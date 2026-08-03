Dalam situasi yang bisa dipandang sebagai kemunduran bagi rencana rekrutmen musim panas Arsenal, Vinicius Jr telah kembali ke skuad Real Madrid setelah jeda pasca-Piala Dunia. Penyerang Brasil itu dilaporkan terlihat tiba di kompleks Valdebebas milik klub dengan BMW hitam pada Senin pagi, dan Real Madrid merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi kepulangannya, dengan menyebut bahwa ia "mengunjungi Hospital Blua Sanitas Valdebebas pada pagi hari untuk menjalani pemeriksaan medis" sebelum turun ke lapangan. Kembalinya dia menandakan niat yang jelas untuk memulai persiapan menghadapi musim 2026-27 di bawah pengawasan manajer baru Jose Mourinho.

Kehadiran pemain berusia 26 tahun itu di tempat latihan terjadi pada saat masa depan jangka panjangnya di Santiago Bernabeu tetap menjadi sorotan intens. Dengan kontraknya saat ini hanya menyisakan 12 bulan, Vinicius masih belum berkomitmen pada kontrak baru, yang memunculkan dugaan bahwa ia bisa terbuka untuk tantangan baru di tempat lain.



