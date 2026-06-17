Video: Pertandingan epik Piala Dunia... Inggris menghajar Kroasia dengan skor 4-0 dalam malam yang gila

Dalam laga pembuka yang seru bagi perjalanan Tim Nasional Inggris di Piala Dunia 2027, The Three Lions berhasil memenangkan pertandingan puncak putaran pertama babak penyisihan grup setelah meraih kemenangan menegangkan atas Kroasia dengan skor 4-2, dalam laga yang membuat para penonton menahan napas hingga peluit akhir dibunyikan.

Pertandingan yang mempertemukan “Tiga Singa” dengan “Orang-Orang Api” ini menyuguhkan segala keseruan sepak bola; gol-gol yang saling berbalas, lika-liku dramatis, serta penampilan gemilang para bintang utama.

Harry Kane membuka skor untuk Inggris melalui tendangan penalti yang dieksekusi dengan sukses, sebelum kembali mencetak gol keduanya berkat umpan matang dari Declan Rice untuk mengembalikan keunggulan timnya setelah Kroasia menyamakan kedudukan melalui Martin Patorina.

Namun, timnas Kroasia menolak menyerah, dan kembali menyamakan kedudukan melalui Petar Musa pada masa tambahan waktu babak pertama, memanfaatkan umpan dari pemain senior Ivan Perišić.

Di awal babak kedua, Jude Bellingham menjadi sorotan saat mencetak gol ketiga bagi Inggris setelah melakukan sprint cepat berkat umpan dari Elliott Anderson, sehingga memberikan tiga poin berharga bagi negaranya di awal perjalanan Piala Dunia ini.