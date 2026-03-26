VIDEO: Phil Foden membuktikan dirinya sebagai ahli dart saat bintang Man City itu secara mengejutkan mencetak skor 180 pada hari Luke Littler mengunjungi skuad Inggris

Littler, seorang pendukung setia Manchester United, menikmati kesempatan untuk berpindah dari panggung darts besar ke markas latihan Timnas Inggris. "Sebagai penggemar sepak bola, ini seperti mimpi bisa datang ke sini untuk melihat fasilitasnya, bertemu semua pemain, dan duduk bersama mereka untuk makan malam serta bercanda," kata pemuda berusia 19 tahun itu setelah acara tersebut. Interaksi tersebut menjadi hiburan yang menyegarkan bagi skuad di tengah jadwal internasional yang padat.

Bakat muda darts ini mengungkapkan bahwa bahkan manajer baru Inggris, Thomas Tuchel, pun tertarik melihat para pemain diuji. "Kami bermain darts sebentar -- saat mereka sedang pemanasan, Thomas Tuchel menyuruh saya untuk memberi pelajaran kepada para pemain ini! Ada potensi bagus di Phil Foden dan Aaron Ramsdale. James Trafford juga sedikit. Yang lain tidak begitu!" Saya mendoakan keberuntungan bagi para pemain musim panas ini — semoga mereka bisa membawa pulang trofi," tambah Littler.







