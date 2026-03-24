Saat berbincang dengan GOAL di ajang London Football Awards, yang diselenggarakan bersama Willow Foundation, Thiago tampak santai meski tengah menanggung tekanan besar. Penyerang ini secara resmi dipanggil untuk pertama kalinya ke timnas Brasil oleh pelatih kepala Carlo Ancelotti pada 17 Maret, sebuah keputusan yang menjadi penghargaan setimpal atas performa luar biasa yang ia tunjukkan di liga domestik. Sejak bergabung dari klub Bulgaria Ludogorets, Thiago telah menunjukkan ketangguhan luar biasa untuk mengatasi cedera yang dialaminya di awal kariernya di London Barat dan menjadi salah satu penuntas peluang paling klinis di Eropa. Musim ini, ia memimpin serangan Brentford dengan perpaduan kekuatan dan ketepatan, mencetak 22 gol dan satu assist dalam hanya 33 penampilan di semua kompetisi.
VIDEO: 'Pele adalah raja!' - Penyerang Brentford, Igor Thiago, memilih di antara para legenda Brasil sepanjang masa
Kenaikan pesat ke timnas Brasil
Pele meraih gelar juara
Dalam sesi tanya jawab kilat "ini atau itu", Thiago diminta untuk menavigasi hierarki rumit para legenda sepak bola Brasil. Penyerang tersebut awalnya lebih memilih Neymar daripada Ronaldinho dan memilih Ronaldo Nazario daripada Rivaldo, sebelum akhirnya memilih Garrincha yang legendaris daripada Kaká.
Pada babak-babak head-to-head berikutnya, ia lebih condong memilih Neymar daripada Ronaldo dan lebih menyukai Pele daripada Romario, hingga akhirnya mempertemukan pemenang Piala Dunia tiga kali itu dengan nama-nama paling ikonik di era modern. Ketika kompetisi mencapai tahap akhir, Thiago memilih Pele daripada Garrincha, sebelum memberikan keputusan finalnya saat Pele diadu melawan Neymar. Ia berkata: "Pele. Pele adalah raja."
Ujian berat di Amerika Serikat
Penyerang Brentford ini kini akan menghadapi ujian berat selama jeda internasional di Amerika Serikat, di mana Brasil dijadwalkan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Prancis dan Kroasia. Pertandingan persahabatan ini menjadi panggung yang sempurna bagi Thiago untuk menerjemahkan performa gemilangnya di level klub ke panggung global sambil berkolaborasi dengan pemain kreatif seperti Vinicius Jr. Jika ia mampu mempertahankan tingkat ketajamannya dalam mencetak gol melawan pertahanan-pertahanan elit Eropa tersebut, ia kemungkinan besar akan mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti dalam rencana Ancelotti seiring dengan semakin intensnya persiapan menuju Piala Dunia 2026.