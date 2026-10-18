Manchester City meraih kemenangan 3-2 atas Ipswich Town di Stadion Etihad, sekaligus mempertahankan awal sempurna mereka di kompetisi domestik. Laga ini menjadi pertandingan liga kandang pertama mereka sejak dipastikan bahwa klub tersebut dinyatakan bersalah melanggar 114 peraturan keuangan Premier League antara 2009 dan 2018.

Foden membuka skor pada awal babak pertama, tetapi Daizen Maeda segera menyamakan kedudukan bagi tim tamu. Erling Haaland kemudian mencetak dua gol untuk membawa tuan rumah unggul, sebelum penalti Zian Flemming pada menit ke-90 membuat akhir pertandingan berlangsung menegangkan.

Di tengah gangguan di luar lapangan, manajer baru Enzo Maresca telah memimpin tim meraih tujuh kemenangan beruntun di kasta tertinggi. Rentetan kemenangan sempurna itu menjadi awal terbaik bagi manajer yang baru ditunjuk dalam sejarah Premier League dan memastikan City mengakhiri akhir pekan di puncak klasemen.

Seusai pertandingan, Foden menjalankan kewajiban wawancara dengan media sambil memegang pisang tiup, atribut yang digunakan para suporter sebagai simbol pembangkangan di tengah proses hukum yang masih berlangsung. Gelandang itu menegaskan bahwa skuad sama sekali tidak terpengaruh oleh putusan terkait keuangan tersebut maupun proses banding yang menyusulnya.



