VIDEO: Polisi dipanggil ke lokasi wawancara pasca-pertandingan Harry Kane setelah laga perebutan medali perunggu Piala Dunia antara Inggris dan Prancis - saat perselisihan antarmedia meletus di zona campuran

Insiden tersebut terjadi saat Kane sedang berbicara kepada media di zona campuran, menyoroti penampilan bersejarah yang memastikan Inggris meraih peringkat terbaik sepanjang sejarah di tanah asing. Saat sang kapten berbicara, ketegangan memuncak di antara para jurnalis yang berada tepat di depannya.

Sebuah kelompok jurnalis Inggris dikabarkan telah secara fisik menghalangi dan mendorong reporter lokal tersebut untuk mencegahnya merekam. Konfrontasi tersebut menjadi cukup fisik hingga mengganggu jalannya wawancara, menarik perhatian perwakilan media lain serta petugas keamanan turnamen. Saat saling dorong semakin memanas, reporter lokal tersebut meminta bantuan baik dari perwakilan FIFA maupun petugas Kepolisian Miami yang ditempatkan di seluruh stadion. Rekaman yang dibagikan di media sosial menunjukkan seorang petugas kepolisian memasuki area yang ramai tersebut dan akhirnya mengawal salah satu individu keluar dalam upaya memulihkan ketertiban dan meredakan konflik.