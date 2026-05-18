VIDEO: Putra Ronald Koeman yang berposisi sebagai penjaga gawang mencetak gol penalti untuk menyelamatkan Telstar dari degradasi di Eredivisie

Dalam sebuah momen yang mengingatkan pada gol-gol legendaris ayahnya untuk Barcelona dan Belanda, Koeman Jr. menjadi pahlawan utama bagi Telstar pada pertandingan terakhir musim ini.

Menghadapi laga krusial melawan sesama tim yang sedang berjuang, Volendam, sang kiper tahu bahwa hanya hasil positif yang dapat menjamin timnya terhindar dari babak playoff degradasi yang menakutkan.

Sore itu dimulai dengan mimpi buruk bagi sang penjaga gawang saat Koeman Jr. kebobolan gol pembuka dari Anthony Descotte di menit pertama pertandingan. Namun, Telstar menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, dengan Danny Bakker mencetak gol penyeimbang untuk membuat skor menjadi 1-1 sebelum peluit babak pertama dibunyikan.