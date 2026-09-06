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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Perdebatan di antara para legenda sepakbola Saudi, apakah Ronaldo layak bernasib seperti Benzema?

Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
M. Noor
S. Al Jaber
K. Benzema
O. Watkins
Arab Saudi
Portugal
Prancis
Inggris

Perdebatan seputar level "Sang Don"

Sami Al-Jaber, legenda Al-Hilal Arab Saudi, mendesak manajemen rival mereka, Al-Nassr, untuk memikirkan perombakan besar di lini serang, dengan mengambil contoh apa yang dilakukan "sang pemimpin" terhadap pemain asal Prancis, Karim Benzema, menyusul kekalahan Al-Nassr dari Al-Ittihad pada laga puncak pekan kelima Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Nassr kalah dari tuan rumah Al-Ittihad dengan skor 2-1, Sabtu malam, dalam pertandingan yang menyaksikan berlanjutnya kritik yang ditujukan kepada Cristiano Ronaldo asal Portugal, kapten tim, usai kegagalannya membawa Al-Nassr meraih hasil positif dari laga puncak tersebut.

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  • Selisih antara Al Nassr dan Al Hilal

    Pernyataan Al-Jaber ini muncul sebagai tanggapan atas kritik Hussein Abdulghani, mantan bintang Al-Nassr, yang menilai bahwa Ronaldo tidak memberi pengaruh saat menghadapi Al-Ittihad, seraya menegaskan bahwa pemain tersebut tidak akan selamanya berada di puncak, dan meminta agar ia tidak terus-menerus diandalkan sebagai pemain inti.

    Al-Jaber berkata: "Mengapa Al-Nassr tidak berpikir untuk merekrut seorang penyerang yang tangguh? Inilah perbedaannya ketika kita melihat cara Al-Hilal memperlakukan Benzema, yang levelnya menurun secara jelas, lalu ucapan terima kasih disampaikan kepadanya dengan penuh kehormatan, dan Ollie Watkins didatangkan untuk lini serang sang pemimpin."

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    Ia menambahkan: "Entitas lebih penting daripada nama apa pun, dan pemain mana pun; karena klublah yang akan tetap ada, dan kita tidak akan terus berkata bahwa Ronaldo bertahan agar ia bisa berupaya mencapai 1.000 gol."

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  • Mohamed Noor melakukan protes

    Muhammad Noor, legenda Al-Ittihad, menentang pandangan Al-Jaber dengan menegaskan bahwa situasi dan nilai Ronaldo bagi Liga Saudi dan Al-Nassr tidak bisa dibandingkan dengan situasi Benzema.

    Noor berkata: "Cristiano Ronaldo dari sisi situasi dan nilai bagi liga dan Al-Nassr sangat berbeda dengan Benzema".

    Kekalahan ini menghentikan rentetan empat kemenangan beruntun Al-Nassr, sehingga koleksi poinnya membeku di angka 12 di posisi kedua, di belakang Al-Hilal yang memuncaki klasemen dengan 15 poin, sementara Al-Ittihad menambah koleksinya menjadi 11 poin di posisi keempat, sekaligus mempertahankan rekor tanpa kekalahan.

    Al-Nassr akan menjamu Abha pada hari Rabu di pekan mendatang, demi menebus kekalahan, sementara Al-Ittihad menjamu Al-Feiha pada hari Selasa.

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