Derry bergabung dengan Sporting dengan status pinjaman dari Chelsea pada 11 Juli untuk durasi musim 2026-27. Pemain muda itu masuk dari bangku cadangan pada babak kedua dalam laga pramusim melawan Monaco dan mencetak gol pertamanya untuk klub itu dalam waktu kurang dari sepuluh menit setelah masuk ke lapangan. Setelah melepaskan tembakan melengkung brilian yang melewati kiper Philipp Kohn, Derry merayakannya dengan menirukan selebrasi pose 'dingin' ikonik Palmer.
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VIDEO: Peminjam Chelsea Jesse Derry cetak gol superb untuk membuka rekening golnya bersama Sporting CP dan meniru selebrasi Cole Palmer
Pemain pinjaman bersinar saat melawan Monaco
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Pemain muda merefleksikan pencapaian bersejarah
Melalui akun media sosial pribadinya setelah pertandingan, Derry mengungkapkan kegembiraannya atas gol tersebut sambil menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada para pendukung setia Sporting di Estadio Jose Alvalade. Ia menulis: "Inilah yang disebut mimpi menjadi kenyataan. Terima kasih atas sambutan hangatnya, Alvalade."
Unggahan pemain pinjaman dari Chelsea itu dengan cepat memicu reaksi dari beberapa rekan setimnya dari klub London barat tersebut, dengan Palmer, Morgan Rogers, Trevoh Chalobah, dan Shim Mheuka termasuk di antara mereka yang muncul di kolom komentar.
- Getty Images Sport
Derry membidik tempat di tim utama
Sporting akan melanjutkan agenda pramusim mereka saat menghadapi Nottingham Forest pada akhir bulan ini. Tim asuhan Rui Borges kemudian akan resmi memulai kampanye Liga Portugal 2026-27 mereka dengan laga tandang melawan Estrela de Amadora pada 8 Agustus. Penampilan singkat Derry yang mengesankan saat melawan Monaco memberi staf pelatih banyak dorongan saat ia berupaya merebut tempat reguler di susunan starter.
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