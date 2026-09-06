Video: Perdebatan di antara para legenda sepakbola Saudi, apakah Ronaldo layak bernasib seperti Benzema?

Pernyataan Al-Jaber ini muncul sebagai tanggapan atas kritik Hussein Abdulghani, mantan bintang Al-Nassr, yang menilai bahwa Ronaldo tidak memberi pengaruh saat menghadapi Al-Ittihad, seraya menegaskan bahwa pemain tersebut tidak akan selamanya berada di puncak, dan meminta agar ia tidak terus-menerus diandalkan sebagai pemain inti.

Al-Jaber berkata: "Mengapa Al-Nassr tidak berpikir untuk merekrut seorang penyerang yang tangguh? Inilah perbedaannya ketika kita melihat cara Al-Hilal memperlakukan Benzema, yang levelnya menurun secara jelas, lalu ucapan terima kasih disampaikan kepadanya dengan penuh kehormatan, dan Ollie Watkins didatangkan untuk lini serang sang pemimpin."

Ia menambahkan: "Entitas lebih penting daripada nama apa pun, dan pemain mana pun; karena klublah yang akan tetap ada, dan kita tidak akan terus berkata bahwa Ronaldo bertahan agar ia bisa berupaya mencapai 1.000 gol."