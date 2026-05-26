VIDEO: Putra Cristiano Ronaldo, Mateo, mencetak gol lewat tendangan bebas jarak jauh, sementara Georgina Rodriguez membagikan video yang bertuliskan ‘seperti ayahnya’
Mateo meniru keahlian ayahnya dalam situasi bola mati
Ronaldo secara luas dianggap sebagai salah satu spesialis tendangan bebas terbaik dalam sejarah sepak bola, dan tampaknya bakat tersebut telah diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam video terbaru yang dibagikan oleh Georgina Rodriguez di akun Instagram-nya, Mateo Ronaldo muda terlihat bersiap mengambil tendangan bebas untuk akademi Al-Nassr Future Talents.
Dengan teknik yang mengingatkan pada pemenang Ballon d'Or lima kali itu, sang bocah melepaskan tendangan keras yang melesat langsung ke dalam gawang.
Rodriguez menyertakan keterangan "Seperti ayahmu, Cristiano" pada video tersebut, yang menyoroti kebanggaan dalam keluarga seiring Mateo terus mengembangkan bakat sepak bolanya di Arab Saudi. Ini bukanlah kali pertama Mateo menjadi perbincangan di media sosial; sebelumnya ia menarik perhatian karena merayakan gol dengan gestur ikonik 'Siu' milik ayahnya saat sesi latihan di dalam ruangan, yang membuktikan bahwa warisan Ronaldo tetap terjaga dengan baik di jajaran tim muda Al Nassr.
Dominasi Keluarga Ronaldo di Arab Saudi
Kesuksesan anak-anak Ronaldo tidak hanya terbatas pada Mateo. Putra sulungnya, Cristiano Junior, telah mulai mengoleksi trofi di Timur Tengah, setelah membantu tim U-13 Al Nassr meraih gelar Liga Utama Saudi pada musim 2023-24.
Sementara Ronaldo senior harus menunggu cukup lama untuk meraih trofi domestik resminya yang pertama bersama klub tersebut, anak-anaknya tampaknya langsung tancap gas sejak usia dini.
Waktu gol Mateo sangat berkesan karena terjadi tak lama setelah Cristiano Ronaldo memimpin tim utama Al-Nassr meraih gelar Liga Pro Saudi pertama mereka dalam tujuh tahun.
Apakah ayah dan anak bisa bermain bersama?
Spekulasi terus berkembang mengenai kemungkinan Cristiano Junior dipromosikan secara cepat ke skuad senior Al-Nassr. Mantan striker Manchester United, Louis Saha, mengatakankepada GOAL bahwa bagi CR7, mewujudkan “mimpi” bermain bersama putranya itu “lebih mudah” dibandingkan dengan yang dialami LeBron James di NBA.
Berbagai laporan menunjukkan bahwa manajemen klub sedang mengevaluasi kelayakan untuk mempromosikan pemain berusia 15 tahun itu agar bisa bermain bersama ayahnya sebelum penyerang veteran tersebut pensiun.
“Saya rasa hal itu mungkin, mungkin saja, lebih mudah dilakukan di sepak bola daripada di NBA karena jumlah pemain yang diizinkan berada di divisi tersebut. Dengan nama seperti Cristiano, Anda bisa memiliki sedikit pengaruh dalam hal-hal tertentu. Saya akan sangat senang karena itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi setiap orang tua untuk memiliki kesempatan ini, agar anaknya menjadi pemain profesional. Itu sudah merupakan pencapaian dan itu akan menjadi puncak kesuksesan.” kata Saha.