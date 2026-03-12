VIDEO: Pemain muda Real Madrid berbagi momen indah dengan ayahnya yang terharu setelah debutnya di Liga Champions, di mana ia berhasil mendapatkan jersey Bernardo Silva

Pelatih kepala Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menegaskan kembali komitmennya terhadap sistem pemuda klub dengan memberikan debut yang tak terlupakan di Liga Champions kepada Angel. Lulusan Castilla itu masuk pada menit ke-76 dalam kemenangan 3-0 Los Blancos atas Manchester City, menggantikan Thiago Pitarch di hadapan sorak-sorai penonton tuan rumah.

Gelandang berusia 21 tahun ini, yang telah lama dianggap sebagai salah satu permata terbaik akademi Valdebebas, menunjukkan ketenangan yang luar biasa saat menghadapi tim asuhan Pep Guardiola. Penampilannya menandai tonggak penting bagi kapten Castilla, yang telah bertransisi dari pemimpin tim cadangan menjadi opsi nyata untuk tim utama di bawah bimbingan Arbeloa.

Momen paling mengharukan malam itu terjadi setelah pertandingan, ketika Angel menemukan ayahnya di tribun penonton. Keduanya berbagi pelukan haru yang segera viral, menangkap emosi manusia yang murni di balik pencapaian profesional.