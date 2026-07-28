Melalui akun media sosial pribadinya setelah pertandingan, Derry mengungkapkan kegembiraannya atas gol tersebut sambil menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada para pendukung setia Sporting di Estadio Jose Alvalade. Ia menulis: "Inilah yang disebut mimpi menjadi kenyataan. Terima kasih atas sambutan hangatnya, Alvalade."

Unggahan pemain pinjaman dari Chelsea itu dengan cepat memicu reaksi dari beberapa rekan setimnya dari klub London barat tersebut, dengan Palmer, Morgan Rogers, Trevoh Chalobah, dan Shim Mheuka termasuk di antara mereka yang muncul di kolom komentar.