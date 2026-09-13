VIDEO: Penyusup lapangan yang paling tak terduga? Momen lucu saat tupai menghentikan pertandingan ketika FC Cincinnati dan Charlotte FC berbagi thriller enam gol

Charlotte harus segera memperketat pertahanan jelang laga terakhir dari tur tandang tiga pertandingan mereka. The Crown akan bertandang menghadapi D.C. United di Audi Field pada Sabtu, 19 September, dengan target mengukuhkan posisi mereka di empat besar. Sementara itu, Cincinnati akan berusaha membangun momentum dari daya juang yang mereka tunjukkan saat bangkit untuk menyelamatkan satu poin di kandang.