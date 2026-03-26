Getty
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Phil Foden membuktikan dirinya sebagai ahli dart saat bintang Man City itu secara mengejutkan mencetak skor 180 pada hari Luke Littler mengunjungi skuad Inggris
Foden kembali menemukan performa terbaiknya di St. George's Park
Prestasi luar biasa itu disaksikan oleh beberapa rekan setim Foden, termasuk John Stones dan Harvey Barnes yang terlihat menonton dengan tak percaya saat anak panah ketiga mendarat tepat di lingkaran triple-20. Meskipun Foden menunjukkan potensinya dalam permainan panah, justru kiper Newcastle United, Aaron Ramsdale, yang akhirnya keluar sebagai juara turnamen tersebut, dan mendapat pujian tinggi dari bintang profesional yang hadir.
Tonton klipnya
Littler terkesan dengan bakat para pemain Three Lions
Littler, seorang pendukung setia Manchester United, menikmati kesempatan untuk berpindah dari panggung darts besar ke markas latihan Timnas Inggris. "Sebagai penggemar sepak bola, ini seperti mimpi bisa datang ke sini untuk melihat fasilitasnya, bertemu semua pemain, dan duduk bersama mereka untuk makan malam serta bercanda," kata pemuda berusia 19 tahun itu setelah acara tersebut. Interaksi tersebut menjadi hiburan yang menyegarkan bagi skuad di tengah jadwal internasional yang padat.
Bakat muda darts ini mengungkapkan bahwa bahkan manajer baru Inggris, Thomas Tuchel, pun tertarik melihat para pemain diuji. "Kami bermain darts sebentar -- saat mereka sedang pemanasan, Thomas Tuchel menyuruh saya untuk memberi pelajaran kepada para pemain ini! Ada potensi bagus di Phil Foden dan Aaron Ramsdale. James Trafford juga sedikit. Yang lain tidak begitu!" Saya mendoakan keberuntungan bagi para pemain musim panas ini — semoga mereka bisa membawa pulang trofi," tambah Littler.
- AFP
Rotasi skuad menjelang pertandingan di Wembley
Suasana di pusat pelatihan sepak bola nasional tetap santai meskipun persiapan serius untuk pertandingan persahabatan mendatang sedang berlangsung. Timnas Inggris akan menghadapi Uruguay dan Jepang di Wembley sebagai bagian dari persiapan mereka menuju Piala Dunia 2026 di bawah asuhan Tuchel. Namun, turnamen dart kali ini diikuti oleh kelompok yang sedikit lebih kecil dari biasanya karena pembatasan beban kerja bagi para pemain.
Sebelas anggota skuad Tuchel absen dari acara malam itu setelah diberi waktu istirahat menjelang pertandingan melawan Uruguay. Bintang-bintang ternama seperti Harry Kane dan Declan Rice tidak hadir di markas Burton untuk turnamen tersebut, karena telah diberi izin cuti akibat beban menit bermain yang signifikan yang telah mereka akumulasikan di level klub sejauh musim ini.