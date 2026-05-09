VIDEO: Pep Guardiola mengirim pesan lucu kepada West Ham saat Man City mengincar peluang Arsenal tergelincir dalam perebutan gelar Liga Premier
Guardiola mengadopsi lagu kebangsaan 'Irons' dalam perkembangan tak terduga dalam perebutan gelar
Manajer City tampak bersemangat setelah melihat timnya menghancurkan Brentford dan terus menekan pemuncak klasemen Arsenal. Saat bersiap meninggalkan konferensi pers pasca-pertandingan pada Sabtu, Guardiola melakukan gestur lucu yang membuat para wartawan tak ragu lagi mengenai rencananya di akhir pekan.
Dalam momen canda yang ringan, Guardiola menyilangkan tangannya di atas kepala dalam salam ikonik "Hammers" dan berteriak, "Ayo, kalian Irons!" Lelucon itu merupakan dukungan terbuka bagi West Ham, yang akan menjamu Arsenal pada Minggu dalam pertandingan yang bisa sangat menentukan dalam perebutan gelar Liga Premier.
City terus menekan pasukan Mikel Arteta
Di lapangan, City telah menjalankan tugasnya dengan meraih tiga poin penting melawan The Bees. Butuh waktu hampir satu jam untuk memecah kebuntuan, namun sang juara bertahan akhirnya menang 3-0 dan kini hanya terpaut dua poin dari Arsenal. Yang tak kalah penting, selisih gol dalam kemenangan ini juga membuat City hanya tertinggal satu gol dari selisih gol The Gunners.
Terlepas dari hasil yang meyakinkan ini, Guardiola sangat menyadari bahwa nasib perebutan gelar juara masih berada di luar kendalinya. Berbicara setelah pertandingan, pelatih asal Spanyol ini menyoroti konsistensi luar biasa Arsenal musim ini sebagai bukti tantangan yang masih dihadapi timnya, dengan mengatakan, "Kami bersaing dengan tim yang cukup mirip dengan Liverpool di masa lalu, yang mencapai final Liga Champions tanpa kalah satu pun dan memuncaki klasemen hampir sepanjang musim."
Perjuangan sengit di akhir musim bagi The Blues
Guardiola tetap fokus pada jadwal yang padat, yang mencakup final Piala FA melawan Chelsea serta laga-laga liga yang sulit melawan Crystal Palace, Bournemouth, dan Aston Villa. Manajer tersebut sangat menyadari betapa sulitnya tugas yang menanti menjelang akhir musim.
"Ini tidak lagi di tangan kami, jadi semuanya bergantung pada mereka yang kehilangan poin, tapi yang bisa kami lakukan hanyalah menang lagi pada Rabu, bermain di final Piala FA, dan bertandang ke Bournemouth – saya kira itu bukan yang terbaik untuk dikunjungi – serta Aston Villa," kata Guardiola. "Jadwalnya menuntut, tapi sederhana. Tinggal dua minggu lagi dan musim akan berakhir."
Guardiola menemukan 'kegembiraan' dalam perebutan gelar
Setelah musim lalu yang penuh tantangan, manajer klub tersebut mengungkapkan bahwa ia menikmati tekanan dalam perburuan gelar di kompetisi domestik dan Eropa. Perbedaan antara perjuangan musim lalu dan perburuan gelar saat ini jelas telah membangkitkan semangat mantan pelatih Barcelona tersebut.
"Saya senang bisa kembali ke sini. Finis di posisi kedua lagi adalah target minimal, jadi saya menyukainya. Saya tidak menikmati musim lalu, dan saat berjuang untuk lolos ke Liga Champions sangat sulit, tetapi Carabao Cup sudah di tangan kami, dan final Piala FA di Wembley adalah hari terindah musim ini, dan saya menyukainya," tambahnya. "Ketika Anda datang dan merasa bahwa pekerjaan ini bisa diselesaikan, selamat. Ketika Anda datang dan berjuang melawan Arsenal, dengan banyak perubahan, melihat bagaimana mereka saling membantu di setiap sesi latihan, itu adalah kebahagiaan."