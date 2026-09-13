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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Penyusup lapangan yang paling tak terduga? Momen lucu saat tupai menghentikan pertandingan ketika FC Cincinnati dan Charlotte FC berbagi thriller enam gol

Major League Soccer
FC Cincinnati vs Charlotte FC
FC Cincinnati
Charlotte FC

Seekor tupai yang lincah untuk sementara mencuri perhatian di Stadion TQL pada Sabtu malam, berlarian melintasi lapangan sehingga pertandingan sempat terhenti sejenak dalam laga imbang 3-3 yang mendebarkan antara FC Cincinnati dan Charlotte FC. Kemunculan hewan yang tak terduga itu memicu sorak sorai keras dari penonton tuan rumah di tengah duel Major League Soccer yang kacau dan sarat enam gol.

  • Penyusup lapangan menghentikan pertandingan

    Pertandingan sempat dihentikan sementara pada menit ke-35 ketika seekor tupai melesat masuk ke lapangan dan berlarian melintasi rumput. Kemunculan singkat hewan pengerat itu memicu sorak sorai dan tawa di seluruh stadion saat petugas lapangan bergegas menangkapnya. Pertandingan dilanjutkan setelah penundaan selama tiga menit begitu hewan itu berhasil diarahkan keluar lapangan dengan aman.

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  • Para pendatang yang tak terduga mencuri sorotan

    Gangguan aneh ini menambah daftar invasi lapangan di MLS yang kian panjang, setelah ulah viral rakun "Raccinho" di Philadelphia dua tahun lalu. Laga seru dengan enam gol itu membuat Charlotte menyamai perolehan poin New England Revolution di posisi keempat Wilayah Timur. Bagi tim tamu, menyia-nyiakan keunggulan mereka pada menit-menit akhir masa injury time menjadi pukulan pahit setelah kemenangan tandang krusial lepas dari genggaman.

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  • Charlotte FC v FC CincinnatiGetty Images Sport

    Akhir perjalanan tandang di depan mata

    Charlotte harus segera memperketat pertahanan jelang laga terakhir dari tur tandang tiga pertandingan mereka. The Crown akan bertandang menghadapi D.C. United di Audi Field pada Sabtu, 19 September, dengan target mengukuhkan posisi mereka di empat besar. Sementara itu, Cincinnati akan berusaha membangun momentum dari daya juang yang mereka tunjukkan saat bangkit untuk menyelamatkan satu poin di kandang.

Major League Soccer
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