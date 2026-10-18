AFP
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VIDEO: Phil Foden membawa pisang tiup saat wawancara seusai laga, bintang Man City sampaikan pesan menantang terkait vonis bersalah dari Liga Primer setelah kemenangan atas Ipswich
Manchester City pertahankan awal sempurna di tengah gejolak di luar lapangan
Manchester City meraih kemenangan 3-2 atas Ipswich Town di Stadion Etihad, sekaligus mempertahankan awal sempurna mereka di kompetisi domestik. Laga ini menjadi pertandingan liga kandang pertama mereka sejak dipastikan bahwa klub tersebut dinyatakan bersalah melanggar 114 peraturan keuangan Premier League antara 2009 dan 2018.
Foden membuka skor pada awal babak pertama, tetapi Daizen Maeda segera menyamakan kedudukan bagi tim tamu. Erling Haaland kemudian mencetak dua gol untuk membawa tuan rumah unggul, sebelum penalti Zian Flemming pada menit ke-90 membuat akhir pertandingan berlangsung menegangkan.
Di tengah gangguan di luar lapangan, manajer baru Enzo Maresca telah memimpin tim meraih tujuh kemenangan beruntun di kasta tertinggi. Rentetan kemenangan sempurna itu menjadi awal terbaik bagi manajer yang baru ditunjuk dalam sejarah Premier League dan memastikan City mengakhiri akhir pekan di puncak klasemen.
Seusai pertandingan, Foden menjalankan kewajiban wawancara dengan media sambil memegang pisang tiup, atribut yang digunakan para suporter sebagai simbol pembangkangan di tengah proses hukum yang masih berlangsung. Gelandang itu menegaskan bahwa skuad sama sekali tidak terpengaruh oleh putusan terkait keuangan tersebut maupun proses banding yang menyusulnya.
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Foden menepis gangguan di ruang ganti
"Itu sama sekali tidak memengaruhi kami," kata Foden kepada Sky Sports. "Kami tetap bersatu, melakukan apa yang biasa kami lakukan, fokus pada setiap pertandingan satu per satu, dan tetap menjadi diri sendiri. Saya rasa kami melakukannya dengan sangat baik.
"Kami punya sosok-sosok berkarakter kuat dan para pemimpin di ruang ganti. Tidak ada yang berubah. Kami hanya fokus sepenuhnya dan berusaha memberikan yang terbaik bagi para penggemar semampu kami."
Dalam kesempatan terpisah, saat berbicara kepada media klub mengenai properti tiup tersebut, Foden bercanda: "Sepertinya saya akan membelikan satu untuk putra saya sebagai hadiah. Saya rasa dia menginginkannya, jadi sekarang saya bisa memberinya satu."
Klub asal Manchester itu kini tengah menghadapi masa penuh gejolak di luar lapangan menyusul putusan keras Liga Primer. Dakwaan yang pertama kali diajukan pada Februari 2023 itu membayangi pencapaian mereka di era modern, meski klub dengan tegas membantah melakukan kesalahan dan telah mengajukan banding secara resmi.
- Getty Images Sport
Rangkaian dua laga krusial di ajang piala dan liga
Tim asuhan Maresca kini mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa, dengan laga Liga Champions melawan AEK Athens sebagai agenda berikutnya. Setelah menjalani laga tersebut, City akan bertandang ke markas Aston Villa di Liga Primer.
City kemudian akan menutup jadwal padat pada Oktober dengan dua pertandingan menantang melawan Brighton. City lebih dulu menghadapi Brighton di putaran keempat Piala FA sebelum kembali bertemu di liga.
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