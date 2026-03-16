Ketegangan di kubu Milan memuncak secara dramatis selama lawatan mereka ke ibu kota. Dengan Rossoneri tertinggal akibat gol Gustav Isaksen di babak pertama, Allegri memilih untuk melakukan perubahan taktis dengan sisa waktu 25 menit, menarik keluar Leao dan Youssouf Fofana dan memasukkan Niclas Fullkrug serta Christopher Nkunku. Leao, yang kesulitan memberikan dampak signifikan pada pertandingan, tidak menerima keputusan tersebut dengan baik. Mantan penyerang Lille itu sengaja berlama-lama saat meninggalkan lapangan, memaksa kiper Mike Maignan untuk bergegas menghampirinya dan mendesak rekan setimnya itu agar segera meninggalkan lapangan demi menghemat detik-detik berharga dalam upaya mengejar gol penyama kedudukan. Drama kemudian memuncak di pinggir lapangan; ketika Allegri mengulurkan tangan untuk memeluknya, Leao dengan cepat mendorong pelatihnya itu sebelum dengan marah menendang beberapa botol air di dekat ruang istirahat.
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Rafael Leao yang cemberut meluapkan amarahnya dan berselisih dengan pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, setelah ditarik keluar saat timnya kalah dari Lazio
Leao kehilangan ketenangannya di Roma
Tonton klipnya
Allegri berusaha meredam ketegangan
Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Allegri berusaha menenangkan situasi yang mulai memanas, dengan menyatakan bahwa kemarahan sang pemain ditujukan pada alur permainan, bukan kepada staf pelatih. Pelatih berpengalaman itu mengklaim bahwa Leao merasa tidak mendapat umpan yang tepat selama berada di lapangan.
“Leao sedikit kesal karena ada beberapa situasi di mana ia seharusnya mendapat umpan yang lebih baik, jadi ia sedikit marah, tapi hal-hal seperti ini bisa terjadi selama pertandingan,” kata Allegri kepada DAZN Italia. “Semua pemain ingin menang, terutama untuk menjauh dari para pesaing, karena Juventus kini hanya tertinggal tujuh poin dari kami. Musim ini masih panjang, kami harus tetap fokus dan memperbaiki kesalahan yang kami buat di babak pertama.”
- Getty Images
Scudetto dream fading for Rossoneri
Kekalahan ini membuat Milan tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen Inter, selisih yang cukup besar sehingga mendorong Allegri untuk meminta para penggemar dan media agar bersikap realistis. Manajer tersebut berbicara blak-blakan mengenai posisi klub saat ini, dengan menegaskan bahwa fokus kini harus dialihkan dari gelar juara dan sepenuhnya diarahkan pada upaya mengamankan posisi empat besar.
“Yang harus kita lakukan sekarang adalah menekan tombol reset. Orang-orang membicarakan Scudetto setelah kemenangan atas Inter, tapi kita harus realistis dalam hidup,” tambah sang pelatih. “Kita harus ingat bahwa tujuannya adalah lolos ke Liga Champions, jika tidak, kita berisiko menghancurkan semua yang telah kita bangun selama enam bulan terakhir.”