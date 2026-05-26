VIDEO: Putra Cristiano Ronaldo, Mateo, mencetak gol lewat tendangan bebas jarak jauh, sementara Georgina Rodriguez membagikan video yang bertuliskan ‘seperti ayahnya’

Spekulasi terus berkembang mengenai kemungkinan Cristiano Junior dipromosikan secara cepat ke skuad senior Al-Nassr. Mantan striker Manchester United, Louis Saha, mengatakankepada GOAL bahwa bagi CR7, mewujudkan “mimpi” bermain bersama putranya itu “lebih mudah” dibandingkan dengan yang dialami LeBron James di NBA.

Berbagai laporan menunjukkan bahwa manajemen klub sedang mengevaluasi kelayakan untuk mempromosikan pemain berusia 15 tahun itu agar bisa bermain bersama ayahnya sebelum penyerang veteran tersebut pensiun.

“Saya rasa hal itu mungkin, mungkin saja, lebih mudah dilakukan di sepak bola daripada di NBA karena jumlah pemain yang diizinkan berada di divisi tersebut. Dengan nama seperti Cristiano, Anda bisa memiliki sedikit pengaruh dalam hal-hal tertentu. Saya akan sangat senang karena itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi setiap orang tua untuk memiliki kesempatan ini, agar anaknya menjadi pemain profesional. Itu sudah merupakan pencapaian dan itu akan menjadi puncak kesuksesan.” kata Saha.