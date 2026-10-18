Manchester City meraih kemenangan 3-2 atas Ipswich Town di Stadion Etihad, sekaligus mempertahankan awal sempurna mereka di kompetisi domestik. Laga itu menjadi pertandingan liga kandang pertama mereka sejak dikonfirmasi bahwa klub tersebut dinyatakan bersalah melanggar 114 peraturan keuangan Premier League antara 2009 dan 2018.

Foden membuka skor pada awal babak pertama, tetapi Daizen Maeda segera menyamakan kedudukan bagi tim tamu. Erling Haaland kemudian mencetak dua gol untuk membawa tuan rumah unggul, sebelum penalti Zian Flemming pada menit ke-90 membuat akhir pertandingan berlangsung menegangkan.

Meski ada gangguan di luar lapangan, manajer baru Enzo Maresca telah membawa tim meraih tujuh kemenangan beruntun di kasta tertinggi. Rangkaian kemenangan sempurna itu menjadi awal terbaik bagi manajer yang baru ditunjuk dalam sejarah Premier League dan memastikan City mengakhiri akhir pekan di puncak klasemen.

Selepas peluit akhir, Foden menjalani sesi wawancara dengan media sambil memegang pisang tiup, atribut yang digunakan para pendukung sebagai simbol perlawanan di tengah perselisihan hukum yang masih berlangsung. Gelandang itu menegaskan bahwa skuad sama sekali tidak terdampak oleh putusan terkait keuangan tersebut maupun proses banding setelahnya.



