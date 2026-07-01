VIDEO: Rayan Cherki tampak mengabaikan Didier Deschamps setelah tampil sebentar di akhir pertandingan saat Prancis menghancurkan Swedia di Piala Dunia

Sementara insiden Cherki mendominasi perbincangan di media sosial, Deschamps dengan cepat memuji semangat kebersamaan tim secara keseluruhan dalam konferensi pers pasca-pertandingan. Ia menyoroti etos kerja barisan penyerang yang dipenuhi bintang-bintang itu, dengan mengatakan: "Ada kerja sama yang baik. Saat kami harus bekerja keras menguasai bola, semua orang ikut terlibat, termasuk para penyerang. Itu hal yang sangat baik. Tentu saja, hal itu membuat saya senang, dan saya bangga akan hal itu. Kita harus terus mempertahankannya."

Namun, sang manajer mengakui bahwa menjaga keharmonisan dalam kelompok yang begitu berbakat merupakan tantangan yang terus-menerus. "Semangat tim tidak memenangkan pertandingan, tetapi bisa membuatnya kalah," Deschamps memperingatkan. "Para pemain mungkin kecewa karena tidak cukup banyak bermain atau bahkan tidak bermain sama sekali; mungkin ada rasa frustrasi, tetapi kekuatan kolektif adalah yang terpenting." Prancis kini mengalihkan perhatiannya ke pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay di Philadelphia.