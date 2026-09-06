Video: Perdebatan di antara para legenda sepakbola Saudi, apakah Ronaldo layak bernasib seperti Benzema?

Sami Al-Jaber, legenda Al-Hilal Arab Saudi, mendesak manajemen rival mereka, Al-Nassr, untuk memikirkan perombakan besar di lini serang, dengan mengambil contoh apa yang dilakukan "sang pemimpin" terhadap pemain asal Prancis, Karim Benzema, menyusul kekalahan Al-Nassr dari Al-Ittihad pada laga puncak pekan kelima Liga Roshn Arab Saudi.
Al-Nassr kalah dari tuan rumah Al-Ittihad dengan skor 2-1, Sabtu malam, dalam pertandingan yang menyaksikan berlanjutnya kritik yang ditujukan kepada Cristiano Ronaldo asal Portugal, kapten tim, usai kegagalannya membawa Al-Nassr meraih hasil positif dari laga puncak tersebut.