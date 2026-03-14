VIDEO: Putra Cristiano Ronaldo meluapkan emosinya di lapangan setelah diganti dalam pertandingan tim muda Al-Nassr, saat ia didorong oleh lawan dan diberi kartu oleh wasit

Terlepas dari perilaku putranya, para penggemar kini menanti perkembangan terbaru terkait Cristiano Ronaldo. Penyerang Al-Nassr ini telah berada di Madrid untuk memulihkan diri dari cedera otot yang dideritanya pada 28 Februari saat timnya menang 2-0 atas Al-Fayha. Rasa frustrasinya karena harus absen diperparah oleh fakta bahwa ia tertinggal dari Ivan Toney dan striker Al-Qadisiyah, Julian Quinones, dalam perebutan Sepatu Emas SPL, dengan mantan striker Brentford, Toney, telah mencetak 25 gol musim ini. Sementara itu, Quinones masih tertahan di 24 gol, sedangkan Ronaldo tertinggal tiga gol lagi dengan 21 gol. Terlepas dari persaingan pencetak gol terbanyak, Al-Nassr saat ini memimpin klasemen, unggul dua poin dari Al-Ahli di posisi kedua, sementara sang pemain asal Portugal itu mengincar gelar liga pertamanya sejak pindah ke Arab Saudi pada 2023.