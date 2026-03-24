VIDEO: 'Pele adalah raja!' - Penyerang Brentford, Igor Thiago, memilih di antara para legenda Brasil sepanjang masa

Dalam sesi tanya jawab kilat "ini atau itu", Thiago diminta untuk menavigasi hierarki rumit para legenda sepak bola Brasil. Penyerang tersebut awalnya lebih memilih Neymar daripada Ronaldinho dan memilih Ronaldo Nazario daripada Rivaldo, sebelum akhirnya memilih Garrincha yang legendaris daripada Kaká.

Pada babak-babak head-to-head berikutnya, ia lebih condong memilih Neymar daripada Ronaldo dan lebih menyukai Pele daripada Romario, hingga akhirnya mempertemukan pemenang Piala Dunia tiga kali itu dengan nama-nama paling ikonik di era modern. Ketika kompetisi mencapai tahap akhir, Thiago memilih Pele daripada Garrincha, sebelum memberikan keputusan finalnya saat Pele diadu melawan Neymar. Ia berkata: "Pele. Pele adalah raja."