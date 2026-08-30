Ar-Rezizaa mengatakan seusai terpilih, "Saya tidak menyiapkan kata-kata, dan tidak menyusunnya, karena saya hanya berhati-hati pada satu hal, yaitu mengatakan: terima kasih Yasser Al-Mishal, Anda dan rekan-rekan Anda, tujuh tahun bukanlah waktu yang singkat," seperti yang dibagikan akun surat kabar Asharq Al-Awsat di X.

Ar-Rezizaa menegaskan bahwa jajaran pengurusnya menargetkan untuk melanjutkan capaian-capaian yang telah diraih dan mengembangkan sepak bola Saudi pada periode mendatang, seraya menunjukkan bahwa dukungan finansial yang diperoleh olahraga Saudi merupakan faktor penting dalam melanjutkan kerja.

Surat kabar Ar-Riyadhiah mengutip pernyataan presiden baru Federasi Sepak Bola Saudi, "Tujuh tahun bukanlah waktu yang mudah bagi jajaran pengurus sebelumnya, dan kami berterima kasih kepada rekan-rekan atas apa yang mereka berikan dan mereka lakukan selama masa jabatan mereka yang lalu."

Ia menambahkan, "Hari ini sepak bola Saudi menyaksikan dukungan finansial yang nyata dari pimpinan dan Kementerian Olahraga, dan kami berharap dapat melanjutkan capaian, di depan kami ada Piala Teluk dan Piala Asia, dan kami berupaya untuk meraih keduanya."

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