Badr Al-Ruzaiza secara resmi menerima jabatan Ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi pada hari Minggu, setelah pemilihan dewan direksi diputuskan secara aklamasi, sehingga dimulailah babak baru, di tengah penegasan dari sang ketua baru dan pendahulunya mengenai pentingnya membangun di atas capaian selama tahun-tahun yang lalu serta melanjutkan pengembangan sepak bola Arab Saudi.
Al-Ruzaiza, seusai pengumuman terpilihnya secara aklamasi sebagai Ketua Federasi, menyampaikan pesan langsung kepada Yasser Al-Misehal, yang mengakhiri tujuh tahun masa kepemimpinannya di dewan direksi, seraya menyatakan penghargaannya atas apa yang telah dipersembahkan oleh dewan sebelumnya.