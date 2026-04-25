VIDEO: Pelanggaran yang jelas? Alvaro Arbeloa marah besar saat mantan pemain sayap Man Utd, Antony, menjatuhkan Ferland Mendy beberapa detik sebelum Real Betis menyamakan kedudukan

Hasil imbang ini membuat Madrid tertinggal delapan poin dari puncak klasemen dengan hanya lima pertandingan tersisa, selisih yang bisa melebar menjadi 11 poin jika Barcelona mengalahkan Getafe. Arbeloa tidak segan-segan dalam penilaiannya pasca-pertandingan, menyinggung kegagalan wasit dalam mendeteksi apa yang ia anggap sebagai pelanggaran terang-terangan sebelum gol penyama kedudukan tercipta.

Menyampaikan kekecewaannya terhadap wasit dan kurangnya pemahaman teknis dari ruang VAR, Arbeloa berkata: "Ada pelanggaran jelas terhadap Mendy sebelum gol mereka. Masalahnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas keputusan ini harus memahami sepak bola, dan jelas mereka tidak memahaminya."