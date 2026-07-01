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VIDEO: Rayan Cherki tampak mengabaikan Didier Deschamps setelah tampil sebentar di akhir pertandingan saat Prancis menghancurkan Swedia di Piala Dunia
Apakah ada ketegangan di kubu Prancis?
Meskipun suasana di kubu Prancis dipenuhi euforia usai kemenangan meyakinkan 3-0 atas Swedia asuhan Graham Potter, rekaman yang beredar di media sosial justru menyoroti adanya potensi ketegangan. Cherki, yang kesulitan mendapatkan menit bermain selama turnamen ini, tampak menjauhkan diri dari rekan-rekan setimnya dan pelatih kepala setelah pertandingan.
Rekaman tersebut memperlihatkan Cherki berdiri sendirian di tengah lapangan, melambaikan tangan kepada para pendukung, ketika Deschamps mendekatinya untuk mengapresiasi kontribusinya. Mantan bintang Lyon itu tampak menepis tangan sang manajer, dan saat Deschamps mencoba mendekatinya untuk kedua kalinya, Cherki membungkuk untuk mengikat sepatu botnya, yang secara efektif menjauhkannya dari pria berusia 57 tahun itu.
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Kurangnya waktu bermain Cherki
Rasa frustrasi tampaknya semakin memuncak bagi bintang Manchester City ini, yang belum pernah menjadi starter dalam pertandingan di Amerika Utara. Cherki hanya tampil sebentar sebagai pemain pengganti dalam keempat pertandingan Prancis sejauh ini, dengan total waktu bermain hanya 51 menit. Saat melawan Swedia, ia dimasukkan bersama Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace ketika pertandingan hanya tersisa lima menit.
Banyaknya opsi penyerang yang dimiliki Deschamps membuat Cherki sulit menembus starting XI. Dengan Michael Olise yang tampil gemilang sebagai gelandang nomor 10 serta pemain seperti Bradley Barcola dan Desire Doue yang juga bersaing memperebutkan tempat, gelandang kreatif ini pun terpinggirkan dari skuad yang secara luas dianggap sebagai favorit turnamen ini.
- AFP
Deschamps menyinggung soal kekompakan tim
Sementara insiden Cherki mendominasi perbincangan di media sosial, Deschamps dengan cepat memuji semangat kebersamaan tim secara keseluruhan dalam konferensi pers pasca-pertandingan. Ia menyoroti etos kerja barisan penyerang yang dipenuhi bintang-bintang itu, dengan mengatakan: "Ada kerja sama yang baik. Saat kami harus bekerja keras menguasai bola, semua orang ikut terlibat, termasuk para penyerang. Itu hal yang sangat baik. Tentu saja, hal itu membuat saya senang, dan saya bangga akan hal itu. Kita harus terus mempertahankannya."
Namun, sang manajer mengakui bahwa menjaga keharmonisan dalam kelompok yang begitu berbakat merupakan tantangan yang terus-menerus. "Semangat tim tidak memenangkan pertandingan, tetapi bisa membuatnya kalah," Deschamps memperingatkan. "Para pemain mungkin kecewa karena tidak cukup banyak bermain atau bahkan tidak bermain sama sekali; mungkin ada rasa frustrasi, tetapi kekuatan kolektif adalah yang terpenting." Prancis kini mengalihkan perhatiannya ke pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay di Philadelphia.