Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg
VIDEO: Reaksi Declan Rice atas penalti Arsenal yang dibatalkan terekam kamera, sementara bintang The Gunners itu terancam sanksi dari UEFA menjelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid

Reaksi marah Declan Rice atas pembatalan penalti Arsenal saat melawan Atlético Madrid terekam kamera, dan gelandang tersebut kini terancam sanksi disiplin dari UEFA. Pemain timnas Inggris itu mengklaim bahwa suporter tuan rumah yang memanas memengaruhi keputusan wasit selama leg pertama semifinal Liga Champions.

  • Kemarahan Arsenal semakin memuncak setelah penalti di menit-menit akhir dibatalkan

    Reaksi emosional Declan Rice terhadap keputusan wasit yang kontroversial menjadi bahan perbincangan setelah Arsenal bermain imbang 1-1 dengan Atletico Madrid pada leg pertama semifinal Liga Champions.

    Momen krusial terjadi pada menit ke-78 di Stadion Metropolitano ketika wasit Danny Makkelie awalnya memberikan penalti kepada Arsenal setelah Eberechi Eze terjatuh akibat tekel dari bek Atletico, David Hancko. Namun, setelah tinjauan VAR, wasit tersebut dipanggil ke monitor pinggir lapangan dan membatalkan keputusannya, menilai kontak tersebut tidak cukup.

    Rekaman video yang beredar di internet menunjukkan Rice bereaksi dengan tak percaya dari lapangan saat keputusan tersebut dibatalkan. Pertandingan akhirnya berakhir 1-1, membuat kedudukan tetap seimbang menjelang leg kedua di Stadion Emirates.

  • Rice mengklaim bahwa tekanan dari penonton memengaruhi para wasit

    Saat berbicara setelah pertandingan, Rice tidak menyembunyikan rasa frustrasinya dan menyiratkan bahwa suasana yang memanas di dalam stadion Atletico mungkin telah memengaruhi keputusan wasit.

    "UEFA benar-benar berbeda," katanya. "Di kedua kotak penalti, Anda harus sangat berhati-hati karena mereka memberikan segalanya. Yang kedua, pada Ebs (Eze), jelas merupakan penalti. Saya tidak tahu mengapa itu tidak diberikan. Saya pikir para penggemar memicu keputusan itu dan mengubah pikiran wasit."

    "Di Liga Champions, wasit sangat cepat dalam mengambil keputusan dan meniup peluit, dan tidak banyak yang bisa Anda lakukan mengenai hal itu. Saya merasa Anda lebih sering dihukum di kompetisi Eropa."

    Ancaman sanksi dari UEFA mengancam Rice

    Kritik blak-blakan Rice kini berpotensi membuatnya berurusan dengan UEFA, yang mengambil sikap tegas terhadap komentar yang dianggap merendahkan wasit. Berbagai laporan menyebutkan bahwa badan pengatur tersebut akan meninjau laporan wasit dan komentar Rice pasca-pertandingan untuk menentukan apakah tindakan disiplin perlu diambil. Situasi ini sangat sensitif mengingat riwayat disiplin Rice di masa lalu, yang pernah menerima skorsing di awal kariernya setelah mengkritik keputusan wasit.

    Sementara itu, Arsenal kini akan mengalihkan fokus mereka ke leg kedua di Emirates Stadium, di mana pemenangnya akan memastikan tempat di final Liga Champions. The Gunners berharap dapat memanfaatkan keunggulan kandang setelah hasil imbang 1-1 di Madrid, namun persiapan menuju pertandingan penentu ini bisa menjadi rumit jika UEFA melanjutkan tindakan disiplin terhadap Rice.

