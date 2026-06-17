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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Pertandingan epik Piala Dunia... Inggris menghajar Kroasia dengan skor 4-0 dalam malam yang gila

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Legacy
England
England vs Croatia
Croatia
World Cup
H. Kane
L. Modric
M. Rashford
J. Bellingham
Inggris
Kroasia
AS

Puncak yang menakjubkan

Dalam laga pembuka yang seru bagi perjalanan Tim Nasional Inggris di Piala Dunia 2027, The Three Lions berhasil memenangkan pertandingan puncak putaran pertama babak penyisihan grup setelah meraih kemenangan menegangkan atas Kroasia dengan skor 4-2, dalam laga yang membuat para penonton menahan napas hingga peluit akhir dibunyikan. 

Pertandingan yang mempertemukan “Tiga Singa” dengan “Orang-Orang Api” ini menyuguhkan segala keseruan sepak bola; gol-gol yang saling berbalas, lika-liku dramatis, serta penampilan gemilang para bintang utama.

Harry Kane membuka skor untuk Inggris melalui tendangan penalti yang dieksekusi dengan sukses, sebelum kembali mencetak gol keduanya berkat umpan matang dari Declan Rice untuk mengembalikan keunggulan timnya setelah Kroasia menyamakan kedudukan melalui Martin Patorina. 

Namun, timnas Kroasia menolak menyerah, dan kembali menyamakan kedudukan melalui Petar Musa pada masa tambahan waktu babak pertama, memanfaatkan umpan dari pemain senior Ivan Perišić.

Di awal babak kedua, Jude Bellingham menjadi sorotan saat mencetak gol ketiga bagi Inggris setelah melakukan sprint cepat berkat umpan dari Elliott Anderson, sehingga memberikan tiga poin berharga bagi negaranya di awal perjalanan Piala Dunia ini. 

  • Kesalahan kapten Luka Modrić sebesar seribu

    Para pendukung Kroasia mengalami momen-momen yang sangat menegangkan setelah kapten tim, Luka Modrić, melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti terhadap pemain Inggris, Madueke, sehingga wasit langsung memberikan tendangan penalti untuk tim “Tiga Singa”.

    Penyerang legendaris Inggris, Harry Kane, maju untuk mengeksekusi tendangan tersebut, namun kiper Kroasia tampil gemilang dan berhasil menepisnya dengan cemerlang, sehingga tribun penonton Kroasia pun bergemuruh karena mengira ancaman telah berlalu.

    Namun, situasi berbalik dengan cepat; setelah meninjau rekaman video (VAR), wasit memerintahkan tendangan penalti diulang karena kiper telah maju melampaui garis gawangnya pada saat tendangan dilakukan.

    Kali ini, Kane tidak memberikan ruang untuk kesalahan. Dengan ketenangan dan kepercayaan diri seorang pemain berpengalaman, kapten Inggris itu melesakkan bola ke gawang dan membawa timnya unggul, dalam salah satu momen paling menonjol pada babak pertama fase grup Piala Dunia 2026.

    Dengan gol tersebut, Harry Kane menjadi pencetak gol penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 5 gol, menurut situs statistik sepak bola Prancis “Stats Foot”.

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  • Patorina mengembalikan pertandingan ke titik nol

    Timnas Kroasia berhasil menyamakan kedudukan melawan Timnas Inggris, setelah Martin Batorina mencetak gol untuk "Los Viper" pada menit ke-36 pertandingan, yang menggetarkan gawang kiper Inggris, Pickford.

    Susic menerima bola di lini tengah dan maju dengan percaya diri sebelum memberikan umpan terobosan cerdas yang menembus barisan pertahanan Inggris. Batorina, yang berlari dari belakang, menyambut bola tersebut dan langsung melepaskan tendangan ke sisi kiri kiper, mengembalikan kedudukan pertandingan ke titik awal dan membangkitkan antusiasme para pendukung Kroasia.

  • Hanya 7 menit lagi untuk perayaan tim Kroasia

    Inggris hanya memberi waktu tujuh menit kepada Kroasia untuk merayakan kemenangan tersebut, karena pada menit ke-44, Declan Rice merebut bola di tengah lapangan dan mengirim umpan panjang yang akurat ke belakang barisan pertahanan.

    Harry Kane menerima umpan krusial tersebut dengan cermat, mengontrol bola dengan dadanya di dalam kotak penalti, lalu melepaskan tendangan datar yang meluncur ke sudut jauh gawang, mencetak gol keduanya dan merusak kegembiraan Kroasia sebelum babak pertama berakhir.

    Dengan demikian, Harry Kane menyamai rekor Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Inggris di putaran final Piala Dunia, masing-masing dengan 10 gol.

    Pada musim ini, Kane terus memecahkan rekor setelah menambah koleksinya menjadi 69 gol bersama klub dan timnasnya, sehingga menjadi pemain Inggris dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim, melampaui rekor bersejarah yang bertahan selama 97 tahun milik legenda Dixie Dean dengan 67 gol pada musim 1927/28.

  • Suasana memanas berkat gol Beitar Musa

    Pada menit kelima tambahan waktu babak pertama (45+5), Petar Musa membawa timnas Kroasia kembali ke dalam pertandingan dengan mencetak gol penyama kedudukan 2-2 melawan Inggris. Gol tersebut tercipta setelah umpan panjang dikirim ke dalam kotak penalti, yang ditangani dengan cermat oleh pemain veteran Ivan Perišić sebelum disodorkan kepada rekan setimnya, sehingga penyerang Kroasia itu melepaskan tendangan keras yang menggetarkan gawang Inggris.

    Meskipun usianya sudah 37 tahun, Perišić terus menunjukkan penampilan gemilang di Piala Dunia ini. Dengan umpan penentu tersebut, ia menjadi pemain kedua dalam sejarah yang menciptakan gol dalam 4 edisi berbeda Piala Dunia, menurut situs “Opta”, bergabung dengan legenda Argentina Lionel Messi, dalam pencapaian yang hanya mereka berdua yang berhasil raih sejak dimulainya statistik resmi pada tahun 1966.

    Para pendukung Inggris banyak memperbincangkan gol ini, karena salah satu cuplikan awal menunjukkan bahwa pemain Kroasia tersebut berada dalam posisi offside, namun teknologi VAR memutuskan bahwa gol tersebut sah dan tidak ada pelanggaran offside.

    Selain itu, data dari “Stats Foot” menunjukkan bahwa timnas Inggris kebobolan dua gol pada babak pertama pertandingan Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 27 Juni 2010 melawan Jerman.

    Ini adalah kali kedua timnas Inggris bermain imbang dua kali dalam satu pertandingan Piala Dunia, untuk pertama kalinya sejak 20 Juni 2006 melawan Swedia.

  • Real Madrid akan tampil di Piala Dunia

    Ketegangan terus berlanjut dalam laga puncak antara Inggris dan Kroasia, setelah timnas Inggris memperlebar keunggulan dengan mencetak gol ketiga dalam laga pembuka kedua tim di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

    Gol tersebut dicetak oleh Jude Bellingham pada menit ke-47 saat babak kedua dimulai, berkat umpan akurat dari Elliott Anderson yang membuat bintang Real Madrid itu berada dalam posisi satu lawan satu, sebelum ia melesat dan melepaskan tendangan keras yang menggetarkan gawang Kroasia.

    Dengan gol Bellingham yang membawa Inggris unggul, ia juga memastikan kehadiran klubnya, Real Madrid, di Piala Dunia; di mana statistik menunjukkan bahwa para pemain Los Blancos telah mencetak 82 gol sepanjang sejarah Piala Dunia, yang merupakan rekor tertinggi untuk sebuah klub dalam sejarah turnamen tersebut, sejajar dengan Bayern Munich.

  • Rashford mengakhiri pertandingan lebih awal

    Marcus Rashford benar-benar memupus harapan Kroasia pada menit ke-86, saat ia mencetak gol keempat untuk timnas Inggris guna memperlebar keunggulan dan membawa “Tiga Singa” semakin dekat ke kemenangan telak dalam laga pembuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. 

    Gol bintang Barcelona itu menegaskan keunggulan Inggris di menit-menit akhir dan memastikan kemenangan dalam pertandingan yang penuh lika-liku.

    Gol tersebut bermula dari serangan balik cepat yang dipimpin oleh Bukayo Saka dari tengah lapangan, sebelum ia memberikan umpan terobosan yang akurat yang membuat Rashford berhadapan langsung dengan kiper Kroasia. 

    Dengan tenang dan percaya diri, Rashford melepaskan tendangan datar ke sisi kiri kiper, mencetak gol keempat bagi Inggris di tengah sorak-sorai meriah para pendukung Inggris yang merayakan tiga poin tersebut lebih awal.

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