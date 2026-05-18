AFP
VIDEO: Putra Ronald Koeman yang berposisi sebagai penjaga gawang mencetak gol penalti untuk menyelamatkan Telstar dari degradasi di Eredivisie
Dalam sebuah momen yang mengingatkan pada gol-gol legendaris ayahnya untuk Barcelona dan Belanda, Koeman Jr. menjadi pahlawan utama bagi Telstar pada pertandingan terakhir musim ini.
Menghadapi laga krusial melawan sesama tim yang sedang berjuang, Volendam, sang kiper tahu bahwa hanya hasil positif yang dapat menjamin timnya terhindar dari babak playoff degradasi yang menakutkan.
Sore itu dimulai dengan mimpi buruk bagi sang penjaga gawang saat Koeman Jr. kebobolan gol pembuka dari Anthony Descotte di menit pertama pertandingan. Namun, Telstar menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, dengan Danny Bakker mencetak gol penyeimbang untuk membuat skor menjadi 1-1 sebelum peluit babak pertama dibunyikan.
Tendangan penalti yang berisiko tinggi
Drama sesungguhnya terjadi pada menit ke-88. Dengan skor imbang 1-1 dan ancaman degradasi yang semakin mendekat, Telstar mendapat hadiah penalti di menit-menit akhir.
Dalam langkah mengejutkan, kiper mereka berlari melintasi lapangan untuk mengambil tanggung jawab, menyadari bahwa jika gagal, gawangnya bisa terbuka lebar bagi serangan balik yang mematikan.
Ketenangan jelas mengalir dalam darah keluarga ini, karena kiper veteran tersebut mengeksekusi tendangan penaltinya dengan penuh keyakinan.
Kemenangan 2-1 itu cukup untuk memastikan Telstar tetap bertahan, sementara Volendam harus menjalani babak playoff yang sulit melawan tim divisi dua Willem II untuk menentukan siapa yang akan berlaga di Eredivisie musim depan.
Perpisahan yang sempurna bagi Koeman?
Gol tersebut mungkin menjadi hadiah terakhir bagi para penggemar, seiring dengan semakin santernya spekulasi mengenai masa depan sang kiper. Setelah peluit akhir dibunyikan, pahlawan pertandingan itu memberi isyarat bahwa ia mungkin akan mencari tantangan baru di tempat lain. "Akhir yang paling indah yang bisa Anda bayangkan," kata Koeman Jr. setelah pertandingan.
"Saya sangat berterima kasih kepada klub. Dan saya rasa mereka juga berterima kasih kepada saya. Mungkin ini adalah akhir, mungkin juga tidak." Setelah bermain dalam 160 pertandingan untuk klub tersebut, gol pertamanya tidak bisa datang pada momen yang lebih berarti dari ini.
Waktu terjadinya aksi heroik ini terasa sangat menyentuh mengingat Koeman senior saat ini sedang bersiap untuk memimpin tim nasional Belanda menuju Piala Dunia 2026. Mantan manajer Everton dan Southampton ini pasti bangga dengan ketenangan putranya di tengah tekanan domestik yang begitu besar.
Tim asal Spanyol sedang mengincar
Penampilannya tidak luput dari perhatian, dengan sejumlah laporan yang menyebutkan bahwa kepindahannya ke Spanyol mungkin akan segera terwujud. Voetbal International melaporkan bahwa Real Valladolid memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangannya, seiring upaya mereka memperkuat skuad dengan talenta dari Eredivisie.
Klub Spanyol tersebut telah mengamankan kesepakatan untuk Robin van Duiven dan Kaj de Rooij, dengan Koeman dianggap sebagai prioritas berikutnya.
Pindah ke Divisi Segunda akan menjadi kembalinya sang kiper ke negara tempat ayahnya menjadi ikon. Meskipun beberapa klub Eredivisie dan bahkan tim-tim dari Asia telah menunjukkan minat, prospek petualangan di Spanyol dianggap sebagai opsi yang paling menarik bagi sang kiper saat ia mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam kariernya.