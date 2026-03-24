Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final
Yosua Arya

VIDEO: Rayan Cherki berpose! Bintang Man City itu melemparkan senyuman nakal ke arah kamera sambil berpura-pura kesakitan setelah dilanggar Ben White dalam kemenangan final Carabao Cup atas Arsenal

Rayan Cherki menjadi sorotan di Wembley berkat aksi curang yang terang-terangan saat Manchester City mengalahkan Arsenal dalam final Carabao Cup. Pemain asal Prancis itu mengejek The Gunners dengan tersenyum lebar ke arah kamera sambil berpura-pura cedera setelah dilanggar oleh Ben White.

  Momen viral di Teater Wembley

    Final Carabao Cup mengalami kejutan lucu yang tak terduga ketika Cherki memutuskan untuk mengubah pelanggaran taktis menjadi sensasi di media sosial. Setelah dijatuhkan oleh tekel geser keras dari bek Arsenal, White, gelandang serang Man City itu tetap tergeletak di rumput, memegangi kakinya seolah-olah kesakitan.

    Saat tim medis bersiap untuk menolongnya, mantan pemain Lyon itu tiba-tiba berubah sikap. Melihat lensa kamera di pinggir lapangan, Cherki menghentikan akting kesakitannya dan langsung tersenyum lebar dengan ekspresi nakal serta berpose lucu ke arah kamera sebelum kembali ke keadaan "terluka" semula.

  Tonton klipnya

  Sebuah pelajaran berharga dalam mengacaukan lawan

    Aksi nekat tersebut langsung menarik perhatian tim komentator dan para penggemar di seluruh dunia. Sementara White dan rekan-rekan setimnya di Arsenal tampak kesal karena menganggap hal itu sebagai pemborosan waktu, sikap menantang namun jenaka dari Cherki justru semakin membuat frustrasi tim The Gunners yang sudah kesulitan menemukan ritme permainan mereka di bawah lengkungan Wembley.

    Di luar aksi-aksi tersebut, City tetap menjadi kekuatan yang lebih unggul di lapangan. Meskipun Cherki memberikan hiburan, Nico O’Reilly-lah yang menunjukkan ketajaman klinis, mencetak dua gol penentu untuk mengamankan kemenangan 2-0. Kemenangan ini menambah satu trofi lagi ke lemari piala Etihad.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    City akan berusaha mempertahankan momentum ini menuju pertandingan berikutnya, di mana tim asuhan Pep Guardiola akan menghadapi Liverpool di perempat final Piala FA. Setelah itu, The Cityzens akan mengalihkan fokus mereka ke laga Liga Premier melawan Chelsea, yang saat ini berada di peringkat kedua klasemen dan tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Arsenal, dengan selisih satu pertandingan lebih sedikit.

