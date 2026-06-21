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Cristiano Ronaldo Jr(C)Getty Images
Donny Afroni

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VIDEO: Pesta kolam renang & kue donat! Georgina Rodriguez membagikan bagaimana Cristiano Ronaldo Jr merayakan ulang tahun ke-16-nya sementara ayahnya, CR7, tengah bertugas bersama timnas Portugal di Piala Dunia

C. Ronaldo
Portugal
World Cup
Al Nassr FC
Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo Jr telah mencapai tonggak penting, merayakan ulang tahun ke-16-nya dengan pesta taman mewah yang diselenggarakan oleh Georgina Rodriguez. Sementara ayahnya sibuk mempersiapkan Portugal dalam upayanya meraih kejayaan di kancah internasional, pemain muda berbakat dari akademi Al-Nassr ini menikmati hari yang dipenuhi kejutan unik dan ucapan selamat dari keluarga.

  • Pesta kolam renang yang meriah dengan sentuhan unik

    Rumah tangga Rodriguez-Ronaldo berubah menjadi pesta yang penuh keceriaan untuk merayakan hari istimewa Cristiano Jr. Di bawah terik matahari musim panas, Georgina menyelenggarakan acara yang menampilkan berbagai hal, mulai dari pesta kolam renang besar-besaran hingga stan permainan bergaya karnaval. Para tamu terlihat menikmati beragam aktivitas, termasuk tantangan gulat sumo yang menghadirkan banyak hiburan sebelum semua orang mendinginkan diri di kolam renang keluarga.

    Makanan menjadi sorotan utama dalam perayaan tersebut, dengan Georgina menyajikan beberapa variasi paella untuk menghadirkan cita rasa Mediterania ke dalam perayaan. Perhatian terhadap detail juga terlihat pada hidangan penutup, di mana kue ulang tahun tradisional digantikan oleh menara unik yang seluruhnya terbuat dari donat. Kreasi tersebut dipersonalisasi dengan nama sang remaja dalam huruf biru dan dihiasi angka 16 berwarna perak untuk menandai peralihannya ke usia pertengahan remaja.

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  • Ucapan belasungkawa yang tulus dari Georgina dan CR7

    Georgina membagikan kebanggaannya di media sosial, dengan mengunggah pesan yang menyentuh hati disertai cuplikan video dari hari itu. Ia menulis: “Meskipun tinggi badanmu hampir 2 meter, kamu akan selalu menjadi anak laki-lakiku yang kecil. Aku berharap hidupmu dipenuhi dengan cinta, kesehatan, dan kesuksesan, serta semoga kamu tak pernah kehilangan hati yang baik yang membuatmu begitu istimewa. Ibu, Ayah, serta saudara-saudaramu mencintaimu.”

    Ronaldo, meski sedang bertugas bersama tim nasional, memastikan dirinya turut merayakan dari kamp tim Portugal. Pemenang Ballon d’Or lima kali ini membagikan foto yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya bersama putra sulungnya di Instagram Stories. Dengan pesan yang singkat namun bermakna, penyerang legendaris ini menulis: “Selamat ulang tahun, Nak! Ayah mencintaimu.”

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    Mariachi dan demam Piala Dunia

    Musik memainkan peran sentral pada sore hari itu, dengan penampilan kejutan dari sebuah grup mariachi. Grup tersebut menyanyikan lagu "Happy Birthday" untuk "Junior", sebuah momen di mana pesepakbola muda itu tampak bersyukur sekaligus sedikit malu-malu di bawah sorotan lampu panggung. Georgina akhirnya meyakinkan sang ulang tahun dan teman-temannya untuk berpose dalam foto bersama dengan grup mariachi tersebut guna mengabadikan penampilan yang penuh kehangatan itu.

    Terlepas dari suasana pesta yang meriah, sepak bola tetap menjadi topik utama di benak para hadirin. Perayaan ini bertepatan dengan pertandingan pembuka Portugal di Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Junior dan teman-temannya menghentikan sejenak permainan mereka di luar ruangan untuk menyaksikan striker veteran itu harus puas dengan hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan tim underdog tersebut.

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