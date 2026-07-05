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VIDEO: Pemain Paraguay mencoba mengikis titik penalti - namun bintang Prancis Kylian Mbappé tetap berhasil mencetak gol dan merayakannya tepat di hadapannya
Mbappe tetap tenang setelah kontroversi seputar tendangan penalti
Mbappe sekali lagi menjadi penentu bagi Prancis di momen krusial, mencetak gol penalti pada menit ke-70 setelah Desire Doue dijatuhkan di dalam kotak penalti. Sebelum tendangan penalti dieksekusi, para pemain Paraguay mencoba menggaruk titik penalti dalam upaya mengganggu konsentrasi penyerang Real Madrid tersebut.
Taktik tersebut tidak membuahkan hasil. Mbappe mencetak gol ketujuhnya di turnamen ini, sehingga menyamai Messi di puncak klasemen Sepatu Emas. Ia kemudian merayakan golnya tepat di depan para pemain Paraguay setelah meraih kemenangan 1-0 yang penuh perjuangan di tengah cuaca yang sangat panas di Philadelphia.
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Deschamps mengkritik strategi Paraguay
Pelatih kepala Prancis, Didier Deschamps, memuji timnya karena tetap tenang setelah pertandingan yang penuh kontak fisik dan tegang di Lincoln Financial Field. Ia merasa Paraguay sangat mengandalkan agresivitas dan taktik curang sepanjang pertandingan.
"Ini tidak mudah. Mereka menggunakan segala cara yang mungkin," kata Deschamps kepada M6. "Mungkin ini bukan jenis sepak bola yang menarik penonton ke stadion, bermain dengan agresivitas seperti itu, dan melebih-lebihkan segala hal."
Ia menambahkan dalam konferensi persnya: "Saya tidak akan mengkritik wasit, tetapi kami menyelesaikan pertandingan dengan tiga kartu kuning, padahal banyak hal yang terjadi. Saya tidak akan mengkritik Paraguay. Setiap tim boleh bermain sesuka hati, tapi saya bisa saja tanpa hinaan-hinaan itu. Yang terpenting adalah tidak ada insiden di akhir pertandingan. Namun yang paling penting adalah kami telah lolos."
- Getty Images Sport
Maroko akan menjadi lawan berikutnya
Prancis kini akan menghadapi Maroko di babak perempat final di Foxborough, yang akan menghidupkan kembali rivalitas mereka sejak semifinal Piala Dunia 2022. Mbappé diperkirakan sekali lagi akan memimpin lini serang Les Bleus dalam upaya mereka merebut trofi Piala Dunia.
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