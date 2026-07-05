VIDEO: Pemain Paraguay mencoba mengikis titik penalti - namun bintang Prancis Kylian Mbappé tetap berhasil mencetak gol dan merayakannya tepat di hadapannya

Pelatih kepala Prancis, Didier Deschamps, memuji timnya karena tetap tenang setelah pertandingan yang penuh kontak fisik dan tegang di Lincoln Financial Field. Ia merasa Paraguay sangat mengandalkan agresivitas dan taktik curang sepanjang pertandingan.

"Ini tidak mudah. Mereka menggunakan segala cara yang mungkin," kata Deschamps kepada M6. "Mungkin ini bukan jenis sepak bola yang menarik penonton ke stadion, bermain dengan agresivitas seperti itu, dan melebih-lebihkan segala hal."

Ia menambahkan dalam konferensi persnya: "Saya tidak akan mengkritik wasit, tetapi kami menyelesaikan pertandingan dengan tiga kartu kuning, padahal banyak hal yang terjadi. Saya tidak akan mengkritik Paraguay. Setiap tim boleh bermain sesuka hati, tapi saya bisa saja tanpa hinaan-hinaan itu. Yang terpenting adalah tidak ada insiden di akhir pertandingan. Namun yang paling penting adalah kami telah lolos."