FBL-FRA-LIGUE 1-MARSEILLE-AUXERRE
VIDEO: Perkelahian meletus setelah Mason Greenwood terjatuh dan bintang Marseille terpaksa ditarik keluar karena cedera saat melawan Lille

Pertandingan Ligue 1 yang sangat krusial antara Marseille dan Lille berubah menjadi kekacauan pada Minggu dini hari setelah sebuah tekel keras terhadap Mason Greenwood memicu perkelahian besar-besaran di lapangan. Penyerang asal Inggris itu sangat marah setelah dijatuhkan saat melakukan serangan balik, yang memicu bentrokan antara para pemain dari kedua tim di Stade Velodrome. Greenwood pun tidak dapat melanjutkan pertandingan dan harus diganti setelah insiden tekel tersebut.

    Kebangkitan Lille di menit-menit akhir mengejutkan Marseille

    Setelah meraih tiga kemenangan beruntun di Ligue 1, Marseille mengalami kekalahan di kandang sendiri saat menjamu Lille. Meskipun sempat memimpin lewat gol Ethan Nwaneri pada menit ke-43 dan menutup babak pertama dengan keunggulan, Marseille harus menyerah di babak kedua saat Lille merespons dengan cepat, dengan Thomas Meunier menyamakan kedudukan pada menit ke-49. Striker veteran Prancis, Olivier Giroud, kemudian mencetak gol penentu kemenangan dramatis bagi tim tamu pada menit ke-86.

    Kemenangan ini mengangkat Lille ke posisi kelima dengan 47 poin, menghidupkan kembali harapan mereka untuk mengamankan tempat kualifikasi Liga Champions, karena selisih poin antara mereka dan Marseille yang berada di posisi ketiga kini telah berkurang menjadi hanya dua poin dengan tujuh putaran tersisa di musim Ligue 1.

  • Kekacauan meletus saat Greenwood dihancurkan

    Pertandingan antara Marseille dan Lille berubah menjadi ricuh pada menit-menit awal ketika terjadi keributan setelah Greenwood terlempar ke udara saat melakukan serangan balik cepat. Penyerang asal Inggris itu berhasil melewati bek yang mengawalnya dan berusaha memanfaatkan ruang kosong di sepertiga akhir lapangan sebelum langkahnya dihentikan oleh tekel terlambat dan agresif dari Casper Verdonk dari Lille.

    Kerasnya tekel dan kecepatan pergerakan Greenwood menyebabkan mantan pemain Manchester United itu terlempar, sebuah aksi yang langsung memicu kemarahan bangku cadangan Marseille dan rekan-rekan setimnya di lapangan.

    Wasit Benoit Bastien terpaksa turun tangan saat para pemain dari kedua tim saling berhadapan dalam konfrontasi massal, dengan Verdonk akhirnya menerima kartu kuning atas perannya dalam insiden tersebut.


  • Masalah disiplin sejak awal menghantui kedua belah pihak

    Wasit sudah disibukkan sejak peluit pertama dibunyikan dalam pertandingan yang berlangsung sengit antara dua tim yang sedang berjuang memperebutkan tiket Liga Champions. Masalah disiplin sudah menjadi perhatian utama bagi Lille sejak menit pertama, ketika Nathan Ngoy mendapat kartu kuning. Bek tersebut diberi peringatan karena melakukan pelanggaran berbahaya setelah tendangannya yang terlalu tinggi mengenai kepala Igor Paixao, sehingga ia harus bermain dengan hati-hati sepanjang sisa pertandingan.

