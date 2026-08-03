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Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Pukulan untuk Arsenal? Vinicius Jr kembali berlatih bersama Real Madrid di tengah permintaan transfer Mikel Arteta

Transfers
Vinicius Junior
Arsenal
Real Madrid
LaLiga
Premier League
M. Arteta

Upaya ambisius Arsenal untuk memburu Vinicius Jr mendapat kenyataan pahit setelah superstar Brasil itu resmi kembali bertugas di Real Madrid. Meski spekulasi soal kepindahan besar ke London utara sangat kencang, penyerang tersebut tampak fokus pada masa depannya dalam waktu dekat di ibu kota Spanyol.

  • Vinicius kembali ke Valdebebas

    Dalam situasi yang bisa dipandang sebagai kemunduran bagi rencana rekrutmen musim panas Arsenal, Vinicius Jr telah kembali ke skuad Real Madrid setelah jeda pasca-Piala Dunia. Penyerang Brasil itu dilaporkan terlihat tiba di kompleks Valdebebas milik klub dengan BMW hitam pada Senin pagi, dan Real Madrid merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi kepulangannya, dengan menyebut bahwa ia "mengunjungi Hospital Blua Sanitas Valdebebas pada pagi hari untuk menjalani pemeriksaan medis" sebelum turun ke lapangan. Kembalinya dia menandakan niat yang jelas untuk memulai persiapan menghadapi musim 2026-27 di bawah pengawasan manajer baru Jose Mourinho.

    Kehadiran pemain berusia 26 tahun itu di tempat latihan terjadi pada saat masa depan jangka panjangnya di Santiago Bernabeu tetap menjadi sorotan intens. Dengan kontraknya saat ini hanya menyisakan 12 bulan, Vinicius masih belum berkomitmen pada kontrak baru, yang memunculkan dugaan bahwa ia bisa terbuka untuk tantangan baru di tempat lain.


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  • Arteta memimpin operasi klub London utara

    Manajer Arsenal Mikel Arteta dilaporkan mengambil pendekatan langsung untuk mengamankan apa yang akan menjadi perekrutan paling signifikan dalam masa jabatannya. Menurut laporan di Spanyol, bos Arsenal itu secara pribadi memimpin operasi untuk meyakinkan Vinicius agar menukar La Liga dengan Premier League. Arteta disebut telah menyampaikan pendekatan langsung kepada sang pemain, dengan memaparkan visi bahwa seluruh proyek Arsenal akan dibangun di sekitar talenta uniknya.


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  • ArtetaGetty

    Arsenal menunggu perubahan sikap

    Sementara Vinicius kini sudah kembali berlatih dan mempersiapkan diri untuk musim baru di Spanyol, Arsenal tetap waspada dan siap bergerak jika ada perubahan. Upaya ini menyoroti agresivitas baru Arsenal di bursa transfer, dengan membidik pemain-pemain terbaik di dunia saat mereka bersiap untuk kampanye mempertahankan gelar Premier League. Untuk saat ini, Vinicius Jr masih berstatus sebagai pemain Real Madrid, dengan fokus pada kebugarannya dan pertemuan-pertemuan pertamanya dengan Mourinho. Namun, selama kontrak itu masih belum ditandatangani, spekulasi seputar kepindahan ke London utara akan terus berlanjut.

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