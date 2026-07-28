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Sporting CP v Celtic: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Peminjam Chelsea Jesse Derry cetak gol superb untuk membuka rekening golnya bersama Sporting CP dan meniru selebrasi Cole Palmer

Chelsea
J. Derry
Sporting CP
Club Friendlies
Liga Portugal
Premier League
Sporting CP vs Monaco
Monaco

Bintang muda Chelsea Jesse Derry menandai awal yang berkesan dalam masa peminjamannya bersama Sporting CP dengan mencetak gol sensasional dalam kemenangan pramusim 2-0 atas AS Monaco. Winger berusia 19 tahun itu, yang bergabung dengan klub Portugal tersebut dengan status pinjaman selama satu musim, menyempurnakan momen itu dengan menirukan selebrasi ikonis 'cold' milik Cole Palmer.

  • Pemain pinjaman bersinar saat melawan Monaco

    Derry bergabung dengan Sporting dengan status pinjaman dari Chelsea pada 11 Juli untuk durasi musim 2026-27. Pemain muda itu masuk dari bangku cadangan pada babak kedua dalam laga pramusim melawan Monaco dan mencetak gol pertamanya untuk klub itu dalam waktu kurang dari sepuluh menit setelah masuk ke lapangan. Setelah melepaskan tembakan melengkung brilian yang melewati kiper Philipp Kohn, Derry merayakannya dengan menirukan selebrasi pose 'dingin' ikonik Palmer.

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  • Pemain muda merefleksikan pencapaian bersejarah

    Melalui akun media sosial pribadinya setelah pertandingan, Derry mengungkapkan kegembiraannya atas gol tersebut sambil menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada para pendukung setia Sporting di Estadio Jose Alvalade. Ia menulis: "Inilah yang disebut mimpi menjadi kenyataan. Terima kasih atas sambutan hangatnya, Alvalade."

    Unggahan pemain pinjaman dari Chelsea itu dengan cepat memicu reaksi dari beberapa rekan setimnya dari klub London barat tersebut, dengan Palmer, Morgan Rogers, Trevoh Chalobah, dan Shim Mheuka termasuk di antara mereka yang muncul di kolom komentar.

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  • Sporting CP v Celtic: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Derry membidik tempat di tim utama

    Sporting akan melanjutkan agenda pramusim mereka saat menghadapi Nottingham Forest pada akhir bulan ini. Tim asuhan Rui Borges kemudian akan resmi memulai kampanye Liga Portugal 2026-27 mereka dengan laga tandang melawan Estrela de Amadora pada 8 Agustus. Penampilan singkat Derry yang mengesankan saat melawan Monaco memberi staf pelatih banyak dorongan saat ia berupaya merebut tempat reguler di susunan starter.