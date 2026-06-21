VIDEO: Pesta kolam renang & kue donat! Georgina Rodriguez membagikan bagaimana Cristiano Ronaldo Jr merayakan ulang tahun ke-16-nya sementara ayahnya, CR7, tengah bertugas bersama timnas Portugal di Piala Dunia

Rumah tangga Rodriguez-Ronaldo berubah menjadi pesta yang penuh keceriaan untuk merayakan hari istimewa Cristiano Jr. Di bawah terik matahari musim panas, Georgina menyelenggarakan acara yang menampilkan berbagai hal, mulai dari pesta kolam renang besar-besaran hingga stan permainan bergaya karnaval. Para tamu terlihat menikmati beragam aktivitas, termasuk tantangan gulat sumo yang menghadirkan banyak hiburan sebelum semua orang mendinginkan diri di kolam renang keluarga.

Makanan menjadi sorotan utama dalam perayaan tersebut, dengan Georgina menyajikan beberapa variasi paella untuk menghadirkan cita rasa Mediterania ke dalam perayaan. Perhatian terhadap detail juga terlihat pada hidangan penutup, di mana kue ulang tahun tradisional digantikan oleh menara unik yang seluruhnya terbuat dari donat. Kreasi tersebut dipersonalisasi dengan nama sang remaja dalam huruf biru dan dihiasi angka 16 berwarna perak untuk menandai peralihannya ke usia pertengahan remaja.