Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Pemain muda Real Madrid berbagi momen indah dengan ayahnya yang terharu setelah debutnya di Liga Champions, di mana ia berhasil mendapatkan jersey Bernardo Silva

Manuel Angel menikmati debut yang seperti dongeng di Liga Champions bersama Real Madrid melawan Manchester City, yang diakhiri dengan momen haru bersama ayahnya. Gelandang berusia 21 tahun itu melakukan debutnya di Eropa di Santiago Bernabeu sebelum mendapatkan suvenir berharga dari bintang Manchester City.

  • Malam yang tak terlupakan di Bernabeu

    Pelatih kepala Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menegaskan kembali komitmennya terhadap sistem pemuda klub dengan memberikan debut yang tak terlupakan di Liga Champions kepada Angel. Lulusan Castilla itu masuk pada menit ke-76 dalam kemenangan 3-0 Los Blancos atas Manchester City, menggantikan Thiago Pitarch di hadapan sorak-sorai penonton tuan rumah.

    Gelandang berusia 21 tahun ini, yang telah lama dianggap sebagai salah satu permata terbaik akademi Valdebebas, menunjukkan ketenangan yang luar biasa saat menghadapi tim asuhan Pep Guardiola. Penampilannya menandai tonggak penting bagi kapten Castilla, yang telah bertransisi dari pemimpin tim cadangan menjadi opsi nyata untuk tim utama di bawah bimbingan Arbeloa.

    Momen paling mengharukan malam itu terjadi setelah pertandingan, ketika Angel menemukan ayahnya di tribun penonton. Keduanya berbagi pelukan haru yang segera viral, menangkap emosi manusia yang murni di balik pencapaian profesional.

  • Tonton klipnya

  • Kebanggaan dan pengorbanan di pinggir lapangan

    Berbicara kepada DAZN setelah peluit akhir berbunyi, ayah Angel kesulitan menahan air mata saat mengenang perjalanan putranya. "Ini adalah sumber kebanggaan yang besar," katanya. "Dia telah berjuang selama bertahun-tahun, dan akhirnya dia mencapainya. Sekarang saya meminta dia untuk terus bekerja seperti yang dia lakukan sejak kecil. Dia telah mewujudkan mimpinya, dan sekarang dia harus terus bekerja untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Dia sudah menerima hadiahnya; sekarang dia harus terus berjuang, yang telah dia kerjakan selama bertahun-tahun untuk mencapai tujuannya. Saya sangat mencintainya. Dia datang ke Madrid saat masih kecil, dan apakah Anda suka atau tidak, kehilangan seorang anak itu menyakitkan."

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Kepercayaan di Valdebebas

    Integrasi Angel ke dalam skuad senior menyoroti penguatan hubungan antara akademi dan tim utama. Memang, keakraban Arbeloa dengan Angel dari masa mereka bersama di Castilla telah berperan penting dalam promosinya ke skuad Liga Champions, dan dengan menggabungkan bintang-bintang dunia yang sudah mapan dengan lulusan yang berambisi seperti Angel dan Pitarch, Madrid memastikan masa depan yang berkelanjutan sambil tetap kompetitif.

    Angel telah tampil dalam tiga pertandingan untuk tim utama Real Madrid di semua kompetisi musim ini, dengan Los Blancos akan bertanding berikutnya saat menghadapi Elche di La Liga.

