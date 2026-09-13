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VIDEO: Penyusup lapangan yang paling tak terduga? Momen lucu saat tupai menghentikan pertandingan ketika FC Cincinnati dan Charlotte FC berbagi thriller enam gol
Penyusup lapangan menghentikan pertandingan
Pertandingan sempat dihentikan sementara pada menit ke-35 ketika seekor tupai melesat masuk ke lapangan dan berlarian melintasi rumput. Kemunculan singkat hewan pengerat itu memicu sorak sorai dan tawa di seluruh stadion saat petugas lapangan bergegas menangkapnya. Pertandingan dilanjutkan setelah penundaan selama tiga menit begitu hewan itu berhasil diarahkan keluar lapangan dengan aman.
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Para pendatang yang tak terduga mencuri sorotan
Gangguan aneh ini menambah daftar invasi lapangan di MLS yang kian panjang, setelah ulah viral rakun "Raccinho" di Philadelphia dua tahun lalu. Laga seru dengan enam gol itu membuat Charlotte menyamai perolehan poin New England Revolution di posisi keempat Wilayah Timur. Bagi tim tamu, menyia-nyiakan keunggulan mereka pada menit-menit akhir masa injury time menjadi pukulan pahit setelah kemenangan tandang krusial lepas dari genggaman.
- Getty Images Sport
Akhir perjalanan tandang di depan mata
Charlotte harus segera memperketat pertahanan jelang laga terakhir dari tur tandang tiga pertandingan mereka. The Crown akan bertandang menghadapi D.C. United di Audi Field pada Sabtu, 19 September, dengan target mengukuhkan posisi mereka di empat besar. Sementara itu, Cincinnati akan berusaha membangun momentum dari daya juang yang mereka tunjukkan saat bangkit untuk menyelamatkan satu poin di kandang.
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