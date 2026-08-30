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Video: Presiden Baru Federasi Sepakbola Arab Saudi: Kami Bidik Dua Gelar, Tak Ada Tempat untuk Egoisme

Saudi Pro League
Arab Saudi

"... kami akan berada di barisan terdepan negara-negara dunia"

Badr Al-Ruzaiza secara resmi menerima jabatan Ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi pada hari Minggu, setelah pemilihan dewan direksi diputuskan secara aklamasi, sehingga dimulailah babak baru, di tengah penegasan dari sang ketua baru dan pendahulunya mengenai pentingnya membangun di atas capaian selama tahun-tahun yang lalu serta melanjutkan pengembangan sepak bola Arab Saudi.

Al-Ruzaiza, seusai pengumuman terpilihnya secara aklamasi sebagai Ketua Federasi, menyampaikan pesan langsung kepada Yasser Al-Misehal, yang mengakhiri tujuh tahun masa kepemimpinannya di dewan direksi, seraya menyatakan penghargaannya atas apa yang telah dipersembahkan oleh dewan sebelumnya.

  • 7 tahun yang tidak mudah

     Ar-Rezizaa mengatakan seusai terpilih, "Saya tidak menyiapkan kata-kata, dan tidak menyusunnya, karena saya hanya berhati-hati pada satu hal, yaitu mengatakan: terima kasih Yasser Al-Mishal, Anda dan rekan-rekan Anda, tujuh tahun bukanlah waktu yang singkat," seperti yang dibagikan akun surat kabar Asharq Al-Awsat di X.

    Ar-Rezizaa menegaskan bahwa jajaran pengurusnya menargetkan untuk melanjutkan capaian-capaian yang telah diraih dan mengembangkan sepak bola Saudi pada periode mendatang, seraya menunjukkan bahwa dukungan finansial yang diperoleh olahraga Saudi merupakan faktor penting dalam melanjutkan kerja.

    Surat kabar Ar-Riyadhiah mengutip pernyataan presiden baru Federasi Sepak Bola Saudi, "Tujuh tahun bukanlah waktu yang mudah bagi jajaran pengurus sebelumnya, dan kami berterima kasih kepada rekan-rekan atas apa yang mereka berikan dan mereka lakukan selama masa jabatan mereka yang lalu."

    Ia menambahkan, "Hari ini sepak bola Saudi menyaksikan dukungan finansial yang nyata dari pimpinan dan Kementerian Olahraga, dan kami berharap dapat melanjutkan capaian, di depan kami ada Piala Teluk dan Piala Asia, dan kami berupaya untuk meraih keduanya."

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  • Rahasia kemenangan secara aklamasi dan metode kerja

    Presiden baru Federasi Sepak Bola Arab Saudi menegaskan bahwa kemenangan daftarnya secara aklamasi bukanlah hasil dari rahasia atau pengaturan khusus, melainkan datang setelah pembacaan regulasi pemilihan dan memastikan terpenuhinya syarat-syarat yang dibutuhkan. Ia menekankan bahwa dewan pengurusnya tidak akan menerapkan pola kerja individual selama periode mendatang, sebagaimana dikutip oleh akun Asharq Al-Awsat melalui platform X.

    Presiden Federasi Arab Saudi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh kandidat yang mengikuti pemilihan, seraya menyebut bahwa proses pemilihan mendapat antusiasme yang besar.

    Menjawab pertanyaan salah seorang jurnalis, ia berkata: "Saya berterima kasih atas pertanyaan ini karena Anda telah memberi saya kesempatan untuk berterima kasih kepada seluruh rekan kandidat saya. Dari sisi antusiasme, pemilihan ini mungkin yang tertinggi, dan alhamdulillah keberuntungan berpihak kepada kami serta daftar tersebut telah memenuhi semua syarat."

    Al-Ruzaiza berbicara tentang pola kerja yang akan diterapkan oleh dewan pengurus baru, dengan menegaskan bahwa keputusan-keputusan tidak akan diambil secara individual, melainkan melalui musyawarah antaranggota dewan, seraya menegaskan, "Ini adalah mekanisme yang menurut saya berkelanjutan."

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  • Besarnya tanggung jawab

    Al-Razizaa berbicara tentang besarnya tanggung jawab yang menanti dewan direksinya, seraya menegaskan bahwa tahap mendatang menuntut lebih banyak kerja dan pengembangan.

    Ia mengatakan: "Di hadapan kami ada pekerjaan besar, dan kami berupaya untuk lebih banyak bekerja dan mengembangkan, serta menjadikan olahraga kami berada di barisan terdepan negara-negara dunia".

    Dewan baru Federasi Sepak Bola Arab Saudi mencakup: Presiden Badr al-Razizaa, dan wakilnya Louai Mishabi, di samping 7 nama sebagai anggota dewan, yaitu: Lamia bin Bahyan, Fahad al-Mansour, Salman al-Sudairi, Thamer al-Saadoun, Omar al-Juraisi, Nicolas Cuord, dan Gerard Rudi.

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