VIDEO: Penalti & kartu merah?! Saksikan momen aneh saat Marc Pubill melakukan handball yang membuat pelatih Barcelona, Hansi Flick, sangat marah dalam kekalahan di Liga Champions melawan Atletico Madrid

Dalam wawancara pasca-pertandingan yang memanas, Flick tidak menyembunyikan rasa frustrasinya terkait tidak adanya tinjauan atas insiden handball tersebut. Ia sangat terkejut mengingat ia sudah mengenal baik tim wasit tersebut, namun fokusnya tetap tertuju pada penerapan aturan yang tidak konsisten.

"Saya tidak tahu mengapa VAR tidak campur tangan," kata Flick, melalui Movistar. "Wasitnya orang Jerman, dan menurut saya ini tidak masuk akal. Kita semua bisa melakukan kesalahan, tapi apa gunanya VAR? Saya tidak bisa memahaminya. Seharusnya itu penalti, kartu kuning kedua, dan kartu merah. Inilah yang tidak boleh terjadi."