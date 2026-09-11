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VIDEO: Pukulan cedera bagi Man Utd! Bruno Fernandes terlihat pincang setelah kemenangan di Liga Champions jelang derby Manchester krusial melawan City
Bencana pada hari derby membayangi Carrick
Kembalinya United ke panggung elite sepak bola Eropa seharusnya menjadi malam penuh perayaan, tetapi potensi pukulan cedera untuk Fernandes membuat para suporter cemas. Meski meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas klub Azerbaijan, Sabah FK, pemandangan sang kapten klub yang kesulitan saat meninggalkan Old Trafford mendominasi pembahasan setelah pertandingan.
Playmaker Portugal itu terlihat oleh suporter yang jeli berjalan meninggalkan stadion bersama staf medis United, tampak bergerak dengan ketidaknyamanan yang signifikan. Rekaman di media sosial dengan cepat menjadi viral, memperlihatkan pemain berusia 32 tahun itu melambaikan tangan kepada para suporter sambil jelas lebih bertumpu pada salah satu sisi kakinya.
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Carrick bereaksi atas kemenangan impresif di Eropa
Terlepas dari bayang-bayang cedera Fernandes yang mulai mengemuka, Carrick tetap ingin menyoroti hal-hal positif dari malam ketika timnya terlihat tajam di depan gawang. Manchester United tampil klinis, dengan Matheus Cunha, Benjamin Sesko, dan Lisandro Martinez semuanya mencetak gol bersama Fernandes sendiri.
Berbicara setelah pertandingan, Carrick mengungkapkan keinginannya untuk terus berkembang, dengan mengatakan: "Kami selalu mendorong untuk lebih. Dari sisi hasil, ini bukan start yang kami inginkan. Kami ingin punya lebih banyak poin di liga, tetapi dari sisi performa ada banyak hal yang kami cari dan kami merasa puas dengan itu. Dan tentu ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Saya pikir nirbobol malam ini penting bagi kami."
Salah satu poin penting dari kemenangan atas Sabah adalah daya juang yang ditunjukkan lini belakang United, sesuatu yang diyakini Carrick sangat vital untuk tantangan ke depan. Sang manajer mencatat bahwa skuad ini sedang mengembangkan profil taktis yang berbeda dibanding musim-musim sebelumnya, yang menurutnya akan membuahkan hasil saat jadwal pertandingan semakin padat.
Menanggapi upaya di sektor pertahanan, Carrick menambahkan: "Tentu ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Saya pikir nirbobol malam ini penting bagi kami. Saya pikir secara kolektif sebagai tim kami telah melakukan banyak hal baik, dan itulah mengapa kami cukup antusias dengan apa yang akan dibawa musim ini, dan tidak terlalu melihat dari satu laga ke laga lain sampai berlebihan. Kami ingin terus berkembang sepanjang musim, kami ingin terus menekan.
"Ada sedikit hal berbeda yang terjadi di tim sekarang yang mungkin tidak kami miliki musim lalu, dalam arti positif, yang coba kami keluarkan dari para pemain, dan mereka menunjukkannya dengan cara yang baik, jadi itu sangat menggembirakan bagi saya."
- AFP
Fokus beralih ke derby Manchester
Perhatian kini sepenuhnya beralih ke laga besar akhir pekan di Old Trafford, tempat gengsi lokal dan poin liga yang krusial dipertaruhkan. Fernandes bermain penuh 90 menit melawan Sabah dan tidak tampak mengalami kesulitan selama pertandingan itu sendiri, yang memberi secercah harapan bahwa pincangnya mungkin hanya benturan ringan, bukan masalah jangka panjang.
Manchester United baru mampu meraih empat poin dari tiga pertandingan pembuka liga mereka, membuat derby ini menjadi momen penting dalam musim mereka. Jika Fernandes harus menepi, beban kreativitas akan jatuh kepada pemain seperti Kobbie Mainoo dan Youri Tielemans, yang sama-sama tampil mengesankan dalam laga Liga Champions tersebut.
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