputar pilihan manajer asal Jerman tersebut.

    “Saya tahu semua orang suka membicarakan pemain yang tidak ada di sini,” aku Henderson. “Sayangnya, hal itu terjadi pada setiap skuad Inggris. Ada begitu banyak pemain bagus, begitu banyak talenta. Namun bagi kami sebagai skuad di sini, yang terpenting adalah kebersamaan. Kami ada di sini karena suatu alasan.”

    “Ini tentang mewujudkan hal itu – menjadi versi terbaik diri sendiri, menjadi yang terbaik secara individu dan kolektif. Bekerja setiap hari untuk mewujudkan impian kami.”

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  • Menyesuaikan diri dengan cuaca panas di Florida

    Kondisi di West Palm Beach telah menguji para pemain, dengan suhu yang melonjak hingga 33 derajat Celcius selama sesi latihan awal mereka. Henderson, yang akan mengikuti Piala Dunia keempatnya, menyadari bahwa persiapan fisik sama pentingnya dengan latihan taktis jika Inggris ingin bertahan menghadapi jadwal yang melelahkan di depan. The Three Lions akan memulai kampanye mereka melawan Kroasia pada 17 Juni.

    Menyikapi cuaca tersebut, Henderson menambahkan: “Sulit untuk benar-benar beradaptasi, tetapi minggu ini fokusnya adalah membangun daya tahan. Kami memiliki tim pendukung yang luar biasa yang bekerja untuk membantu kami mendinginkan tubuh dan memulihkan diri. Semoga hal itu dapat memberi kami keunggulan.”

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Mainoo berani mengklaim gelar juara

    Meskipun ada pertanyaan-pertanyaan yang canggung seputar proses seleksi, suasana di dalam tim tetap sangat bersemangat. Kobbie Mainoo, pemain muda berbakat Manchester United yang kini menjadi andalan di lini tengah, ditanya apakah skuad benar-benar yakin bisa mengakhiri penderitaan selama puluhan tahun dan mengangkat trofi pada 19 Juli.

    “Seratus persen,” kata Mainoo kepada para wartawan. “Saya merasa semua orang di skuad dan staf yakin kami bisa memenangkannya, tapi itu tidak mudah, dan di pertandingan pertama, pertandingan kedua, kami harus terus membangun dan memperkuat diri.”

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