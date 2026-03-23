VIDEO: Pep Guardiola berbagi momen haru bersama putrinya, Maria, setelah kemenangan Man City di final Carabao Cup

City berhasil meraih gelar Carabao Cup pada hari Minggu berkat dua gol tajam dari pemain muda Nico O’Reilly yang membawa kemenangan atas rival Liga Premier, Arsenal. Meskipun awalnya Guardiola terlihat merayakan kemenangan dengan penuh kegembiraan bersama staf pelatihnya, momen paling mengesankan pada sore itu terjadi ketika ia didampingi putri sulungnya, Maria, di lapangan. Influencer berusia 25 tahun yang memiliki hampir 900 ribu pengikut di Instagram ini berhasil menangkap sisi lembut dari manajer City yang biasanya dikenal tegas. Kemenangan ini sangat berarti bagi Guardiola, karena ini menandai kemenangan kelimanya di kompetisi tersebut, yang membuatnya unggul atas legenda seperti Sir Alex Ferguson dan Jose Mourinho.
Sementara Guardiola memfokuskan komentarnya pasca-pertandingan pada kerja sama timnya, media sosial dengan cepat dibanjiri reaksi terhadap video viral tentang reuni keluarganya, yang memicu gelombang ucapan haru di dunia maya.
Seorang pendukung berkata: “Saya merasa sangat terharu,” sementara yang lain menambahkan: “Air mata menggenang di mata saya.” Seorang penggemar lainnya mencatat: “Melihat kasih sayang sebesar itu antara seorang ayah dan putrinya membuat air mata menggenang di mata saya,” sementara yang lain hanya menggambarkan momen tersebut sebagai “sangat mengharukan.”
- AFP
Menemukan kekuatan di tengah perubahan pribadi
Tindakan emosional ini terjadi di tengah masa transisi yang signifikan bagi Guardiola di luar lapangan, menyusul perceraiannya yang menjadi sorotan publik dengan istrinya selama 10 tahun, Cristina Serra, tahun lalu. Dengan Serra yang kembali ke Barcelona untuk mengurus bisnisnya, Pep harus menghadapi masa transisi yang sulit dalam kehidupan pribadinya sambil tetap mempertahankan tekad klub untuk terus meraih gelar juara. Baru saja meraih kemenangan bersejarah di Carabao Cup, manajer City ini kini berharap dapat menambah koleksi trofi di sisa musim ini, dengan gelar FA Cup dan Premier League tetap menjadi tujuan utamanya.