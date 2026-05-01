VIDEO: Reaksi Declan Rice atas penalti Arsenal yang dibatalkan terekam kamera, sementara bintang The Gunners itu terancam sanksi dari UEFA menjelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid

Reaksi emosional Declan Rice terhadap keputusan wasit yang kontroversial menjadi bahan perbincangan setelah Arsenal bermain imbang 1-1 dengan Atletico Madrid pada leg pertama semifinal Liga Champions.

Momen krusial terjadi pada menit ke-78 di Stadion Metropolitano ketika wasit Danny Makkelie awalnya memberikan penalti kepada Arsenal setelah Eberechi Eze terjatuh akibat tekel dari bek Atletico, David Hancko. Namun, setelah tinjauan VAR, wasit tersebut dipanggil ke monitor pinggir lapangan dan membatalkan keputusannya, menilai kontak tersebut tidak cukup.

Rekaman video yang beredar di internet menunjukkan Rice bereaksi dengan tak percaya dari lapangan saat keputusan tersebut dibatalkan. Pertandingan akhirnya berakhir 1-1, membuat kedudukan tetap seimbang menjelang leg kedua di Stadion Emirates.