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VIDEO: Polisi dipanggil ke lokasi wawancara pasca-pertandingan Harry Kane setelah laga perebutan medali perunggu Piala Dunia antara Inggris dan Prancis - saat perselisihan antarmedia meletus di zona campuran
Kekacauan meletus saat wawancara dengan Kane
Insiden tersebut terjadi saat Kane sedang berbicara kepada media di zona campuran, menyoroti penampilan bersejarah yang memastikan Inggris meraih peringkat terbaik sepanjang sejarah di tanah asing. Saat sang kapten berbicara, ketegangan memuncak di antara para jurnalis yang berada tepat di depannya.
Sebuah kelompok jurnalis Inggris dikabarkan telah secara fisik menghalangi dan mendorong reporter lokal tersebut untuk mencegahnya merekam. Konfrontasi tersebut menjadi cukup fisik hingga mengganggu jalannya wawancara, menarik perhatian perwakilan media lain serta petugas keamanan turnamen. Saat saling dorong semakin memanas, reporter lokal tersebut meminta bantuan baik dari perwakilan FIFA maupun petugas Kepolisian Miami yang ditempatkan di seluruh stadion. Rekaman yang dibagikan di media sosial menunjukkan seorang petugas kepolisian memasuki area yang ramai tersebut dan akhirnya mengawal salah satu individu keluar dalam upaya memulihkan ketertiban dan meredakan konflik.
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Kane mengenang medali perunggu bersejarah tersebut
Terlepas dari berbagai gangguan yang mengiringi wawancaranya, kapten timnas Inggris itu mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa atas pencapaian skuadnya sepanjang turnamen. Saat meninjau kembali kemenangan 6-4 atas Les Bleus, Kane menyoroti pentingnya hasil tersebut bagi sejarah sepak bola negara tersebut.
Ia menyatakan: "Saya benar-benar bangga. Ini adalah pencapaian terbaik kami dalam 60 tahun terakhir dan hasil terbaik yang pernah kami raih di tanah asing. Menutup turnamen ini dengan medali adalah hal yang paling pantas kami dapatkan atas semua usaha yang telah kami lakukan."
- Getty Images Sport
Dukungan untuk Thomas Tuchel
Selain membahas pertandingan tersebut, Kane juga ditanya mengenai pengaruh manajer Thomas Tuchel, yang telah menghadapi kritik dari berbagai tokoh politik dan masyarakat. Kane dengan cepat membela penampilan manajernya pada turnamen perdananya dan menekankan proses pembelajaran yang harus dilalui dalam mengelola tim nasional.
"Dia luar biasa dari sudut pandang seorang pemain. Ini adalah turnamen pertamanya dan dia akan belajar darinya," kata sang kapten dengan tegas.
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