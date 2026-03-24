VIDEO: Rayan Cherki berpose! Bintang Man City itu melemparkan senyuman nakal ke arah kamera sambil berpura-pura kesakitan setelah dilanggar Ben White dalam kemenangan final Carabao Cup atas Arsenal

Final Carabao Cup mengalami kejutan lucu yang tak terduga ketika Cherki memutuskan untuk mengubah pelanggaran taktis menjadi sensasi di media sosial. Setelah dijatuhkan oleh tekel geser keras dari bek Arsenal, White, gelandang serang Man City itu tetap tergeletak di rumput, memegangi kakinya seolah-olah kesakitan.

Saat tim medis bersiap untuk menolongnya, mantan pemain Lyon itu tiba-tiba berubah sikap. Melihat lensa kamera di pinggir lapangan, Cherki menghentikan akting kesakitannya dan langsung tersenyum lebar dengan ekspresi nakal serta berpose lucu ke arah kamera sebelum kembali ke keadaan "terluka" semula.