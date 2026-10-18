AFP
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VIDEO: Phil Foden membawa pisang tiup ke wawancara seusai laga, bintang Manchester City itu sampaikan pesan menantang terkait vonis bersalah di Liga Primer setelah menang atas Ipswich
Manchester City pertahankan awal sempurna di tengah gejolak di luar lapangan
Manchester City meraih kemenangan 3-2 atas Ipswich Town di Stadion Etihad, sekaligus mempertahankan awal sempurna mereka di kompetisi domestik. Laga itu menjadi pertandingan liga kandang pertama mereka sejak dikonfirmasi bahwa klub tersebut dinyatakan bersalah melanggar 114 peraturan keuangan Premier League antara 2009 dan 2018.
Foden membuka skor pada awal babak pertama, tetapi Daizen Maeda segera menyamakan kedudukan bagi tim tamu. Erling Haaland kemudian mencetak dua gol untuk membawa tuan rumah unggul, sebelum penalti Zian Flemming pada menit ke-90 membuat akhir pertandingan berlangsung menegangkan.
Meski ada gangguan di luar lapangan, manajer baru Enzo Maresca telah membawa tim meraih tujuh kemenangan beruntun di kasta tertinggi. Rangkaian kemenangan sempurna itu menjadi awal terbaik bagi manajer yang baru ditunjuk dalam sejarah Premier League dan memastikan City mengakhiri akhir pekan di puncak klasemen.
Selepas peluit akhir, Foden menjalani sesi wawancara dengan media sambil memegang pisang tiup, atribut yang digunakan para pendukung sebagai simbol perlawanan di tengah perselisihan hukum yang masih berlangsung. Gelandang itu menegaskan bahwa skuad sama sekali tidak terdampak oleh putusan terkait keuangan tersebut maupun proses banding setelahnya.
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Foden menepis gangguan di ruang ganti
"Itu sama sekali tidak memengaruhi kami," kata Foden kepada Sky Sports. "Kami tetap bersatu, melakukan apa yang biasa kami lakukan, fokus pada pertandingan satu per satu, dan tetap menjadi diri sendiri. Saya rasa kami melakukannya dengan sangat baik.
"Kami punya orang-orang dengan karakter kuat dan para pemimpin di ruang ganti. Tidak ada yang berubah. Kami tetap fokus sepenuhnya dan berusaha memberikan yang terbaik bagi para penggemar."
Dalam kesempatan terpisah, saat berbicara kepada media klub mengenai atribut tiup itu, Foden bercanda: "Saya rasa saya akan membelikan satu untuk putra saya sebagai hadiah. Sepertinya dia menginginkannya, jadi sekarang saya bisa memberinya satu."
Klub asal Manchester itu kini tengah menghadapi masa sulit di luar lapangan menyusul putusan memberatkan dari Liga Primer. Dakwaan yang pertama kali diajukan pada Februari 2023 itu membayangi pencapaian mereka dalam beberapa waktu terakhir, meski klub dengan tegas membantah melakukan pelanggaran apa pun dan telah mengajukan banding secara resmi.
- Getty Images Sport
Rangkaian dua pertandingan krusial di ajang piala dan liga
Tim asuhan Maresca kini mengalihkan perhatian ke kompetisi Eropa, dengan laga Liga Champions melawan AEK Athens sebagai agenda berikutnya. Setelah itu, City akan bertandang menghadapi Aston Villa di Liga Primer.
City kemudian akan menutup jadwal padat pada Oktober dengan dua laga beruntun melawan Brighton. City lebih dulu menghadapi Brighton di putaran keempat Piala FA sebelum kembali bertemu di liga.
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