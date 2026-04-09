Ambisi Barcelona di ajang Eropa mengalami pukulan telak di Madrid setelah mereka kalah 2-0, namun berita utama justru didominasi oleh insiden kontroversial yang melibatkan Pubill dari Atletico. Apa yang tampak sebagai handball yang jelas di area penalti tidak mendapat sanksi, sehingga tim tamu kehilangan peluang penalti yang bisa saja mengubah momentum pertandingan. Tim asal Catalonia itu harus menjalani sebagian besar pertandingan dengan kekurangan pemain setelah Pau Cubarsi diusir menjelang akhir babak pertama. Sementara Atleti memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka, Flick tetap bersikukuh bahwa kegagalan teknologi untuk campur tangan dalam insiden Pubill adalah kegagalan utama pada malam itu.
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Penalti & kartu merah?! Saksikan momen aneh saat Marc Pubill melakukan handball yang membuat pelatih Barcelona, Hansi Flick, sangat marah dalam kekalahan di Liga Champions melawan Atletico Madrid
Flick kesal karena keputusan wasit yang tidak memberikan penalti
Tonton klipnya
Pelatih Jerman mempertanyakan intervensi VAR
Dalam wawancara pasca-pertandingan yang memanas, Flick tidak menyembunyikan rasa frustrasinya terkait tidak adanya tinjauan atas insiden handball tersebut. Ia sangat terkejut mengingat ia sudah mengenal baik tim wasit tersebut, namun fokusnya tetap tertuju pada penerapan aturan yang tidak konsisten.
"Saya tidak tahu mengapa VAR tidak campur tangan," kata Flick, melalui Movistar. "Wasitnya orang Jerman, dan menurut saya ini tidak masuk akal. Kita semua bisa melakukan kesalahan, tapi apa gunanya VAR? Saya tidak bisa memahaminya. Seharusnya itu penalti, kartu kuning kedua, dan kartu merah. Inilah yang tidak boleh terjadi."
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Barca kini akan berusaha bangkit saat menghadapi Espanyol dalam derby Catalan di La Liga pada Sabtu mendatang. Setelah itu, mereka akan mempersiapkan diri untuk leg kedua di Wanda Metropolitano pekan depan.
Saat membahas kemungkinan comeback melawan Atleti, Flick mengatakan: "Kami percaya pada diri kami sendiri karena kami bermain sangat baik di babak kedua meski bermain dengan satu pemain lebih sedikit. Mereka juga bermain sangat baik; mereka memiliki kualitas di lini depan. Faktanya, tidak mudah untuk bertahan melawan mereka, tapi kami memiliki peluang untuk memenangkan laga ini."