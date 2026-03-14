Insiden tersebut bermula ketika staf pelatih Al-Nassr memutuskan untuk menarik pemain tersebut keluar dari lapangan. Saat meninggalkan lapangan sebagai bagian dari pergantian pemain, Ronaldo Jr. terus menunjukkan gestur marah dan protes kepada wasit. Wasit langsung bertindak, dengan segera memberikan kartu kuning kepada penyerang tersebut atas perilakunya yang tidak sportif saat ia berjalan menuju area teknis setelah didorong oleh seorang lawan yang kesal.
VIDEO: Putra Cristiano Ronaldo meluapkan emosinya di lapangan setelah diganti dalam pertandingan tim muda Al-Nassr, saat ia didorong oleh lawan dan diberi kartu oleh wasit
Pergantian pemain dan kartu kuning
Perdebatan sengit di media sosial
Seperti yang sudah diduga, video insiden tersebut menjadi viral dan dengan cepat menjadi bahan perbincangan di media sosial, memicu beragam tanggapan di kalangan penggemar. Banyak yang berpendapat bahwa putra Cristiano seharusnya tetap tenang dan bersikap lebih profesional, dengan menekankan bahwa ledakan emosi semacam ini dapat merugikan perkembangan dan citra publiknya dalam jangka panjang. Di sisi lain, sebagian penggemar menganggap reaksi pemain muda tersebut tidak berlebihan, memandang ekspresi frustrasinya sebagai wujud dari semangat kompetitif dan hasrat untuk menang yang menjadi ciri khas keluarganya.
Ronaldo bertekad untuk kembali dan mengangkat harapan Al-Nassr meraih gelar juara
Terlepas dari perilaku putranya, para penggemar kini menanti perkembangan terbaru terkait Cristiano Ronaldo. Penyerang Al-Nassr ini telah berada di Madrid untuk memulihkan diri dari cedera otot yang dideritanya pada 28 Februari saat timnya menang 2-0 atas Al-Fayha. Rasa frustrasinya karena harus absen diperparah oleh fakta bahwa ia tertinggal dari Ivan Toney dan striker Al-Qadisiyah, Julian Quinones, dalam perebutan Sepatu Emas SPL, dengan mantan striker Brentford, Toney, telah mencetak 25 gol musim ini. Sementara itu, Quinones masih tertahan di 24 gol, sedangkan Ronaldo tertinggal tiga gol lagi dengan 21 gol. Terlepas dari persaingan pencetak gol terbanyak, Al-Nassr saat ini memimpin klasemen, unggul dua poin dari Al-Ahli di posisi kedua, sementara sang pemain asal Portugal itu mengincar gelar liga pertamanya sejak pindah ke Arab Saudi pada 2023.