Upaya Madrid mengejar Barcelona mengalami pukulan telak setelah mereka kehilangan keunggulan tipis pada menit ke-94 di Estadio La Cartuja. Vinicius Jr membuka skor di awal pertandingan, namun Los Blancos gagal memanfaatkan beberapa peluang emas melalui Kylian Mbappe dan Jude Bellingham untuk memastikan kemenangan. Tuan rumah memanfaatkan kekacauan di menit-menit akhir saat Hector Bellerin mencetak gol, meskipun para pemain Madrid bersikeras bahwa Ferland Mendy telah dijatuhkan secara ilegal oleh Antony dalam proses serangan tersebut.
VIDEO: Pelanggaran yang jelas? Alvaro Arbeloa marah besar saat mantan pemain sayap Man Utd, Antony, menjatuhkan Ferland Mendy beberapa detik sebelum Real Betis menyamakan kedudukan
Kekecewaan di masa tambahan waktu di Seville
Tertinggal delapan poin
Hasil imbang ini membuat Madrid tertinggal delapan poin dari puncak klasemen dengan hanya lima pertandingan tersisa, selisih yang bisa melebar menjadi 11 poin jika Barcelona mengalahkan Getafe. Arbeloa tidak segan-segan dalam penilaiannya pasca-pertandingan, menyinggung kegagalan wasit dalam mendeteksi apa yang ia anggap sebagai pelanggaran terang-terangan sebelum gol penyama kedudukan tercipta.
Menyampaikan kekecewaannya terhadap wasit dan kurangnya pemahaman teknis dari ruang VAR, Arbeloa berkata: "Ada pelanggaran jelas terhadap Mendy sebelum gol mereka. Masalahnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas keputusan ini harus memahami sepak bola, dan jelas mereka tidak memahaminya."
Harapan akan medali perak pun sirna
Dengan tersingkirnya Madrid dari Liga Champions, klub ini kini menghadapi musim kelima tanpa gelar dalam satu abad terakhir. Pasukan Arbeloa harus menata kembali strategi mereka menjelang laga tandang melawan Espanyol pekan depan, sebelum menjalani perjalanan yang menantang untuk menghadapi Barcelona dalam El Clásico kedua musim ini. Kecuali jika tim pemuncak klasemen asuhan Hansi Flick mengalami kemerosotan performa yang tak terduga, tekanan terhadap Arbeloa diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan semakin nyatanya kemungkinan finis di posisi kedua.